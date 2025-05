Luz y Fuerza, y Defensores del Sur juegan en Río Turbio

En el gimnasio Lucas Moussou de Río Turbio se disputará la fase Regional de Ascenso B Patagonia Sur del Torneo Regional Federal Amateur de Futsal, que otorga un ascenso a la máxima competencia a nivel de clubes que lleva adelante el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

RIO GRANDE.- De dicho torneo tomará parte Luz y Fuerza y Defensores del Sur de esta ciudad, más la presencia de Camioneros y HAF de Ushuaia.

En la Cuenca Carbonífera, y en Río Turbio en particular, tendrá lugar dicho certamen, que contará con la organización de la Liga de Fútbol Sur y la fiscalización del propio Consejo Federal de AFA. Se trata, ni más ni menos, del Campeonato Fase Regional de Ascenso B Patagonia Sur, el cual dará una plaza para la máxima cita nacional de clubes en 2026, el Torneo Regional Federal de Futsal, el cual en esta temporada se jugará en San Juan y nos representarán Camioneros, San Isidro y ADEFU.

Doce equipos son los que van a estar compitiendo en este certamen buscando avanzar a la siguiente fase. Los protagonistas fueron divididos en tres grupos. De acuerdo con el sorteo realizado hace unos días atrás, los mismos quedaron conformados así:

Grupo A: Unión Santacruceña (Río Gallegos), Defensores del Sur (Río Grande), Camioneros (Ushuaia) y Luz y Fuerza (Río Grande).

Grupo B: UPASAP (Las Heras), HAF (Ushuaia), Los Lupinos (Río Turbio) y Tehuelche (Río Gallegos).

Grupo C: Fortín (Río Turbio), Estrella Sureña (Julia Dufour), Estrella Sureña (Río Turbio) y SDC Patagonia (Río Gallegos).

El torneo solo tiene reservados lugares a semifinales a los tres ganadores de las zonas, más el mejor segundo de todos los grupos, por lo que no hay lugar para equivocaciones, serán todas finales a lo largo de los primeros tres días, a lo que luego se sumarán las semis y la final, cinco partidos definitorios para todos aquellos que tengan la suerte de llegar al día domingo.

Los nuestros

Como se ve, los dos elencos de Río Grande cayeron en la misma Zona, la A, la cual se podría llamar de la muerte, dado que también la comparten Camioneros de Ushuaia y Unión Santacruceña de Río Gallegos, dos elencos duros y de experiencia en torneos patagónicos. Defensores del Sur también modificó su plantel para viajar.

El Defe, que consiguió la clasificación a este evento, es una sombra de aquel equipo que logró dos subcampeonatos el año pasado, muchos de sus grandes valores ya no están en la institución, y para colmo, una de las almas del equipo no pudo viajar por compromisos laborales, el Mono Chávez no está junto a la delegación, aunque sí se sumaron Juan Fuenzalida de San Martín y Javier Rodrigo Hidalgo de Albatros FC.

Distinta es la situación de Luz y Fuerza, a lo bueno realizado en los últimos seis meses del año pasado desde que se pasaron a AFA, y en esto cinco meses donde fue ganador de su zona y quien hasta la última fecha tenía la totalidad de los puntos jugados -igualó en el cotejo de ida ante Los Troncos por los cuartos de final-, llevó a la Cuenca Carbonífera dos refuerzos de mucha calidad, Nicolás Paredes de Estrella Austral y Franco Torres, exjugador de 17 de Agosto de Buenos Aires a quien no pudo habilitar para los eventos locales pero sí para esta clase de torneos regionales.

Sin la presencia de su técnico Leo Villafañe -quien no pudo acompañar a su equipo por razones laborales- será dirigido por Leonardo Exequiel Miranda; mientras que el único jugador que llega entre algodones es su capitán, Jorge Fresia, quien si bien pudo jugar medio tiempo el domingo pasado las exigencias de hoy y a lo largo de los primeros tres días serán otra cosa.

Los planteles de Río Grande

Defensores del Sur: 1. Diego Sebastián Gómez, 2. Héctor Fabián González, 3. Matías Ezequiel Bucci, 4. Martín Fernando Igor, 5. Haitken José Lara, 6. Braian Sánchez, 7. Angel Iván Giorgis, 8. Tomás Berlari, 9. Mateo Sebastián Alvarez, 10. Juan Manuel Fuenzalida Martínez, 11. Javier Rodrigo Hidalgo, 12. Santiago Bahamonde. DT: Diego Sebastián Bahamonde y Mario Raúl Toloza.

Luz y Fuerza: 1. Edgardo Rubén Andrade, 2. Francisco Román Andrade, 3. Oscar Alberto Flores, 4. Jorge Leonel Fresia, 5. Benjamín Ezequiel López, 6. Lucas Ezequiel Catelican, 7. Nicolás Alejandro Paredes, 8. Santino Emir Smanich Acuña, 9. Franco Rodrigo Andrés Torres, 10. Brian Ezequiel Valderas Gil, 11. Cristian Maximiliano Ventura, 12. Lisandro Rodrigo Velázquez. DT: Leonardo Exequiel Miranda Caipillán y PF: Gonzalo Nahuel Fabián.

El fixture

Miércoles 21 de mayo – Primera fecha

12:00 – Zona A Luz y Fuerza vs. Camioneros Ush.

14:00 – Zona A Defensores del Sur vs. U. Santacruceña R Gall.

16:00 – Zona B HAF Ushuaia vs. Tehuelche R Gall.

18:00 – Zona C Fortín Riojano RT vs. Estrella Sureña JD.

20:00 – Zona C SDC Patagonia R Gall. vs. Estrella Sureña RT

22:00 – Zona B UPSAP Las Heras vs. Los Lupinos RT

Jueves 22 de mayo – Segunda fecha

12:00 – Zona A Luz y Fuerza vs. Defensores del Sur

14:00 – Zona A Camioneros Ush. vs. Unión Santacruceña

16:00 – Zona B UPSAP Las Heras vs. Tehuelche R Gall.

18:00 – Zona C Fortín Riojano vs. Estrella Sureña RT

20:00 – Zona B Los Lupinos vs. HAF Ushuaia

22:00 – Zona C Estrella Sureña JD vs. SDC Patagonia

Viernes 23 de mayo – Tercera fecha

12:00 – Zona B UPSAP Las Heras vs. HAF Ushuaia

14:00 – Zona C Estrella Sureña RT vs. Estrella Sureña JD

16:00 – Zona A Unión Santacruceña vs. Luz y Fuerza

18:00 – Zona A Camioneros Ush. vs. Defensores del Sur

20:00 – Zona B Tehuelche vs. Los Lupinos

22:00 – Zona C Fortín Riojano vs. SDC Patagonia

Sábado 24 de mayo – Semifinales

1. Mejor Primero vs. Mejor Segundo

2. Segundo Primero vs. Tercer Primero

Domingo 25 de mayor – Final

Ganador de Partido 1 vs. Ganador de Partido 2

Las revanchas de Cuartos de Final se jugarán el domingo

Tras jugarse el domingo pasado los cotejos de ida de los Cuartos de Final del certamen Apertura de Futsal AFA en la máxima división, ahora se deben disputar los encuentros de vuelta, es decir, la revancha de lo sucedido en la Fortaleza Verde.

Y ya el Departamento de Futsal AFA determinó que se jueguen el día domingo también en el gimnasio del club Camioneros.

El único cotejo que se jugará entre miércoles 28 o jueves 29 será el de Luz y Fuerza y Los Troncos, debido a que el conjunto Eléctrico arranca hoy su participación en el Regional de Río Turbio, y como mínimo jugará hasta el viernes, y si le va mal llegaría a Río Grande el sábado a última hora y no sería justo hacerlo jugar el domingo; aunque muchos esperan que el representativo riograndense pueda llegar a la etapa definitoria, algo que no será nada fácil por lo complicado del grupo.

Y este choque es el único que culminó igualado, fue 5 a 5 y los dos tienen las mismas chances de acceder a semifinales.

Los otros encuentros han tenido un vencedor, y quienes mejor han quedado parados son San Isidro que derrotó 8 a 2 a Escuela Argentina, y Camioneros que hizo lo propio con Deportivo Río Grande 5 a 0; mientras que Rosario venció 6 a 4 a Estrella Austral, elenco que tampoco podrá contar esta vez con Nicolás Paredes, quien viajó a reforzar al Eléctrico.