Maduro denuncia que Estados Unidos pretende derrocarlo para apoderarse del petróleo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que ese país está organizado para defender su soberanía frente a lo que describió como intentos de intervención externa y la pretensión de apoderarse de sus recursos naturales.



CARACAS (Xinhua/NA).- Maduro formuló estas declaraciones al presenciar la inauguración de un hospital pediátrico en Caracas, donde comentó el despliegue de la denominada Operación 200 en La Guaira (litoral central) y Carabobo (centro-norte), explicando que se probaron equipos y mecanismos de respuesta militar.

Precisó que las Zonas de Defensa Integral se irán activando de forma sorpresiva “para la defensa de la paz y la protección del pueblo venezolano” y definió al país sudamericano como “un pueblo de paz” cuya tranquilidad debe ganarse y protegerse:

“Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla, y para garantizarla”, áfirmó, a la vez que reiteró entonces la consigna oficial: “ganemos la paz, defendemos la vida, ejerciendo la soberanía”.

Al referirse a la política exterior de Estados Unidos, Maduro afirmó que “el imperio gringo no tiene razón” y atribuyó a sectores de Washington la intención de provocar una guerra en la región para imponer un gobierno afín y apoderarse de petróleo, gas y oro.

“Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas”, sentenció.

Maduro agregó que Venezuela no está interesada en agredir a nadie, pero remarcó que cada vez está más preparada, política, militar y socialmente, para impedir cualquier vulneración del territorio.