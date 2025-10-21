Judiciales Policiales

Mañana comienzan los alegatos en un juicio por violencia de género

martes 21 de octubre de 2025
En Río Grande hoy finalizaron las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público donde se acusa a Nicolás Guzzo de agredir a su expareja durante una discusión ocurrida en el año 2021. 

RÍO GRANDE. – En la última jornada de testimonios, la médica forense Inés Aparici presentó su informe sobre las lesiones sufridas por la víctima y respondió las preguntas de la Fiscalía y la Defensa. 

Luego mediante uns videollamada, declaró la madre de una amiga de la víctima, quien contó que la joven se refugió en su casa tras la agresión y que pudo ver las marcas que tenía en el cuerpo. 

El Tribunal de Juicio, integrado por Eduardo López (presidente) y los jueces Verónica Marchisio y Juan Varela, dispuso abrir un cuarto intermedio hasta mañana a las 10:00, para retomar el debate con la etapa de alegatos.  

En primer término, expondrá el Ministerio Público Fiscal, representado por Ariel Pinno, y luego lo hará la Defensa, a cargo de Adriana Varisco.

