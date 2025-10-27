Lula anunció el inicio de conversaciones con los Estados Unidos sobre los aranceles

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que sostuvo una reunión positiva este domingo con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ambos comenzarán de inmediato conversaciones sobre los aranceles y sanciones que impuso Washington, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- “Discutimos de manera franca y constructiva la agenda comercial y económica bilateral”, escribió Lula da Silva en X, tras la reunión en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Malasia.

“Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a los aranceles y sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió el mandatario.

Tras el encuentro, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, detalló que la reunión “fue productiva” y que duró 45 minutos. Además, declaró que Trump se comprometió a “dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral” en torno a las medidas comerciales y que los líderes hablaron de la posibilidad de que haya “visitas recíprocas”.

Trump adoptó un tono más conciliador antes del encuentro: “Creo que haremos un acuerdo con Brasil. Nos llevamos muy bien. (…) Tenemos mucho respeto por su presidente, como saben, mucho respeto por Brasil. Así que ya veremos”.

Asimismo, cuando un periodista le consultó si hablaría con Lula da Silva sobre la situación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Trump evitó responderle, indica un informe de CNN.

El mandatario de Brasil ya había anticipado esta predisposición el viernes en una publicación en sus redes sociales, cuando dijo que Brasil y Estados Unidos tienen una historia de relaciones diplomáticas que se extiende por más de 200 años y que su deseo es “seguir fortaleciendo esta historia, defendiendo los intereses del pueblo brasileño y logrando resultados positivos para ambas partes”.

Además, Lula ofreció a Trump, mediar en la resolución de las tensiones entre Washington y Venezuela en el Mar Caribe, amplía la información un sitio ruso, Sputnik News.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Foto distribuida por la Presidencia de Brasil que muestra al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (derecha) estrechando la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral al margen de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025 – Créditos: @RICARDO STUCKERT