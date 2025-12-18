Mala Junta Vip venció por 3-2 en la final a La Sustancia

Tras quedar en desventaja por dos sets, el local Mala Junta Vip se recuperó y superó en tie break a La Sustancia (Ushuaia), en la final de la segunda edición del Campeonato de voleibol mixto “Del Fuego 2025”, organizado por Mala Junta (@malajunta, en instagram), y disputado entre el sábado 6 y el lunes 8 del presente mes, en el gimnasio de la ATURG, con la participación de una decena de elencos riograndenses y de la capital provincial, y jugadores con edades extremas de 13 y 67 años.

RIO GRANDE.- Al cabo de las dos primeras jornadas quedaron clasificados los semifinalistas, y en dicha instancia salieron victoriosos los dos sextetos de la Zona B, Mala Junta Vip (1°), vencedor por 25-18 y 25-21 de Detonantes; y La Sustancia (2°), que también doblegó en sets corridos (25-17/25-21) a un Mala Junta Nova que luego se alzaría con el tercer lugar, al no contar su rival con el mínimo de mujeres (3). LOS TRES PRIMEROS. Mala Junta Vip (campeón), La Sustancia (subcampeón) y Mala Junta Nova (tercero), en la última jornada del torneo mixto “Del Fuego 2025”, en el gimnasio de la ATURG.

Mala Junta Vip se impondría por 3-2 (20-25/11-25/25-15/25-18/20-18), en 2:19. El dueño de casa comenzó mejor, pero Faraoni (9) encabezó la recuperación de la visita, que con 6 tantos de Martín se quedó también con el segundo parcial, ante una escasa posición del contrario.

Cuatro aces de Pardo revivieron a los suyos en el tercero, y en el siguiente se destacó Asencio, llevando el juego al quinto capítulo. Los ushuaienses tomaron una gran ventaja (6-1/9-6/13-10), Daniel García descontó y Pardo igualó con un par de saques, La Sustancia desperdició dos match ball, y el ganador lo cerró en su tercera pelota de campeonato, con un ataque de Asencio por el opuesto.

Los ushuaienses Lautaro Barba y Lis Meshler fueron elegidos como las figuras de la final. OPUESTO. Agustina Asencio definió la final por el opuesto.

MALA JUNTA VIP 3 * 2 LA SUSTANCIA

Mala Junta Vip: 3.Cárdenas (puntos: 1; balance: -6), 12.Asencio (15/0); 1.D.García (13/+7), 74.Pardo (12/+3); 99.Polo (2/+1), 14.Delmau (2/+1) (FI); 5.Díaz (3/-1), 19.A.García (5/+2). Totales: 53/+7. La Sustancia (U): 5.Abate (3/-6), 6.Demartín (3/-3); 10.Barba (19/+8), 12.Faraoni (25/+7); 7.Herrera (4/-4), 8.Meshler (3/+1) (FI); 9.Arana (3/+2). Totales: 56/+5. Parciales: 1° set: La Sustancia 25-20 (3-5/8-10/14-15/20-17), en 23’. 2° set: La Sustancia 25-11 (5-0/10-2/15-3/20-4), en 21’. 3° set: MJ Vip 25-15 (5-0/10-6/15-8/20-13), en 22’. 4° set: MJ Vip 25-18 (4-5/10-7/15-11/20-13), en 27’. 5° set: MJ Vip 20-18 (1-4/5-8/8-12/14-15), en 23’. Puntos: por errores del rival: MJV 47, LS 45; totales: MJV 100, LS 101. Duración: 2:19. Arbitros: Enzo Mansilla (1°)/Oscar Valero (2°). Gimnasio: ATURG (08/12). Motivo: 2° Torneo mixto “Del Fuego 2025” (final).

ZONA A * RESULTADOS

Detonantes-Triple X 2-1 (17-25/25-16/15-13)

MJ Nova-Derremate 1-2 (21-25/25-21/15-8)

Triple X-Acme 2-0 (25-10/25-18)

Acme-Derremate 2-1 (21-25/25-20/15-11)

Derremate-Triple X 0-2 (16-24/24-26)

Acme-MJ Nova 0-2 (12-25/16-25)

MJ Nova-Detonantes 2-1 (25-22/20-25/15-10)

Detonantes-Acme 2-0 (25-18/25-16)

Triple X-MJ Nova 0-2 (25-27/20-25)

Detonantes-Derremate 2-1 (25-21/23-25/15-7)

ZONA A * POSICIONES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.MJ Nova 6 4 3 1 7 3 +4

2.Detonantes 6 4 3 1 7 4 +3

3.Triple X 4 4 2 2 5 4 +1

4.Derremate 2 4 1 3 4 7 -3

5.Acme 2 4 1 3 2 7 -5

ZONA B * RESULTADOS

MJ Impacto-MJ Fuego 2-0 (25-13/25-17)

MJ Vip-MJ Impacto 2-0 (25-23/25-18)

MJ Vip-MJ Fuego 2-0 (25-7/25-6)

Del Fuego-MJ Vip 0-2 (5-25/13-25)

Sustancia-Del Fuego 2-0 (25-20/2515)

MJ Impacto-Del Fuego 2-0 (25-15/25-9)

MJ Fuego-Sustancia 0-2 (19-25/20-25)

Sustancia-MJ Vip 1-2 (22-25/25-23/10-15)

Del Fuego-MJ Fuego 0-2 (20-25/23-25)

Sustancia-MJ Impacto 2-1 (25-16/24-26/15-9)

ZONA B * POSICIONES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.MJ Vip 8 4 4 0 8 1 +7

2.La Sustancia 6 4 3 1 7 3 +4

3.MJ Impacto 4 4 2 2 5 4 +1

4.MJ Fuego 2 4 1 3 2 6 -4

5.Del Fuego 0 4 0 4 0 8 -8

RONDA FINAL * RESULTADOS

Etapa Partido Resultado

Semi 1 MJ Nova (1° A)-Sustancia (2° B) 0-2 (17-25/21-25)

Semi 2 MJ Vip (1° B)-Detonantes (2° A) 2-0 (25-18/25-21)

3° puesto MJ Nova-Detonantes 2-0 (25-0/25-0)

Final La Sustancia-MJ Vip 2-3 (25-20/25-11/15-25/

18-25/18-20)

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Mala Junta Vip 12 6 6 0 13 3 +10

2.La Sustancia (U) 8 6 4 2 11 6 +5

3.Mala Junta Nova 8 6 4 2 9 5 +4 4.Detonantes 6 6 3 3 7 8 -1