Lyon y Aston Villa, a los octavos

Lyon de Francia derrotó ayer como visitante 1-0 a Young Boys de Suiza, en un encuentro disputado en el Stade de Suisse, y correspondiente a la jornada 7 (penúltima) de la Liga de Europa de fútbol. Así, el equipo “galo” se ubica primero, con 18 puntos y una diferencia de gol de +11, clasificándose en forma anticipada para los octavos de final de la competencia.

BUENOS AIRES (NA).- Lo mismo sucede con Aston Villa de Inglaterra, que de visitante venció por la cuenta mínima a Fenerbahce, de Turquía. Los de los marplatenses Emiliano Buendía y Emiliano Martínez totalizan la misma puntuación, y +7 entre los tantos convertidos y los recibidos.

Tercero, con 17, aparece Friburgo (1-0 de local a Macabi Tel Aviv). Luego, con 16, se ubican el dinamarqués FC Midtjylland (3-3 de visita con Brann) y el portugués Braga (1-0 de local a Nottingham Forest). Después, con 15 unidades, se encolumnan Roma (2-0 a Stuttgart) y Ferencvaros (1-1 con Panathinaikos).

Mientras que la octava plaza le corresponde a Betis de España, con 14 (+5), tras su caída con el PAOK Salónica griego (0-2).

El próximo jueves 29, a partir de las 17:00 de Argentina, se jugarán los 18 partidos de la 8° y última fecha. Los 8 primeros pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° puesto dirimirán las restantes plazas para dicha instancia.