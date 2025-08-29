Luz y Fuerza parte rumbo al Regional en Mendoza

Este sábado muy temprano (06:30) parte rumbo a Rivadavia, Mendoza, el primer elenco de Luz y Fuerza de esta ciudad donde disputará el primer Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, desde el miércoles 3 al domingo 7 de septiembre.

RIO GRANDE.- El conjunto dirigido por Leo Villafañe sale con tiempo teniendo en cuenta que el viaje en colectivo facilitado por la Secretaría de Deportes de la Provincia tardará tres días en llegar a la sede del campeonato.

Los más de 3.100 kilómetros que hay entre Río Grande y Rivadavia serán realizados en tres etapas; una primera hasta Puerto San Julián; el domingo de San Julián a San Antonio Oeste, y la etapa final de San Antonio Oeste hasta Rivadavia; todo el martes descansarán y realizarán trabajos regenerativos y conocimiento del nuevo gimnasio donde fueron reprogramados, ya sabiendo de la mala noticia, que jugarán los tres partidos clasificatorios a las 10 de la mañana.

La noticia no cayó nada bien en el plantel que tenía su primer partido programado el miércoles a las 19:00, y ahora con menos horas de descanso y con un rival de mucho cuidado como lo es El Porvenir, de Formosa, el conjunto fueguino deberá estar aún más concentrado que de costumbre.

El conjunto Eléctrico está conformado por Edgardo Alegre, Lautaro Elosegui, Román Andrade, Oscar Alberto Flores, Benjamín López, Santino Samanich, Luis Alberto Mansilla, Jorge Fresia, Franco Torres, Tobías Riquelme, Brian Valderas, Lucas Catelicán, Lisandro Velásquez y Luciano Nicoliello.

Hay fecha en Grande

El domingo por su parte, continuará el campeonato Clausura de Futsal AFA en la máxima categoría con juegos en Primera A y Primera B masculino, como así también en Primera Damas, todo en la Fortaleza Verde y en el gimnasio Provincial Jorge Muriel de Chacra IV.

Sin la presencia de Luz y Fuerza quien debía jugar ante Deportivo Frías, se destacan los siguientes juegos:

En cancha de Camioneros y por el inicio de la cuarta fecha jugarán San Francisco y Metalúrgico por la Zona A desde las 14:30, mientras que desde las 16:00 lo hará el líder e invicto del grupo, Escuela Argentina recibirá a Arsenal FC quien también llega invicto a dos puntos de su rival y todo indica que puede ser uno de los mejores cotejos de la tarde.

Luego, San Isidro -que necesita ponerse de pie- recibe al siempre duro conjunto de Deportivo Río Grande en un choque clave por la Zona B; mientras que a continuación lo hará Camioneros frente a Italiano, donde el Verde precisa los tres puntos para seguir cerca de los Colegiales y con la chance de alcanzarlo cuando complete el juego pendiente que tiene de la tercera jornada.

La programación

Domingo 31 de agosto – Fortaleza Verde

14:30 – Primera A Metalúrgico vs. San Francisco

16:00 – Primera A Escuela Argentina vs. Arsenal FC

17:30 – Primera A San Isidro vs. Deportivo Río Grande

19:00 – Primera A Club Italiano vs. Camineros

20:30 – Primera A Rosario vs. ADEFU

22:00 – Primera A Defensores del Sur vs. Los Troncos

Domingo 31 de agosto – Jorge Muriel

12:00 – Femenino San Francisco vs. San Isidro

13:30 – Femenino HVJ Futsal vs. Defensores del Sur

15:00 – Femenino Defensores de Malvinas vs. Los Troncos

16:30 – Femenino Municipal vs. Estrella Austral

18:00 – Femenino ADEFU vs. Metalúrgico

19:30 – Primera A Estrella Austral vs. HVJ Futsal