Luz y Fuerza debuta hoy ante Centenario de Mendoza

Desde el lunes en horas de la noche el primer elenco de Luz y Fuerza de Río Grande se encuentra en Rivadavia, Mendoza, listo para afrontar el primer Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, con el sueño de alcanzar una de las dos plazas de la final que los deposite directamente en la Zona Campeonato 2026 junto a ADEFU, Camioneros, San Isidro y Mercantil, los cuatro fueguinos que se encuentran en la máxima categoría del certamen nacional que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

RIO GRANDE.- Y el Eléctrico será el primer elenco en salir a la cancha; desde las 10:00 jugará en la localidad de Junín -a media hora de Rivadavia- frente a Centenario de Mendoza quien tomó a último momento el lugar que dejó vacante El Porvenir de Formosa que por segunda vez se bajó de una competencia oficial del Consejo Federal y recibió una sanción de tres años para participar de cualquier evento nacional organizado por la entidad madre en el interior del país.

De esta manera, la Zona B quedó conformada con estos dos elencos más Huarpes de San Juan y Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

La Zona A, por su parte, tendrá a Juventud Unida de San Martín, Mendoza, Banco Provincia de Mar del Plata y Club Atlético Bariloche 16.

Y por último, en el Grupo C cayeron La Gloria de San Juan, Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR), Gran Rey de San Nicolás y El Auténtico de Catamarca.

El torneo que clasificará a los dos mejores del evento para el próximo Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA Zona Campeonato, tendrá a Luz y Fuerza como uno de los grandes candidatos a obtener una de esas plazas, donde Rosario Rowing sería el otro elenco a tener en cuenta, sin olvidar a los conjuntos que vienen de participar en la Zona Campeonato como Huarpes de San Juan y Unión Sionista Argentina de Rosario, quien sin esperar por lo menos un año, tendrán la posibilidad de recuperar el lugar perdido.

Los fueguinos fueron perjudicados con los cambios de escenarios y sobre todo por los horarios en el fixture; todos los juegos del Eléctrico van desde las 10 de la mañana, el primero y el tercero en la localidad de Junín; mientras que el segundo en Rivadavia, donde se iban a jugar, en principio, todos los juegos del campeonato.

El Plantel: 01. Edgardo Rubén Alegre (Arquero), 02. Lautaro Julián Elosegui (Arquero), 03. Oscar Alberto Flores (Ala derecho), 04. Benjamín Ezequiel López (Ala derecho), 05. Santino Emir Samanich (Cierre/Ala), 06. Luis Alberto Mansilla (Ala derecho), 07. Jorge Leonel Fresia (Cierre), 08. Franco Rodrigo Andrés Torres (Ala izquierdo/Pivot), 09. Tobías Ramón Riquelme (Ala izquierdo/Pivot), 10. Brian Ezequiel Valderas Gil (Ala/Pivot), 11. Lucas Ezequiel Catelican Barría (Ala izquierdo), 12. Lisando Rodrigo Velásquez (Ala izquierdo), 13. Luciano Exequiel Nicoliello (Cierre/Ala). Director técnico: Leonel Leonardo Villafañe. Ayudante técnico: Hugo Pérez. Preparador físico: Nicolás Fernando Sena. Auxiliar: Gonzalo Nahuel Fabián.

Nueva programación

Miércoles 3 de septiembre – Primera Fecha

Polideportivo Cubierto La Colonia (Junín)

10:00 – Zona B Luz y Fuerza vs. Centenario de Mendoza

12:00 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Universidad de Río IV

Miércoles 3 de septiembre – Primera Fecha

Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez (San Martín)

12:00 – Zona A Banco Provincia vs. Rowing Rosario

14:00 – Zona A Juventud Unida vs. Atlético Bariloche 16

Miércoles 3 de septiembre – Primera Fecha

Polideportivo Dr. Cueto (Santa Rosa)

17:00 – Zona C La Gloria San Juan vs. El Auténtico de Catamarca

19:00 – Zona C USAR Rosario vs. Gran Rey de San Nicolás

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez (San Martín)

10:00 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Luz y Fuerza

12:00 – Zona B Universidad de Río IV vs. Centenario de Mendoza

14:00 – Zona A Atlético Bariloche 16 vs. Rowing de Rosario

16:00 – Zona A Juventud Unida de Mendoza vs. Banco Provincia

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

Polideportivo Dr. Cueto (Santa Rosa)

17:00 – Zona C El Auténtico Catamarca vs. Gran Rey de San Nicolás

19:00 – Zona C La Gloria de San Juan vs. USAR de Rosario

Viernes 5 de septiembre – Tercera Fecha

Polideportivo Cubierto a Colonia (Junín)

10:00 – Zona B Luz y Fuerza vs. Universidad Nacional Río IV

12:00 – Zona B Centenario de Mendoza vs. Huarpes de San Juan

Viernes 5 de septiembre – Tercera Fecha

Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez (San Martín)

12:00 – Zona A Banco Provincia vs. Atlético Bariloche 16

14:00 – Zona A Rowing de Rosario vs. Juventud Unida de Mendoza

Viernes 5 de septiembre – Tercera Fecha

Polideportivo Dr. Cueto (Santa Rosa)

17:00 – Zona C Gran Rey de San Nicolás vs. La Gloria San Juan

19:00 – Zona C USAR Rosario vs. El Auténtico de Catamarca