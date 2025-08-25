Maduro califica de exitosa la jornada de alistamiento militar en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la jornada de alistamiento militar voluntario fue un éxito en todo el país.

CARACAS (Xinhua/NA).- El mandatario aseguró que se trató de un día “de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales, del sistema defensivo”.

A través de un mensaje difundido en la televisora estatal, Maduro destacó el despliegue del pueblo en las principales plazas de la nación y las expresiones de patriotismo en medios y redes sociales para alistarse en la Milicia Bolivariana, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La convocatoria fue anunciada esta semana para sábado y domingo, como reacción a lo que se consideró en Venezuela “las agresiones promovidas desde Estados Unidos”.

Miles de venezolanos responden al llamado de Maduro ante amenazas de EE.UU.

BUENOS AIRES (NA).- Miles de venezolanos se autoconvocaron en Caracas para inscribirse en la Milicia Bolivariana, después de que el presidente Nicolás Maduro hiciera un llamado a reforzar la defensa nacional ante las amenazas expresadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

La cadena de noticias estadounidense CNN reportó que los ciudadanos formaron largas filas en la Plaza Bolívar, ubicada en el corazón de Caracas, para entregar sus datos y unirse a la Milicia Bolivariana, que es una rama de las Fuerzas Armadas de Venezuela y fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país luego de que Estados Unidos duplicara la recompensa por información que conduzca a su arresto e incrementara el número de tropas que navegan por América Latina y el Caribe.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que estas acciones son un intento de contener amenazas de los grupos de narcotráfico en la región. Maduro ha denunciado las amenazas como “extravagantes, extrañas y descabelladas”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó este domingo un video en redes sociales con imágenes del proceso de inscripción y aseguró: “El pueblo de Venezuela va a las calles a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana, también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Vladimir Padrino López inició el proceso voluntario de alistamiento a la Milicia Bolivariana. Xinhua/Marcos Salgado/NA