Lula pide a Macron «abrir su corazón» y cerrar acuerdo con el Mercosur, durante su visita a Francia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de una visita oficial al país europeo y le pidió que «abra su corazón» a la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Mercosur.

BUENOS AIRES (NA).- «Mi estimado Macron, abra un poco su corazón a la posibilidad de cerrar este acuerdo» con Mercosur, dijo este jueves Lula da Silva durante una rueda de prensa conjunta, dirigiéndose al mandatario francés, citado por el portal RFI.

«Yo asumo la presidencia del Mercosur este 6 de junio, durante seis meses. Quiero decirle que no dejaré la presidencia del Mercosur sin concluir el acuerdo con la UE», aseguró Lula en el primer día de una visita de seis días en Francia.

Macron, reacio junto a otros países a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, expresó: «Tenemos seis meses para mejorarlo, con cláusulas recíprocas, porque el acuerdo como está no es bueno para el clima ni justo para los agricultores».

Se trata de la primera visita de Estado de un presidente brasileño desde el año 2012 y ocurre en medio de tensiones no solo con países suramericanos sino también entre miembros del bloque europeo sobre el texto.

En Francia, la víspera de la visita de Lula, agricultores y diputados volvieron a presionar a Macron para pedirle reiterar su rechazo.

«Si hace falta, iré yo mismo a ver a los campesinos franceses. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Soy muy optimista», declaró Lula.



Visita de seis días

En esta visita oficial, Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Janja da Silva fueron recibidos por la pareja presidencial francesa, en una ceremonia en el patio de honor de la Explanada de los Inválidos, uno de los principales monumentos históricos y militares de Francia.

El edificio alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y un museo de las Fuerzas Armadas. Asistieron al acto unos 50 invitados, entre ellos los ministros brasileños que acompañaban el viaje, diplomáticos y autoridades de ambos países.

La ceremonia, que duró unos 25 minutos, marcó el inicio de la visita del mandatario brasileño a París, primera etapa de su viaje de seis días a Francia.

Tras el protocolo en el patio, Lula mantuvo su primera reunión bilateral con Macron en el Palacio del Elíseo, con ministros brasileños y franceses.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), estrecha la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta tras una reunión en el Palacio Presidencial del Elíseo en París el 5 de junio de 2025. © AFP –