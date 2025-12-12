Lula criticó el “unilateralismo” de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, defiende “la ley del más fuerte” en la política internacional, y reveló que en una reciente conversación telefónica le pidió evitar cualquier escalada de tensiones en América del Sur.

MINAS GERAIS (Xinhua/NA).- “El unilateralismo que el presidente Trump desea es aquel en que el más fuerte determina lo que los otros van a hacer”, declaró Lula durante un acto en el estado de Minas Gerais.

Según explicó, la llamada formó parte del esfuerzo de Brasil por actuar como interlocutor en medio del aumento de fricciones entre Estados Unidos, Venezuela y otros países latinoamericanos. Lula da Silva relató que expresó a Trump la necesidad de preservar el continente como una región libre de conflictos.

“Trump, nosotros no queremos guerra en América Latina. Somos una zona de paz”, dijo el mandatario brasileño sobre la llamada.

Aseguró que, en la conversación, Trump insistió en resaltar su poderío militar. “Yo tengo más armas, yo tengo más navíos, yo tengo más bombas”, expresó Lula da Silva que le dijo Trump, a lo que le respondió: “Creo más en el poder de la palabra que en el poder de las armas”.

“Vamos a intentar usar la palabra como instrumento de persuasión para hacer las cosas bien. Diplomáticamente, la palabra es lo más fuerte que tenemos para resolver problemas”, añadió.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, alegando vínculos con el tráfico de drogas, operaciones que han dejado más de 80 muertos, según reportes locales.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Autor: Xinhua/Lucio Tavora/NA.