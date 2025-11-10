Mañana comienza un juicio contra dos médicos acusados de la muerte de un bebé

El debate judicial es por un hecho ocurrido en el año 2015 en una clínica de Río Grande. Dos profesionales están acusados de la muerte de un bebé y en el juicio se prevé las declaraciones de 19 testigos.

RÍO GRANDE. – Este martes a las 9:30 horas iniciará en tribunales de esta ciudad un juicio oral y público, donde están acusados una Tocoginecóloga y un Obstetra de un sanatorio privado, de realizar el trabajo de parto de un bebé en el año 2015. La denuncia indica el delito como «homicidio culposo» y en la acusación fiscal, se indica que los profesionales no habrían realizado los controles necesarios durante el parto, lo que derivó en el fallecimiento del recién nacido.

En el debate que se realizará en la sala de juicio de tribunales ubicada en el ex campamento YPF; la acusación es contra la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez, quienes el 16 de noviembre de 2015 se indujo a una mujer al parto en la clínica Cemep, sita en Chacra II.

Está previsto la declaración de la denunciante y un total de 19 testigos.

En el debate participará la fiscal Mónica Macri y la defensa de los imputados será realizada por el abogado Francisco Ibarra; la Querella a cargo de José Velazco. El Tribunal de Juicio en lo Criminal será integrado por Pedro Fernández, Horacio Boccardo y Fernando González.