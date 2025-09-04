Luz y Fuerza pasó de las dudas a la euforia en el debut

El primer elenco de Luz y Fuerza comenzó con el pie izquierdo el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, pero lo terminó con el pie derecho. Goleó a los locales de Centenario de Julio de la localidad de Junín por 10 a 4 y espera confiado la final de hoy ante Huarpes de San Juan quien venció en el debut a Universidad Nacional de Río Cuarto por 7 a 0.

RIO GRANDE.- Le costó el inicio del partido al conjunto riograndense, pese a adelantarse en el marcador a los dos minutos por intermedio de Jorge Fresia quien llegó solo por el segundo palo para sentenciar el arco rival, después le costó el debut, la cancha y quizás el hecho de jugar tan temprano, y los dueños de casa -un equipo local que reemplazó a El Porvenir de Formosa- se movieron mejor en la cancha durante los primeros diez minutos y se lo hicieron pagar al elenco fueguino.

En un abrir y cerrar de ojos Centenario le dio vuelta el partido y lo pasó a ganar 4-1 por distracciones en la marca, malas respuestas del arquero Alegre y sobre todo, porque no se hallaba en la cancha.

Pero en los siete minutos finales de esta primera etapa comenzó a aparecer el verdadero conjunto Eléctrico; tras varios toques la pelota le cayó a Caco Torres por derecha, éste se hamacó hacia el centro y con un zurdazo tremendo puso el 2-4… fue el que inició la remontada.

Casi de inmediato armaron una gran jugada colectiva que terminó con un centro al segundo palo por parte de Valderas y entre Fresia y un defensor terminaron metiendo la pelota al arco, la pelota apenas ingresó antes de ser sacada pero uno de los jueces muy bien ubicado convalidó el gol.

Y cuando llegó la igualdad en 4 gracias al tanto de Valderas, enorme pase de Riquelme quien lo dejó solo, estaba claro que al rival ya no le quedaban muchas respuestas, y de hecho, el Eléctrico alcanzó el 5-4 cuando a la primera etapa no le quedaba nada y fue Brian Valderas quien anotó un hat trick en los primeros veinte minutos.

Y para el segundo tiempo el entrenador Leo Villafañe dio una vuelta de timón; mandó a la cancha al juvenil arquero Lautaro Elosegui por un Gringo Alegre desconocido, y mandó un cuarteto muy fuerte; de movida lo pasó por arriba al rival, y antes del minuto 4 se puso 8 a 4 arriba gracias a los goles de Caco Torres, Brian Valderas y del juvenil Benjamín López quien junto a Pipi Flores armaron una contra fenomenal.

Con la ventaja a su favor y con la poca respuesta física del rival que muy pocas veces inquietó el arco de Elosegui, el entrenador le pudo dar muchos minutos de descanso a sus jugadores más experimentados; aunque en el debe quedó una materia por aprobar; los tiros libres sin barrera dado que tuvo tres y no logró marcar en ninguno de ellos, con la importancia que tienen los goles en esta clase de torneo cortos.

De todas maneras Luz y Fuerza se las ingenió para anotar dos tantos más, lograr el 10-4 y que Valderas se vaya con cinco goles en su haber, aunque se durmieron a cinco segundos del final y recibieron un gol en contra que ojalá más adelante no se arrepientan.

Desde las 10:00 se juega una final anticipada

La segunda jornada se abre a las 10 de la mañana y nuevamente Luz y Fuerza estará en la cancha pero esta vez del gimnasio Torito Rodríguez de Rivadavia y ante el otro líder de la Zona B, Huarpes de San Juan, lo que será una final anticipada para ambos dado que, de haber un ganador, ese tendrá el 80 por ciento de la clasificación a semifinales garantizada.

Pero existe la posibilidad del empate, y si bien los dos tendrán claras chances de avanzar de alcanzar una igualdad, dependerán mucho del partido final para obtener una buena diferencia de tantos y aguardar que en otra zona no haya otra igualdad para no tener que sacar muchas cuentas.

De empatar, todo hace indicar que en la fecha final de la etapa clasificatoria el conjunto sanjuanino la tendría más sencilla, dado que los locales ingresaron por una ventanita a este campeonato y no están del todo preparados para la disputa de tres juegos consecutivos.

Por todo esto, el equipo fueguino sabe que es una final anticipada y que la debe ganar para llegar a la fecha final con mucho aire y depender de sí mismo y no de otros resultados; cosa que sucedió con los tres elencos riograndenses que jugaron el TRFA Zona Campeonato, y donde la fecha final fue todo un suplicio.

La programación

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez (San Martín)

10:00 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Luz y Fuerza

12:00 – Zona B Universidad de Río IV vs. Centenario de Mendoza

14:00 – Zona A Atlético Bariloche 16 vs. Rowing de Rosario

16:00 – Zona A Juventud Unida de Mendoza vs. Banco Provincia

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

Polideportivo Dr. Cueto (Santa Rosa)

17:00 – Zona C El Auténtico Catamarca vs. Gran Rey de San Nicolás

19:00 – Zona C La Gloria de San Juan vs. USAR de Rosario

Los resultados

Primera fecha

Luz y Fuerza 10 – 5 Centenario de Mendoza

Huarpes de San Juan 7 – 0 Universidad de Río IV

Banco Provincia 4 – 8 Rowing Rosario

Juventud Unida de Mendoza 4 – 9 Atlético Bariloche 16

USAR Rosario 4 – 2 Gran Rey de San Nicolás

La Gloria San Juan 0 – 0 El Auténtico de Catamarca *

*Jugaban al cierre de esta edición.