Luz y Fuerza descargó toda su energía sobre Camioneros y quedó a un paso de gritar Campeón de la IX Copa

RIO GRANDE (Fotos: gentileza Martín Andrade).- Llegó la tan esperada revancha de Luz y Fuerza sobre Camioneros; fue el viernes por la noche en la primera final de la IX Copa Ciudad de Río Grande de Futsal AFA; los Eléctricos ganaron 13 a 5 un cotejo de locos y no sólo que vengaron ese duro 1-10 de la final del Apertura sino que además quedaron muy cerca de quedarse con la corona.

Previamente en la primera final femenina, Camioneros fue más que ADEFU, la derrotó 4 a 0 y también las Verdes quedaron a un paso de la coronación y cerrar una gran temporada.

Quien pega primero, pega dos veces dice el refrán. Y fue el Eléctrico quien en menos de cinco minutos quedó 4 a 0 arriba en el marcados, impensado por muchas razones; la primera porque el rival era Camioneros, el equipo menos goleado de la temporada y porque además los dirigidos por Guille Vargas llegaron a este juego invictos, no sólo en esta Copa sino además en todo el año.

A segundos de iniciado el match, Román Andrade anotó el primer tanto a la salida de un lateral que fue jugado dentro del área y que tras un rebote le quedó justa para el 1 a 0; caso de inmediato el Verde quiso salir jugando desde la mitad de cancha, cortó Benja López y luego habilitó a Andrade quien mano a mano amplió la diferencia.

Al minuto y medio el que bajó la pelota de pecho cerca de su área y remontó la cancha por la banda izquierda fue Zetu Pereyra quien llegando al área fue favorecido por un rebote y le quedó justa para sacar un zurdazo cruzado que se metió en el ángulo para el 3-0, y antes del mencionado minuto cinco, una gran combinación en velocidad y utilizando todas las bandas encontró a Brian Valderas para colocar el 4 a 0.

El arranque furioso de Luz y Fuerza fue detenido a los 8 minutos cuando a la salida de un tiro de esquina en contra, Camioneros logró salir de contra y tras el 2-1 que le hicieron al último hombre, Jeremías Ponce de zurda colocó el 1-4.

Pero el cierre de la primera etapa la volvió a controlar el Eléctrico, quien a la salida de un tiro libre encontraron sólo a Romancito Andrade por izquierda y de primera mandó la pelota a la red para el 5 a 1, y el mismo Andrade saliendo desde el fondo metió un pase largo entre líneas y dejó sólo a Papín López para que el juvenil se anote otra vez en el score, y como si fuera poco, a 2 minutos y medio del cierre de la primera etapa, los de Villafañe salieron de contra y jugaron al segundo palo por donde Lisandro Velásquez sólo tuvo que mandar la pelota a la red para el 7 a 1.

Ya cuando a la primera etapa no le quedaba nada, una infracción dentro del área le permitió a Facu Perpetto achicar un poco el abultado marcador.

Para el complemento, Vargas mandó a la cancha al arquero Alejandro Godoy, no tanto para cortar la hemorragia defensiva, sino para que sea un hombre más en el ataque del Verde, y de movida pareció darle la razón, dado que no bien comenzó esta etapa, el propio Godoy marcó para el 3-7 y le inyectó una ilusión a su equipo.

Pero en la primera pelota que no pudo controlar bien el arquero en ataque, le permitió al capitán Jorge Fresia despejar la pelota con destino al arco rival y desde su campo acertó el mismo para el 8 a 3, y fue tan duro ese gol, que Luz y Fuerza volvió a sacar una gran diferencia en el tanteador.

Y a partir de ahí, llegaron otros cinco goles más de forma consecutiva para el Eléctrico; Caco Torres con todo el tiempo del mundo «colgó» al último hombre de la defensa para marcar un golazo. De inmediato a la salida de un córner que se ensució pero un rebote dejó solo a Valderas para anotar un gol más.

El chiquitín Benja López volvió a anotarse en el marcador, tras robar una pelota por la izquierda y tras avanzar un par de metros le pegó al arco descubierto y ya a poco del cierre, el juvenil arquero Lautaro Elosegui pegó desde su área y de volea para acertar al arco y colocar el impensado y ya soñado 13 a 3.

La vergüenza deportiva del Verde de ir e ir como siempre al frente, lo premió con dos nuevos descuentos, el primero de Mauro Rain y el segundo de Agustín Gueicha para decorar el tanteador y que si bien lo dejó muy lejos en la diferencia de tantos, nada está cerrado aún.

Esta noche, la revancha Final

Nuevamente la Fortaleza Verde será el escenario esta noche para ver las dos finales de la Copa Ciudad de Río Grande; desde las 19:00 será la femenina y desde las 21:00 la masculina, y pase lo que pase, esta noche se coronarán a las dos ramas, no habrá una tercera final para ninguno de los dos elencos.

Las chicas del Verde llegan con tres puntos y una diferencia de goles de +4, por lo que ADEFU debe ganar para igualarlo en tres unidades y luego comienza a jugar la diferencia de goles. Si el Naranja vence por cuatro tantos, habrá definición de la Copa desde el punto penal.

Lo mismo ocurre en el masculino, solo que la diferencia de goles de Luz y Fuerza sobre Camioneros parece imposible de remontar, aunque como ya en una final el Verde le ganó a este mismo rival 10 a 1, no hay que contar los pollitos antes que nazcan.

Para esta noche el Eléctrico podría recuperar al arquero Oscar Alegre, más por su experiencia que por su presente que lo tuvo mucho tiempo lesionado, aunque no sería un gran problema su ausencia a partir de la excelente noche que tuvo Elosegui, y si podría perder la pausa de Zeti Pereyra por razones laborales.

¿Qué hará Camioneros? volverá Ale Godoy al arco de movida como en la gran mayoría de los partidos del Verde y que lo llevaron a ser una de las grandes figuras del equipo? y luego también el interrogante será saber si rompe los cuartetos para encontrar más respuestas, algo que parece más lejano.

Boca, de la mano de Barrientos y Yáñez

Boca goleó 6-2 a Pinocho y largó arriba en la semifinal del futsal masculino.

Era el arranque de la serie semifinal, jugando en casa y ante una gran cantidad de Xeneizes que se hizo presente en el Quinquela para alentar al equipo del Coco Mareco. Boca no podía fallar y, tras 40 minutos de un gran nivel, no falló.

El rápido gol del fueguino Nelson Barrientos le permitió al Xeneize irse al descanso ganando 1-0, resultado que le daría paso a una catarata de goles en la etapa final. Los 20 minutos finales fueron de alto nivel, lo que le permitió a Boca ganar fácilmente.

Goles de Nelson Barrientos (2), Lautaro Yáñez, Fernández (2) y Taliercio para dar el primer paso en casa. Caso y Fana descontaron para un Pinocho que está obligado a imponerse en el segundo punto de la serie para evitar una rápida clasificación de Boca.

Primera final masculina

Camioneros 5 – 13 Luz y Fuerza

Camioneros: Jeremías Ponce, Facundo Perpetto, Alejandro Godoy, Mauro Rain y Agustín Gueicha.

Luz y Fuerza: Román Andrade (3), Benjamín López (3), Brian Valderas (2), Jorge Fresia, Ezequiel Pereyra, Lisandro Velásquez, Franco Torres y Lautaro Elosegui.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Primera final femenina

Camioneros 4 – 0 ADEFU

Camioneros: Karen Ramírez (2), Constanza Ackerman y Sofía Aguilar.

Arbitros: Bahamonde y Giménez.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.