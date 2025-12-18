Mala Junta Vip venció por 3-2 en la final a La Sustancia

Tras quedar en desventaja por dos sets, el local Mala Junta Vip se recuperó y superó en tie break a La Sustancia (Ushuaia), en la final de la segunda edición del Campeonato de voleibol mixto “Del Fuego 2025”, organizado por Mala Junta (@malajunta, en instagram), y disputado entre el sábado 6 y el lunes 8 del presente mes, en el gimnasio de la ATURG, con la participación de una decena de elencos riograndenses y de la capital provincial, y jugadores con edades extremas de 13 y 67 años.
RIO GRANDE.- Al cabo de las dos primeras jornadas quedaron clasificados los semifinalistas, y en dicha instancia salieron victoriosos los dos sextetos de la Zona B, Mala Junta Vip (1°), vencedor por 25-18 y 25-21 de Detonantes; y La Sustancia (2°), que también doblegó en sets corridos (25-17/25-21) a un Mala Junta Nova que luego se alzaría con el tercer lugar, al no contar su rival con el mínimo de mujeres (3).
Mala Junta Vip se impondría por 3-2 (20-25/11-25/25-15/25-18/20-18), en 2:19. El dueño de casa comenzó mejor, pero Faraoni (9) encabezó la recuperación de la visita, que con 6 tantos de Martín se quedó también con el segundo parcial, ante una escasa posición del contrario.
Cuatro aces de Pardo revivieron a los suyos en el tercero, y en el siguiente se destacó Asencio, llevando el juego al quinto capítulo. Los ushuaienses tomaron una gran ventaja (6-1/9-6/13-10), Daniel García descontó y Pardo igualó con un par de saques, La Sustancia desperdició dos match ball, y el ganador lo cerró en su tercera pelota de campeonato, con un ataque de Asencio por el opuesto.
Los ushuaienses Lautaro Barba y Lis Meshler fueron elegidos como las figuras de la final.
MALA JUNTA VIP 3 * 2 LA SUSTANCIA
Mala Junta Vip: 3.Cárdenas (puntos: 1; balance: -6), 12.Asencio (15/0); 1.D.García (13/+7), 74.Pardo (12/+3); 99.Polo (2/+1), 14.Delmau (2/+1) (FI); 5.Díaz (3/-1), 19.A.García (5/+2). Totales: 53/+7. La Sustancia (U): 5.Abate (3/-6), 6.Demartín (3/-3); 10.Barba (19/+8), 12.Faraoni (25/+7); 7.Herrera (4/-4), 8.Meshler (3/+1) (FI); 9.Arana (3/+2). Totales: 56/+5. Parciales: 1° set: La Sustancia 25-20 (3-5/8-10/14-15/20-17), en 23’. 2° set: La Sustancia 25-11 (5-0/10-2/15-3/20-4), en 21’. 3° set: MJ Vip 25-15 (5-0/10-6/15-8/20-13), en 22’. 4° set: MJ Vip 25-18 (4-5/10-7/15-11/20-13), en 27’. 5° set: MJ Vip 20-18 (1-4/5-8/8-12/14-15), en 23’. Puntos: por errores del rival: MJV 47, LS 45; totales: MJV 100, LS 101. Duración: 2:19. Arbitros: Enzo Mansilla (1°)/Oscar Valero (2°). Gimnasio: ATURG (08/12). Motivo: 2° Torneo mixto “Del Fuego 2025” (final).
ZONA A * RESULTADOS
Detonantes-Triple X 2-1 (17-25/25-16/15-13)
MJ Nova-Derremate 1-2 (21-25/25-21/15-8)
Triple X-Acme 2-0 (25-10/25-18)
Acme-Derremate 2-1 (21-25/25-20/15-11)
Derremate-Triple X 0-2 (16-24/24-26)
Acme-MJ Nova 0-2 (12-25/16-25)
MJ Nova-Detonantes 2-1 (25-22/20-25/15-10)
Detonantes-Acme 2-0 (25-18/25-16)
Triple X-MJ Nova 0-2 (25-27/20-25)
Detonantes-Derremate 2-1 (25-21/23-25/15-7)
ZONA A * POSICIONES
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.
1.MJ Nova 6 4 3 1 7 3 +4
2.Detonantes 6 4 3 1 7 4 +3
3.Triple X 4 4 2 2 5 4 +1
4.Derremate 2 4 1 3 4 7 -3
5.Acme 2 4 1 3 2 7 -5
ZONA B * RESULTADOS
MJ Impacto-MJ Fuego 2-0 (25-13/25-17)
MJ Vip-MJ Impacto 2-0 (25-23/25-18)
MJ Vip-MJ Fuego 2-0 (25-7/25-6)
Del Fuego-MJ Vip 0-2 (5-25/13-25)
Sustancia-Del Fuego 2-0 (25-20/2515)
MJ Impacto-Del Fuego 2-0 (25-15/25-9)
MJ Fuego-Sustancia 0-2 (19-25/20-25)
Sustancia-MJ Vip 1-2 (22-25/25-23/10-15)
Del Fuego-MJ Fuego 0-2 (20-25/23-25)
Sustancia-MJ Impacto 2-1 (25-16/24-26/15-9)
ZONA B * POSICIONES
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.
1.MJ Vip 8 4 4 0 8 1 +7
2.La Sustancia 6 4 3 1 7 3 +4
3.MJ Impacto 4 4 2 2 5 4 +1
4.MJ Fuego 2 4 1 3 2 6 -4
5.Del Fuego 0 4 0 4 0 8 -8
RONDA FINAL * RESULTADOS
Etapa Partido Resultado
Semi 1 MJ Nova (1° A)-Sustancia (2° B) 0-2 (17-25/21-25)
Semi 2 MJ Vip (1° B)-Detonantes (2° A) 2-0 (25-18/25-21)
3° puesto MJ Nova-Detonantes 2-0 (25-0/25-0)
Final La Sustancia-MJ Vip 2-3 (25-20/25-11/15-25/
18-25/18-20)
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.
1.Mala Junta Vip 12 6 6 0 13 3 +10
2.La Sustancia (U) 8 6 4 2 11 6 +5
3.Mala Junta Nova 8 6 4 2 9 5 +4 4.Detonantes 6 6 3 3 7 8 -1