Mahia Alonso, en los Juegos ParaPanamericanos Junior

Este viernes 31 quedarán inaugurados –en Santiago de Chile- los 6tos. Juegos ParaPanamericanos Junior, a realizarse en la Región Metropolitana del vecino país, y en tres localidades de la Región de O’Higgins (Rengo, Machalí y Santa Cruz), entre 100 y 170 kilómetros al sur de la sede principal.

RIO GRANDE.- Allí estará presente la atleta fueguina Mahia Alonso, con disminución visual, quien la próxima semana competirá en pruebas de velocidad (100 y 200 metros), y en el concurso de salto de longitud.

La deportista riograndense, entrenada por el profesor Nahuel Velásquez, viene de competir hace un mes y medio en los Primeros Juegos Argentinos de Alto rendimiento (JAdAR), en Rosario (Santa Fe), ubicándose tercera en 200 metros y en salto en largo (con el 76,40 % y el 75,30 % de los récord mundiales de dichas pruebas, respectivamente). MEDALLISTA. Primera en una competencia local.

En los listados adjuntos aparecen la programación en cada disciplina, con la fecha de arribo de los deportistas a la sede; las jornadas de entrenamiento y clasificación; y las de competencia, propiamente dicho. Más la delegación de ParaAtletismo, compuesta por 16 deportistas, 2 guías y 6 integrantes del Cuerpo Técnico (encabezado por el Entrenador Nacional Lisandro Muhoberac, quien luego de vivir durante varios años en Ushuaia regresó a la Provincia de Buenos Aires).

Antecedentes

Los 5 Juegos anteriores se realizaron en Barquisimeto (Venezuela, 2005), Bogotá (Colombia, 2009), Ciudad de Buenos Aires (Argentina, 2013), San Pablo (Brasil, 2017) y otra vez en Bogotá, en 2023 (estaba previsto para 2021, debiéndose posponer por la pandemia de covid-19).

Los deportes serán 13, una cifra récord para este mega evento multideportivo, detalla paradeportes.com: atletismo, básquet femenino 3×3, básquet masculino 5×5, boccia, futbol 5 para ciegos, futbol 7 PC, goalball, judo, natación, parapowerlifting (pesas), tenis en silla de ruedas, tenis de mesa y vóley sentado. Argentina no tendrá atletas sólo en tiro con arco.

Habrá más de 1.100 atletas, representando a 27 países del continente. Argentina concurrirá con 115 deportistas (80 hombres y 35 mujeres), y la delegación total será de 191 integrantes, incluidos entrenadores, médicos, dirigentes y cuerpos técnicos.

Los abanderados argentinos en Chile serán los atletas entrerrianos Sofía Casse (salto en largo para ciegas) y Lucas Müller (básquet en silla de ruedas).

6° JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUNIOR SANTIAGO 2025

Disciplina Espacio Arribo Entrenamiento Competencia

Goalball Deportes de Contacto Martes 28/10 Miércoles 29/10-Jueves 30/10 Viernes 31/10-Martes 04/11

ParaT.Mesa Rengo Martes 28/10 Miércoles 29/10-Jueves 30/10 Viernes 31/10-Lunes 03/11

Baloncesto 5×5 Ctro.Dep.Colectivos Miércoles 29/10 Jueves 30/10-Viernes 31/10 Sábado 01/11-Viernes 07/11

Tenis S.Ruedas Pque.Peñalolén Miércoles 29/10/2025 Jueves 30/10-Viernes 31/10 Sábado 01/11-Miércoles 05/11

Baloncesto 3×3 Ctro.Dep.Colectivos Jueves 30/10 Viernes 31/10-Sábado 01/11 Domingo 02/11-Miércoles 05/11

ParaAtletismo Mario Recordón Jueves 30/10 Viernes 31/10-Domingo 02/11 Lunes 03/11-Miércoles 05/11

ParaArquería Jueves 30/10 Viernes 31/10-Sábado 01/11 Domingo 01/11-Martes 04/11

Boccias Ctro.Dep.Paralímpicos Sábado 01/11 Domingo 02/11-Lunes 03/11 Martes 04/11-Domingo 09/11

Fútbol PC Santa Cruz Sábado 01/11 Domingo 02/11-Lunes 03/11 Martes 04/11-Domingo 09/11

Fútbol p/ciegos Ctro.Dep.Paralímpicos Domingo 02/11 Lunes 03/11-Martes 04/11 Miércoles 05/11-Domingo 09/11

ParaNatación Centro Acuático Domingo 02/11 Lunes 03/11-Martes 04/11 Miércoles 05/11-Domingo 09/11

Vóley Sentado Polideportivo Domingo 02/11 Lunes 03/11-Martes 04/11 Miércoles 05/11-Domingo 09/11

ParaPowerlifting Machalí Martes 04/11 Miércoles 05/11-Jueves 06/11 Viernes 07/11-Domingo 09/11

ParaJudo Deportes de Contacto Miércoles 05/11 Jueves 06/11-Viernes 07/11 Sábado 08/11-Domingo 09/11

PARAATLETISMO (16 DEPORTISTAS)

Deportistas: Styven Albarracín, Mahia Alonso, Sofía Casse, Roque Castro, Sebastián Flores, Alanis González, Lautaro Guajardo, Julián Lovato, Diego Negrete, Samuel Romero, Nara Roy, Rodrigo Sandoval, Mateo Sepúlveda, Maximiliano Veiró, Kiara Villalobos y Guadalupe Villarreal. Guías: Cristhian Barraza y Juan Marchesini. Cuerpo técnico: Lisandro Muhoberac, Adrián Bottaro, Pablo Fornari, María Marichelar, Nicolás Quiroz y Marisa Torres.