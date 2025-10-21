Maita, Rojas, Cisterna y Ríos, en el Paso Garibaldi

El riograndense Luis Maita (Atletismo Santiago Pacheco) y los ushuaienses Eva Rojas, Cristian Cisterna (Nery Runners) y Cindy Ríos (FerTeam) se impusieron en la mañana del pasado domingo 19 en el Paso Garibaldi, prueba que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organizó en forma ininterrumpida, a partir de 2009.

RIO GRANDE.- El Cruce: Maita (Veteranos A) venció por primera vez en el Cruce, cuya 9° edición tuvo una distancia de 27,40 kilómetros (+660 metros de desnivel), con largada y llegada en inmediaciones del acceso vehicular a la ExHostería Petrel, y extremo en El Mirador del Paso Garibaldi (2 giros).

El ganador estableció 2 horas, 28 minutos y 27 segundos (2:28:27), a un promedio de 5:25 por kilómetro. Lo escoltaron los ushuaienses Alejandro Parson (Veteranos D) -2:35:19- y Sebastián Gonzalía (Calambres del Sur/Veteranos A) -2:41:00-. Por segundo año consecutivo la capitalina Rojas (Damas A) fue la única anotada en la rama femenina, arribando quinta en la general de la máxima distancia, que cubrió en 2:48:42 (a 6:09 de media). SUBCATEGORIAS. Ruiz (50/59), Cano (60/+) y López (40/49); Carabelli y A.González (60/+); Rivero (50/59); y Santillán (40/49).

Al cierre del primer giro, Parson (1:13:00), Maita (a 17”) y Ruiz (el Veterano D, máximo ganador en su rama, pasó a 2:17 del líder) ocupaban los tres primeros puestos.

La Vuelta

Entretanto, Cisterna (Mayores A) obtuvo su tercer triunfo consecutivo en la 17° Vuelta (esta vez de 13,70 kilómetros, 400 metros más que los corridos entre 2009 y 2024; y +330 metros de desnivel). Con el trajín de los 15 Kilómetros del Amanecer Comechingón de una semana antes, y de los casi 10 km. de la nocturna de la noche anterior, estableció 1:15:18 (promedio, 5:31), anticipándose al Veterano C Javier Vázquez (Oshovia/AAFM) -1:17:19- y al Veterano F riograndense Gustavo Sommariva (junto a Ruiz, los de mayor participación, con 15 ediciones) -1:34:05-.

En la misma distancia, la Mayor B Ríos (que con 10 pruebas alcanzó la riograndense Beatriz Cárcamo) cronometró 1:25:01 para sumar su octavo éxito, y ser tercera en la general absoluta. La escoltaron Valeria Weiss (Río Grande) -1:39:43- y la capitalina Ethel Girard -1:48:53-.

Premiación

A todos los participantes se les entregó un fibrofacil (40×28 cm.) conteniendo los 24 podios anteriores y las fotos de los 27 ganadores. El trofeo también incluyó una foto del participante, y los espacios a completar de ambos podios, y de su propia actuación.

Además, se premió con medallones a los tres primeros de cada distancia y rama; a los mejores en cada subcategoría masculina (Sergio López en 40/49 años; César Ruiz en 50/59 años; y José Cano en 60/+ años), y en las categorías femeninas (Sabrina Santillán en 40/49 años; Elena Rivero en 50/59 años; y Mercedes Carabelli y Amelia González en 60/+ años), en ambos casos excluyendo a quienes hubieran recibido el suyo en la general absoluta.

Asimismo, tanto Girard como Cano fueron reconocidos al ser los fondistas más experimentados en esta edición (aquí también se excluyen a los distinguidos en versiones precedentes).

CLASIFICACION GENERAL * 9° CRUCE (27,40 KM.)

P/Atleta R Categoría Representa a: Marca Prom.

1.Luis Maita 1 1° Veteranos A Atl.Santiago Pacheco (RG) 2:28:27 5:25

2.Alejandro Parson 2 1° Veteranos D Libre (Ushuaia) 2:35:19 5:40

3.Sebastián Gonzalía 3 2° Veteranos A Calambres del Sur (U) 2:41:00 5:52

4.César Ruiz 4 1° Veteranos C Originarios Trail Running (U) 2:46:01 6:03

5.Eva Rojas 1 1° Damas A Libre (Ushuaia) 2:48:42 6:09

6.Sergio López 5 3° Veteranos A Calambres del Sur (U) 3:00:43 6:35

7.José Cano 6 1° Veteranos E Barrio Parque (Ushuaia) 3:08:46 6:53

Velocidad de los ganadores: Maita 11,074 km/h; Rojas 9,745 km/h.

CLASIFICACION GENERAL * 17° VUELTA (13,70 KM.)

P/Atleta R Categoría Representa a: Marca Prom.

1.Cristian Cisterna 1 1° Mayores A Nery Runners (U) 1:15:18 5:31

2.Javier Vázquez 2 1° Veteranos C Oshovia/AAFM (U) 1:17:19 5:43

3.Cindy Ríos 1 1° Mayores B FerTeam (Ushuaia) 1:24:57 6:12

4.Gustavo Sommariva 3 1° Veteranos F Libre (Río Grande) 1:34:05 6:51

5.Valeria Weiss 2 2° Mayores B Libre (Río Grande) 1:39:43 7:16

6.Antonio Ojeda 4 1° Veteranos B Libre (Ushuaia) 1:40:06 7:18

7.Ethel Girard 3 1° Damas A Libre (Ushuaia) 1:48:53 7:57

8.Mercedes Carabelli 4 1° Damas C Libre (Ushuaia) 1:56:01 8:28

8.Amelia González 4 1° Damas C FerTeam (Ushuaia) 1:56:01 8:28

10.Elena Rivero 6 1° Damas B Libre (Ushuaia) 2:13:27 9:44

11.Sabrina Santillán 7 2° Damas A Libre (Ushuaia) 2:19:33 10:11

12.Paula Paillacar 8 3° Damas A Originarios Trail Running (U) 2:22:57 10:26

13.Francisca González 9 3° Damas C Originarios Trail Running (U) 2:22:57 10:26

Velocidad de los ganadores: Cisterna 10,916 km/h; Ríos 9,676 km/h.