Maduro denunció que Estados Unidos está “inventando una nueva guerra”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes que el Gobierno de Estados Unidos está “inventando una nueva guerra” y advirtió que las naciones del sur del continente actuarán para impedirla mediante la unión de sus pueblos y la defensa de la paz.

CARACAS (Xinhua/NA).- “El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, expresó el mandatario a través de la televisora estatal.

Maduro sostuvo que la respuesta a cualquier intento de conflicto debe provenir de la movilización popular y del compromiso regional con la estabilidad.

Aseguró que su país evitará el conflicto bélico “con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡No a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”, señaló.

El mandatario agregó que el jueves se establecieron 73 puntos centrales de despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada, de la Milicia, y cada punto centrales desprende, por lo menos, diez puntos más: “Estamos hablando entre 700 a mil puntos de defensa de nuestras costas”, enfatizó.

En este contexto, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó la capacidad operativa alcanzada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”, afirmó el funcionario.

A finales de agosto, Washington ordenó el despliegue en el Caribe de ocho buques militares cargados con misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear, bajo la justificación de operaciones contra el narcotráfico.

Dicho despliegue militar continúa y se ha ampliado en aguas cercanas a Venezuela. Hace poco más de una semana Trump admitió ante medios de comunicación en la oficina oval de la Casa Blanca haber autorizado a la CIA a liderar operaciones encubiertas contra Venezuela.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Imagen proveída por la Presidencia de Venezuela del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hablando durante la activación del Plan Independencia. (Xinhua/Presidencia de Venezuela).