Macarena Espinoza recibió reconocimiento deportivo

La futbolista fueguina Macarena Espinoza recibió un reconocimiento a su actualidad por haber sido elegida Embajadora Deportiva en la Gala a la Excelencia Deportiva del Gobierno Provincial.

El acto estuvo encabezado por la vicegobernadora de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Mónica Urquiza, quien estuvo acompañada por el Director Provincial de Programas, Sebastián Benítez; además de contar con la presencia de las entrenadoras de Escuela Municipal de Ushuaia, Anahí Vigil y Silvina Luchini, y familiares de la jugadora fueguina.

Macarena, quien se convirtió en la primera fueguina en jugar un Mundial de Futsal con la Selección Argentina que se llevó a cabo semanas atrás en Filipinas, y además se consagró recientemente en la elite del Futsal AFA nacional con el club Ferro Carril Oeste de Buenos Aires, había sido elegida «Embajadora Deportiva 2025” en la segunda edición de la gala a la Excelencia Deportiva organizada por la Secretaria de Deportes del Gobierno Provincial.

«Los deportistas que estamos afuera de la provincia intentamos dejar a Tierra del Fuego en lo más alto. Me pone muy feliz este reconocimiento luego de un año muy bueno en lo personal y en lo deportivo», mencionó Macarena tras recibir el reconocimiento del Gobierno provincial.

«Después de tanto esfuerzo y dedicación, porque arranqué de muy chica y sigo esforzándome por dar lo mejor; es un orgullo y satisfacción; y desde luego, estoy muy agradecida», concluyó la deportista.

Es preciso destacar que tras finalizar en el cuarto puesto en el Mundial de Futsal Femenino, la jugadora fueguina con el presente logro junto a Ferro Carril Oeste ganó el derecho deportivo de competir en la Copa Libertadores de Fustal Femenino en el corriente año.