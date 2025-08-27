Luz y Fuerza confirmó sus catorce jugadores para el TRFA

Ayer, a horas del cierre definitivo de las listas de buena fe para tomar parte del primero Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, que se disputará en la localidad de Rivadavia (Mendoza), Luz y Fuerza, el único representante fueguino en la competición, dio a conocer su listado de jugadores, el que viajará con el propósito de alcanzar un sueño, llegar a la máxima competencia de clubes a nivel país que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

RIO GRANDE.- Y si bien la semana pasada había elevado una primera lista, la misma podía sufrir alguna modificación, ya sea por deserción como por un refuerzo de otra Liga; en esta última posibilidad se cerró rápido dado que la intención de sumar un pivot de experiencia y de Buenos Aires se cayó, más aún cuando uno de los apuntados, Agustín Cafure, arregló con el Duelle Futsal Cetraro en Cosenza, Italia.

Además, sabiendo que no iba a poder contar con los servicios de Nicolás Paredes por lesión y que fue muy importante en la obtención del pasaporte a esta instancia final en Río Turbio, puso los ojos en un jugador polifuncional como Luchi Nicoliello, el ushuaiense de HAF y del seleccionado capitalino que puede acomodarse fácilmente a lo que quiere el entrenador Leonel Villafañe.

La otra novedad de último momento es la baja de Cristian Ventura por razones personales y su lugar será ocupado por otro hombre de la casa, Lucas Catelicán Barría, quien se desempeña como ala izquierdo en las competencias locales y que junto a otros jugadores de rol serán los que le den minutos de descanso a los dos cuartetos titulares que tiene en mente el adiestrador.

Otra de las apuestas que realizará el Eléctrico es la de Tobi Riquelme, jugador de la institución desde principios de año pero que, por un problema de papeles, no pudo acudir a la Cuenca Carbonífera y viene de ser la figura del Nacional C20 de CAFS y que desde el inicio de la Copa Ciudad de Río Grande y los primeros partidos del Clausura, puede ser importante para el equipo; es de los mejores juveniles del medio, mucho talento hay en esa zurda.

La base del equipo está; lo único que tiene en la cabeza Leo Villafañe es cómo conformar los dos cuartetos titulares, dado que si apuesta al quinteto integrado por el Gringo Alegre en el arco y los cuatro jugadores de la preselección de Río Grande de mayor experiencia -también está convocado el juvenil Santino Samanich-, puede que el otro cuarteto no le dé la misma intensidad en el juego, por ello es posible que rompa ese cuarteto que integran Jorge Fresia, Román Andrade, Franco Torres y Brian Valderas y lo mezcle con otros jugadores importantes, y que sí pueda apostar a que los mencionados puedan cerrar los partidos.

El TRFA – Zona Ascenso se disputará del miércoles 3 al domingo 7 de septiembre, y por ello la delegación partirá rumbo a Cuyo el sábado 30 de agosto a las 6:30 planeando llegar a San Julián en el primer tramo del viaje; en la localidad santacruceña harán noche y el domingo continuarán hasta San Antonio Oeste donde también harán noche, para partir el lunes muy temprano rumbo a Rivadavia, completando los últimos 1.250 kilómetros del extenso recorrido que será de 3.080 kilómetros.

La programación

Miércoles 3 de septiembre – Primera fecha

11:00 – Zona C USAR Rosario vs. Gran Rey de San Nicolás

13:00 – Zona C La Gloria San Juan vs. El Auténtico de Catamarca

15:00 – Zona B Luz y Fuerza vs. El Porvenir de Formosa

17:00 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Universidad de Río IV

19:00 – Acto inaugural

20:00 – Zona A Banco Provincia vs. Rowing Rosario

22:00 – Zona A Juventud Unida vs. Atlético Bariloche 16

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

11:30 – Zona C El Auténtico Catamarca vs. Gran Rey de San Nicolás

13:30 – Zona C La Gloria de San Juan vs. USAR de Rosario

15:30 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Luz y Fuerza

17:30 – Zona B Universidad de Río IV vs. El Porvenir de Formosa

19:30 – Zona A Atlético Bariloche 16 vs. Rowing de Rosario

21:30 – Zona A Juventud Unida de Mendoza vs. Banco Provincia

Viernes 5 de septiembre – Tercera fecha

11:30 – Zona C Gran Rey de San Nicolás vs. La Gloria San Juan

13:30 – Zona C USAR Rosario vs. El Auténtico de Catamarca

15:30 – Zona B El Porvenir de Formosa vs. Huarpes de San Juan

17:30 – Zona B Luz y Fuerza vs. Universidad Nacional Río IV

19:30 – Zona A Banco Provincia vs. Atlético Bariloche 16

21:30 – Zona A Rowing de Rosario vs. Juventud Unida de Mendoza

Sábado 6 de septiembre – Semifinales

19:30 – A Segundo Primero vs. Tercer Primero

21:30 – B Mejor Primero vs. Mejor Segundo

Domingo 7 de septiembre – Final

10:30 – 3er. Puesto Perdedor A vs. Perdedor B

12:30 – Gran Final Ganador A vs. Ganador B

La Lista

01. Edgardo Rubén Alegre Arquero

02. Lautaro Julián Elosegui Arquero

03. Francisco Rubén Andrade Cierre/Ala

04. Oscar Alberto Flores Ala derecho

05. Benjamín Ezequiel López Ala derecho

06. Santino Emir Samanich Cierre/Ala

07. Luis Alberto Mansilla Ala derecho

08. Jorge Leonel Fresia Cierre

09. Franco Rodrigo Andrés Torres Ala izquierdo/Pivot

10. Tobías Ramón Riquelme Ala izquierdo/Pivot

11. Brian Ezequiel Valderas Gil Ala/Pivot

12. Lucas Ezequiel Catelican Barría Ala izquierdo

13. Lisando Rodrigo Velásquez Ala izquierdo

14. Luciano Exequiel Nicoliello Cierre/Ala

Director técnico: Leonel Leonardo Villafañe.

Ayudante técnico: Hugo Pérez.

Preparador físico: Nicolás Fernando Sena.

Auxiliar: Gonzalo Nahuel Fabián.