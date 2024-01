Maltrato animal en Ushuaia: denunciaron a un hombre que estaba al cuidado de dos perros

Una asociación dedicada a la protección de animales, denunció en la ciudad capital de la provincia a un hombre de 44 años que “cuidaba” dos canes de su sobrino que había viajado al norte. Los perros estaban desnutridos y deshidratados; se instó una acción penal en contra de este sujeto.

USHUAIA.- Aproximadamente a las 22:20 del pasado martes, personal policial es alertado sobre inconvenientes con un vecino por un can en Akainik al 1000. Rosana Vanesa Vélez, presidenta del ARAF en esta ciudad, una asociación dedicada a la protección de los animales y a la lucha del respeto por su vida, contra la eutanasia, el maltrato, el sufrimiento, el abandono y a favor del control de su reproducción con métodos éticos, informó a la policía que había recibido el alerta de un can que no recibía los cuidados adecuados.

Posteriormente los efectivos se entrevistaron con el propietario de la mencionada vivienda, Héctor Nicolás Cuellar (44), quien únicamente dijo que se encuentra al cuidado de dos canes de su sobrino, el cual está vacacionando en el norte del país y no quiso aportar más datos.

La comitiva no pudo visualizar a los canes, ya que estos se encontrarían en la parte posterior del predio y el propietario no permitió el acceso.

En consecuencia, se instruyó un sumario de prevención policial donde Rosana Vélez, denunció que a la fecha había constatado que en el domicilio Akainik al 1000, se encontraban dos canes uno de raza dogo, color blanco y otro mestiza de color castaño oscuro, en estado de abandono, desnutridos y deshidratados y por ello insto una acción penal en contra del responsable y encargado de los canes.

Ayer se emitió una orden de allanamiento en la causa titulada “Vélez, Rosana Vanesa s/denuncia (Ley 14.346)”. El allanamiento tuvo lugar en Akainik al 1000 con el objetivo de incautar un perro de raza Dogo y otro mestizo. La acción se llevó a cabo en colaboración con el División Policía Científica Ushuaia y el Departamento de Zoonosis Municipal.