Mañana comienzan los alegatos en un juicio por violencia de género

En Río Grande hoy finalizaron las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público donde se acusa a Nicolás Guzzo de agredir a su expareja durante una discusión ocurrida en el año 2021.

RÍO GRANDE. – En la última jornada de testimonios, la médica forense Inés Aparici presentó su informe sobre las lesiones sufridas por la víctima y respondió las preguntas de la Fiscalía y la Defensa.

Luego mediante uns videollamada, declaró la madre de una amiga de la víctima, quien contó que la joven se refugió en su casa tras la agresión y que pudo ver las marcas que tenía en el cuerpo.

El Tribunal de Juicio, integrado por Eduardo López (presidente) y los jueces Verónica Marchisio y Juan Varela, dispuso abrir un cuarto intermedio hasta mañana a las 10:00, para retomar el debate con la etapa de alegatos.

En primer término, expondrá el Ministerio Público Fiscal, representado por Ariel Pinno, y luego lo hará la Defensa, a cargo de Adriana Varisco.