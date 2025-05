Luz y Fuerza y Los Troncos, por el último lugar en semis

Esta noche quedará completo el cuadro de semifinales del Torneo Apertura de Futsal AFA en primera división cuando, desde las 22:30 en la Fortaleza Verde estén frente a frente Luz y Fuerza y Los Troncos, cuyo ganador se medirá frente a San Isidro, posiblemente el viernes.

RIO GRANDE.- El choque es sumamente interesante y esperado dado que Los Troncos sorprendió en los cotejos de ida al igualar 5-5, sacándole los primeros puntos del certamen al Eléctrico quien había ganado la Zona B de forma perfecta, siete jugados, siete ganados.

Acá no habrá que hacer cuentas; quien gane pasa directo a semifinales y lo único que los llevará a la definición desde el punto penal será un nuevo empate. De volver a igualar habrá penales para definir el rival del Tachero.

Luz y Fuerza -quien no jugó bien el primer juego de cuartos y mucho tuvo que ver el planteo del rival- llega entonado a este choque luego de alcanzar la clasificación Regional Sur en Río Turbio el domingo pasado y, tras llegar ese mismo domingo a Río Grande en horas de la noche, ya está recuperado físicamente para el encuentro de hoy.

Lo que no podrá contar Leo Villafañe para esta noche serán dos refuerzos de clase que llevó a la Cuenca Carbonífera: no estará Franco Torres quien aún no está habilitado para jugar los eventos locales, ni mucho menos Nico Paredes quien retornó al ya eliminado Estrella Austral.

Pero a la base del equipo que fue al certamen de Ascenso, nos referimos al Gringo Alegre, Jorge Fresia, Román Andrade, Cristian Ventura, Santino Samanich, Oscar Flores, Brian Valderas y los pibes Catelicán, López y Velásquez, podrá tener a Leo Barrios, Luis Alberto Mansilla, mientras que sigue en duda Zety Pereyra quien hace casi un mes que no juega para el Eléctrico.

Por el otro lado está Los Troncos, elenco que llegó cuarto en la Zona A ganándole esa posición por una amplia diferencia de goles a Defensores del Sur, y con un plantel muy joven y lleno de talento, lo complicó muchísimo y lo puso contra la espada y la pared.

David lo tiene en jaque a Goliat; la presión será toda del Eléctrico, lo que lo puede ayudar al equipo de Alejandro Rolando quien sin mucha presión tiene mucho más que ganar que de perder, dado que en los papeles es punto y puede convertirse en banca.

La buena actualidad de jugadores juveniles como Tobías Petrone, Agustín Figueroa, Kevin Maldonado, Tomás Juárez y el experimentado Nico Lezcano, están en condiciones de dar el batacazo, aunque para ello no sólo deberán estar finos en ataque donde siempre pueden sacar un conejo de la galera, sino que deberán estar atentos al aspecto defensivo, quizás el punto flaco del equipo; justamente por eso de tener tantos valores jóvenes quienes aún no tienen bien aceitado el marcaje y ante un equipo bien trabajado para conseguir espacios, puede ser crucial ese aspecto.

Peñarol y Tumkiewicz, históricos

Peñarol goleó a Krona Joinville de Brasil 3-0 por la tercera y última fecha del grupo C de la Copa Libertadores de futsal que se está disputando en la ciudad paraguaya de Luque, por lo que aseguró el primer lugar de su serie con seis puntos y la clasificación a los cuartos de final.

Los brasileños, que ya tenían su pasaje sellado, tomaron la iniciativa y tuvieron muchas más situaciones de gol, pero pagaron caro las falencias defensivas y el conjunto aurinegro las capitalizó a la perfección.

A 13:11 del primer tiempo apareció Franco Duque, solo por el segundo palo, para desviar un certero buscapié del arquero Mathias Pescado Fernández. El guardameta mirasol tuvo una destacadísima labor, y además lo salvaron cuatro veces los palos.

Se fueron 1-0 al descanso, y a los tres minutos del complemento cayó el segundo, cuando el argentino Sasha Zapponi definió a la perfección un contragolpe tras habilitación de Richard Mascota Catardo.

El propio Zapponi metió el tercero a 7:53 del epílogo, cuando recibió un pase de su compatriota Nicolás Tumkiewicz y remató desde muy lejos, por arriba del arquero Matheus que estaba adelantado.

Peñarol, que debutó el domingo venciendo a Universitario de Lima 1-0 y cayó con Fantasmas Morales Moralito de Bolivia 2-1 el lunes, volverá a jugar el jueves en horario a definir frente al segundo del grupo A, que será Sabaneros de Colombia o Magnus de Brasil.