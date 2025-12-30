Deportes

Los últimos podios masculinos de 2025

martes 30 de diciembre de 2025
En el cuadro adjunto aparecen los podios masculinos de las carreras de calle, cross y montaña del último trimestre del presente año.

RIO GRANDE.- En el caso del Décimo Ushuaia Trail Running se detallan los ganadores y los mejores representantes fueguinos, con el puesto en la general de su rama.

Provinciales

El próximo domingo 4 tendrá lugar en Porvenir (Chile) la Corrida TABSA (10/5 kilómetros). En nuestra provincia, el domingo 1 de febrero, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros (junto a una prueba complementaria). Mientras que Atletismo Río Grande abrirá su calendario el sábado 21 de ese mes (22:30), con una nocturna de 7 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años.

Dos del 31

Mañana, a las 8:00, desde la avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, se pondrá en marcha la edición de la San Silvestre Buenos Aires (8 kilómetros), denominada San Silvestre Paranoica 2025.

Mientras que a las 23:45, desde la Asociación Atlética Banda Norte, en Río Cuarto (Córdoba), se largará el 48° Maratón de los 2 Años 2025/2026, sobre 10 kilómetros (competitiva) y 5 kilómetros (participativa).

Los podios de la anterior versión en el sur de Córdoba: en varones, 1.Joaquín Arbe (Esquel) 31:18; 2.Uriel Muñoz (Junín/BA) 31:19; 3.Gianfranco Presti (Córdoba) 31:26. Y en femenino, 1.Sofía Gómez (Buenos Aires) 34:40; 2.Karen Yacanto (San Luis) 37:24; 3.Angelina Reyes (Trenque Lauquen) 38:04.

Mientras que la programación de 2026 arrancará el domingo 4 de enero, con el 26° Maratón del Desierto, en Pinamar (Buenos Aires), sobre 10 y 5 kilómetros.

Continuará con dos pruebas de las más tradicionales: el lunes 5, el 68° Circuito de Reyes (8 kilómetros), en Bahía Blanca; y el sábado 10, los Maratones de Reyes en Trenque Lauquen (8,500 kilómetros) (la 60° edición del Camilo Martino), y en Concordia (10 kilómetros). 

ATLETISMO 2025 * PODIOS MASCULINOS (2° PARTE)

O         Fecha  Prueba            Ganador         Marca Segundo         Marca Tercero            Marca

42        18/10   Nocturna JCA (9,6 km)         Ezequiel Dawson       35:15   Elías Greco            35:25   Darío Guzmán            36:25

43        19/10   9° Cruce Garibaldi (27,4/+660)        Luis Maita      2:28:27           Alejandro Parson 2:35:19           Sebastián Gonzalía    2:41:00

44        19/10   17° Vuelta Garibaldi (13,7/+330)     Cristian Cisterna        1:15:18            Javier Vázquez          1:17:19           Gustavo Sommariva   1:34:05

45        09/11   2° ½ M.Ctro.Pinturerías (21,0)         Elías Greco     1:24:19           Francisco Zsilavecz        1:27:52           Elías Estigarribia       1:28:18

46        09/11   Complementaria (8 km)         Martín Pérez  32:59   Carlos Torres 35:13            Fernando Contreras   35:29

47        09/11   Lucha C/Cáncer (10,6 km)    Federico Geraci         44:46   Ezequiel Dawson            44:54   Federico Cichero       44:59

48        09/11   Lucha C/Cáncer (5,3 km.)     Cristian Cisterna        21:47   Nicolás Encina            24:04   Javier Vázquez          24:27

49        16/11   CION Movimiento (7,65 km.)           Leandro Pereyra         31:43   Sergio Rodríguez       32:01   Pedro Molina 32:37

50        16/11   C/Abuso Infantil/MPF (9,45 km)      Francisco Zsilavecz   37:42   Facundo Alvarez           39:11   Alexis López  40:32

51        16/11   C/Abuso Infantil/MPF (5 km.)          Cristian Cisterna        20:10   Cristian Zeniquel         20:24   Lisandro Foresi          20:37

52        22/11   Epic Trail (16 km.)    Braian Montes           1:11:44           Víctor Marchisio            1:17:34           Walter Alvarado        1:19:55

53        23/11   4° Carrera x la Vida (10,08 km)       Elías Greco     36:03   Francisco Zsilavecz        38:41   Pedro Molina 39:32

54        23/11   Complementaria (5 km.)        Sergio Rodríguez       19:31   Nicolás Valle            21:02   Esteban Loto  22:29  

55        06/12   10° Ushuaia TR (42 km.)       Joaquín Narváez        4:21:37           2.Braian Montes           4:30:00           4.Franco Isorna          4:43:34

56        06/12   10° Ushuaia TR (30 km.)       Emiliano Lago           3:30:47           4.Enamuel Ferreri 3:47:16           6.David Alarcón         4:11:21

57        06/12   10° Ushuaia TR (21 km.)       Carlos Becerra           1:55:20           5.Ezequiel Dawson           2:08:22           6.Pablo Salgado         2:15:43

58        06/12   10° Ushuaia TR (10 km.)       Dante Caro     1:00:03           2.José Lemos            1:07:13           3.Leonardo González 1:08:15

59        07/12   1° C.Lago Escondido (16 km.)          Andrés Gómez           1:10:39            Cristian Cisterna        1:11:49           Rubén Toloza 1:12:26

60        07/12   1° C.Lago Escondido (16 km.)          Carlos Uribe   33:37   Javier Vázquez            37:28   Cristian Díaz  38:47

61        12/12   2° Nocturna FM Origen (7 km.)        Pablo Ernaga  23:55   Elías Greco            25:06   Francisco Zsilavecz   26:42

62        21/12   Aniv.T.Golosinas (7,6 km)    ElíasGreco     27:43   Francisco Zsilavecz            28:12   Pedro Molina 28:47

