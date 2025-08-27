Magallanes de Ushuaia, campeón del Nacional C20

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompañó la instancia final del Torneo Nacional C20 de Futsal CAFS, certamen que se desarrolló durante una semana en nuestra ciudad con la participación de equipos de distintos puntos del país.

RIO GRANDE.- El gerente ejecutivo de la Agencia, Sebastián Bendaña, se hizo presente en la ceremonia de premiación junto a las autoridades de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, reafirmando el trabajo sostenido y conjunto que el Municipio lleva adelante con dicha institución para fortalecer esta disciplina.

En lo estrictamente deportivo, Magallanes de la ciudad de Ushuaia se consagró campeón luego de igualar 4 a 4 en tiempo suplementario y superar a Real Madrid en la definición por penales, tras una gran final. Previo a este partido, O’Higgins, se quedó con el tercer puesto al vencer a Los Cuervos del Fin del Mundo por 4 a 3.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar acompañando a las federaciones y clubes de la ciudad, entendiendo al deporte como una herramienta clave para la integración, el desarrollo comunitario y la generación de lazos sociales.

El Polideportivo María Auxiliadora fue sede de la gran final

El Gobierno de Tierra del Fuego, con la presencia del secretario de Deportes, Matías Runín, acompañó la final del Torneo Nacional de Clubes C-20 Zona Sur de Futsal CAFS que tuvo lugar en el Polideportivo María Auxiliadora, donde Casa Magallanes de Ushuaia se adjudicó el título frente a Real Madrid de Río Grande por la vía de los penales tras igualar 4 a 4 en el tiempo regular.

Ante un escenario repleto de público los equipos fueguinos brindaron un gran espectáculo que culminó con la tanda de penales que dio como ganador a Magallanes por 3 a 2.

Cabe mencionar que, previo a la final, se enfrentaron por el tercer puesto O’Higgins de Río Grande y Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia, con triunfo por 4 a 3 para el conjunto «Bernardino».

El cuadro de honor del certamen organizado por la Federación Fueguina de Fútbol de Salón (FFF) y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), se completó con el premio a la delegación más correcta para Petroleros Futsal; y el mejor jugador del torneo y goleador, ambos en manos de Tobías Riquelme (Real Madrid).

La jornada finalizó con la entrega de premios de la que participaron el secretario Runín y el director de Apoyo a la Comunidad y Género, Luciano Müller.

Jornada abierta de aquagym

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada abierta de aquagym que se llevará adelante el próximo sábado 30 de agosto en el Natatorio “Eva Perón”.

La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y contará con dos turnos disponibles: a las 10:00 y a las 11:00.

Para participar, las y los interesados deberán contar con la revisación médica, que se podrá realizar en el mismo Natatorio de lunes a viernes de 7:00 a 22:00, hasta el viernes 29 inclusive. El día de la actividad se requerirá asistir con malla deportiva, gorro de natación, toalla y ojotas o algún calzado similar para transitar en las instalaciones.

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario web: https://bit.ly/4lESgjG. Asimismo, dicho sábado se solicita concurrir 10 minutos antes del inicio para confirmar la asistencia.

Con esta propuesta, el Municipio continúa promoviendo hábitos saludables y fomentando el deporte como herramienta de integración y bienestar para la comunidad.