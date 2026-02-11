Lunes y martes de carnaval en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, llevará adelante este lunes 16 y martes 17 de febrero a partir de las 14:00 horas en Av. Maipú y Juan Manuel de Rosas el “Carnaval Central”, parte del festejo popular del “Carnaval del Fin del Mundo”.

Durante el día lunes y martes se presentarán 14 expresiones de carnaval entre Tinkus, Caporales, Comparsas y Murgas entre otras, acompañados por el Paseo Gastronómico donde organizaciones culturales y sociales, asociaciones y clubes deportivos brindarán al público presente platillos y bebidas típicas.

Referida al festejo popular, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina, declaró que “nos pone muy contentos volver a llenar la Avenida Maipú de música, baile y color con esta celebración de nuestra cultura e identidad, siendo un evento que se ha convertido en parte fundamental de nuestra agenda cultural como ciudad”.

“Los carnavales son una celebración de nuestras danzas, trajes y músicas populares, un escenario que presenta nuestra multiculturalidad, reconociendo y visibilizando el gran trabajo que llevan adelante durante todo el año las expresiones de carnaval para llegar a este día” finalizó la funcionaria.

Quiénes deseen saber más sobre el cronograma de actividades del “Carnaval del Fin del Mundo 2026” podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Cultura y Educación en @UshuaiaMunicipalidad y @culturayeducacionush.