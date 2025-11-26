Luz y Fuerza conquistó la Copa Ciudad de Río Grande

RIO GRANDE.- La IX Copa Ciudad de Río Grande tiene nuevo dueño, se trata de Luz y Fuerza, que pese a perder la segunda final ante Camioneros por 8 a 4, la gran diferencia que sacó en el primer juego definitorio cuando venció 13 a 5, le permitió gritar Campeón, anotar su nombre por segunda vez en su corta historia del Futsal AFA y cortar una racha Verde de seis títulos consecutivos.

Ante una Fortaleza explotada, los dos equipos regalaron una final de antología, por momentos bien jugado, por otros no tanto, pero dejando la vida en cada pelota como merece jugarse una final, y cuando el partido se rompió y las emociones estuvieron a flor de piel, los presentes enloquecieron con lo brindado por los jugadores.

Camioneros obligado a remontar una desventaja de ocho goles salió desde el vamos a jugar con el arquero adelantado en campo rival, por no utilizó a un jugador sino al mismo arquero; Alejandro Godoy volvió a ocupar su puesto bajo los tres palos y lo menos que hizo fue quedarse justamente abajo del arco.

Y de movida el local fue sorprendido por el Eléctrico; una salida larga del capitán Jorge Fresia a las espadas de todos, controló la pelota de forma magistral Román Andrade quien de inmediato metió un centro al corazón del área donde ingresó sólo Benja López para abrir el marcador. Iban sólo 34 segundos…

El Verde continuó buscando el camino del gol con el 5 contra 4, y en la primera pelota que perdieron en ataque, Brian Valderas pegó desde su terreno a un arco vacío, y tras acertar el mismo, colocó el 2 a 0 para Luz y Fuerza a los 4:00.

Y fiel a su historia, Camioneros fue para adelante, a esa altura parecía un suicidio parecido a lo ocurrido en la primera final, pero no tenía otro camino que tomar los riesgos, y de tanto ir y de presionar a los 11:00 robaron una salida y Juan Barrientos descontó en el marcador.

Dos minutos más tarde, Facundo Perpetto tomó la pelota por el centro del campo y tras abrirse para su zurda, sacó un latigazo que pasó entre todas las piernas para igualar el marcador; un premio para el equipo que buscó y buscó, que hundió a su rival en los últimos metros, y que si no logró sacar una diferencia en esta primera etapa, fue por la gran defensa del Eléctrico, quien se mantuvo muy concentrado para desdoblarse y suplir el jugador de campo de menos que tuvo, pero volvió a tener al arquero Lautaro Elosegui en una gran noche, sacando no menos de tres goles cantados.

La mala noticia para el Eléctrico fue la seria lesión sufrida por Brian Valderas a los 15:17 que lo sacó de la final para siempre, mientras que en el cierre de esta etapa, Alejandro Godoy comenzó a sentir semejante desgaste físico que aceleró lo que debió hacer antes el Verde, apostar a un jugador de campo como arquero jugador.

Y la segunda etapa el Verde la encaró de la misma manera, jugando con un jugador de campo más que el rival y esta vez el que se calzó la camiseta distinta fue Juan Barrientos, y nuevamente hundió a su rival muy cerca de su arquero, y en la primera llegada que generaron el espacio, Paco Andrade puso por primera vez a Camioneros arriba en el marcador, 3 a 2 a los 4:27.

De inmediato, a los 5:02, Paco Andrade presionó una salida, robó la pelota y luego le hicieron el 2-1 al arquero para que Lucas Acosta empuje la pelota al gol para el 4 a 2.

Todo estaba a pedir del Verde por el envión anímico que había logrado, pero en el primer corte del rival, el chico Benjamín López logró achicar la brecha a los 5:34.

Camioneros pese a que le bajaron este ímpetu, siguió buscando y a los 7:16 Perpetto cortó una salida y de inmediato asistió a Aaron Camino para el 5 a 3.

Antes del minuto, fue Seba Delfor le pegó de media distancia y la colocó junto a un palo para el 6 a 3, mientras que a los 9:00, Aaron Camino sobró por izquierda y colocó el 8 a 3 que llenó de preguntas al Eléctrico, tanto que obligó a su técnico pedir minuto para frenar todo.

Camioneros con esa diferencia alcanzada, a esa altura y con 11 minutos por jugar sólo le restaban tres tantos para llevar la definición desde el punto penal o cuatro para dárselo vuelta, y desde que volvieron del minuto, el partido fue pura emoción.

El cotejo totalmente quebrado se hizo de ida y vuelta, cada corte de Luz y Fuerza era una situación de gol interrumpida por cortes milagrosos de Perpetto y compañía, mientras que las llegadas de Camioneros llegaban a todo momentos, y las salvadas en un arco y otro hacían explotar al público que vibró como nunca en el año, a esa altura era un espectáculo único, jugado más con el corazón que con la cabeza y el físico.

A los 11:30 el otro juvenil del Eléctrico, Lisandro Velásquez, cortó un pelota por la banda y de larga distancia achicó la diferencia a cuatro nuevamente, y pese a que Luz y Fuerza se complicó con las faltas y le cedió un penal primero que Elosegui le contuvo a Zaraza, y un tiro libre sin barrera que Ale Godoy mandó por encima del travesaño, eso gol de Lisi le dio la tranquilidad para cerrar mejor el juego en el aspecto defensivo, aprovechando además el cansancio del rival que derrochó mayor energía en pos de ir a buscar el partido en todo momento.

Luz y Fuerza se alzó con la Copa merecidamente, sobre todo por la gran diferencia que cosechó en la primera final, donde todos ya presumían que había definido el certamen. Salud Campeón.

Segunda final

Luz y Fuerza 4 – 8 Camioneros

Luz y Fuerza: Benjamín López (2), Brian Valderas y Lisandro Velásquez.

Camioneros: Aaron Camino (2), Juan Barrientos, Facundo Perpetto, Franco Andrade, Sebastián Delfor, Lucas Acosta y Eric Zaraza.

Arbitros: Christian Farieri y Diego Marín.

Cancha: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Primera final

Camioneros 5 – 13 Luz y Fuerza

Camioneros: Jeremías Ponce, Facundo Perpetto, Alejandro Godoy, Mauro Rain y Agustín Gueicha.

Luz y Fuerza: Román Andrade (3), Benjamín López (3), Brian Valderas (2), Jorge Fresia, Ezequiel Pereyra, Lisandro Velásquez, Franco Torres y Lautaro Elosegui.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Historial – Copa Ciudad RG

Años – Edi. Campeón Subcampeón

2016 – I Parque Futsal Intevu FC

2017 – II Parque Futsal Claro FC

2018 – III Estrella Austral Camioneros

2019 – IV Kapones San Isidro

2021 – V Camioneros Metalúrgico

2022 – VI San Isidro Camioneros

2023 – VII Camioneros San Isidro

2024 – VIII Camioneros San Isidro

2025 – IX Luz y Fuerza Camioneros