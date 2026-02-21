Lula defendió el uso de monedas locales en comercio internacional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los países no deberían depender del dólar estadounidense para sus transacciones comerciales y defendió el uso de monedas locales en las negociaciones internacionales.

RIO DE JANEIRO (Xinhua/NA).- En una entrevista concedida en la India y divulgada por la estatal Agencia Brasil, el mandatario brasileño sostuvo que los acuerdos comerciales entre países como Brasil e India no necesitan realizarse necesariamente en dólares, y que las naciones pueden optar por utilizar sus propias monedas cuando ello resulte más ventajoso para sus economías.

Lula reconoció que el dólar sigue siendo la principal moneda del sistema financiero internacional, pero señaló que es necesario comenzar a debatir alternativas que permitan ampliar el uso de divisas nacionales en el comercio bilateral y multilateral.

El jefe de Estado realizó estas declaraciones durante su visita a la capital india para participar en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, a invitación del primer ministro Narendra Modi, en el marco de una agenda que incluye también reuniones bilaterales con autoridades locales.

Según Lula, la adopción de monedas locales en las transacciones internacionales no es una medida que pueda implementarse de forma inmediata, pero representa una posibilidad que debe ser analizada por los bancos centrales y los ministerios de Economía de los países involucrados.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto NA: Archivo (Xinhua/Lucio Tavora).