Los últimos podios masculinos de 2025

En el cuadro adjunto aparecen los podios masculinos de las carreras de calle, cross y montaña del último trimestre del presente año.

RIO GRANDE.- En el caso del Décimo Ushuaia Trail Running se detallan los ganadores y los mejores representantes fueguinos, con el puesto en la general de su rama.

Provinciales

El próximo domingo 4 tendrá lugar en Porvenir (Chile) la Corrida TABSA (10/5 kilómetros). En nuestra provincia, el domingo 1 de febrero, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros (junto a una prueba complementaria). Mientras que Atletismo Río Grande abrirá su calendario el sábado 21 de ese mes (22:30), con una nocturna de 7 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años. LOCALES. El 1 de febrero, el 16° Provincial de 10 Kilómetros. Y el 21 de ese mes, la nocturna de Atletismo Río Grande.

Dos del 31

Mañana, a las 8:00, desde la avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, se pondrá en marcha la edición de la San Silvestre Buenos Aires (8 kilómetros), denominada San Silvestre Paranoica 2025.

Mientras que a las 23:45, desde la Asociación Atlética Banda Norte, en Río Cuarto (Córdoba), se largará el 48° Maratón de los 2 Años 2025/2026, sobre 10 kilómetros (competitiva) y 5 kilómetros (participativa).

Los podios de la anterior versión en el sur de Córdoba: en varones, 1.Joaquín Arbe (Esquel) 31:18; 2.Uriel Muñoz (Junín/BA) 31:19; 3.Gianfranco Presti (Córdoba) 31:26. Y en femenino, 1.Sofía Gómez (Buenos Aires) 34:40; 2.Karen Yacanto (San Luis) 37:24; 3.Angelina Reyes (Trenque Lauquen) 38:04.

Mientras que la programación de 2026 arrancará el domingo 4 de enero, con el 26° Maratón del Desierto, en Pinamar (Buenos Aires), sobre 10 y 5 kilómetros.

Continuará con dos pruebas de las más tradicionales: el lunes 5, el 68° Circuito de Reyes (8 kilómetros), en Bahía Blanca; y el sábado 10, los Maratones de Reyes en Trenque Lauquen (8,500 kilómetros) (la 60° edición del Camilo Martino), y en Concordia (10 kilómetros).

ATLETISMO 2025 * PODIOS MASCULINOS (2° PARTE)

O Fecha Prueba Ganador Marca Segundo Marca Tercero Marca

42 18/10 Nocturna JCA (9,6 km) Ezequiel Dawson 35:15 Elías Greco 35:25 Darío Guzmán 36:25

43 19/10 9° Cruce Garibaldi (27,4/+660) Luis Maita 2:28:27 Alejandro Parson 2:35:19 Sebastián Gonzalía 2:41:00

44 19/10 17° Vuelta Garibaldi (13,7/+330) Cristian Cisterna 1:15:18 Javier Vázquez 1:17:19 Gustavo Sommariva 1:34:05

45 09/11 2° ½ M.Ctro.Pinturerías (21,0) Elías Greco 1:24:19 Francisco Zsilavecz 1:27:52 Elías Estigarribia 1:28:18

46 09/11 Complementaria (8 km) Martín Pérez 32:59 Carlos Torres 35:13 Fernando Contreras 35:29

47 09/11 Lucha C/Cáncer (10,6 km) Federico Geraci 44:46 Ezequiel Dawson 44:54 Federico Cichero 44:59

48 09/11 Lucha C/Cáncer (5,3 km.) Cristian Cisterna 21:47 Nicolás Encina 24:04 Javier Vázquez 24:27

49 16/11 CION Movimiento (7,65 km.) Leandro Pereyra 31:43 Sergio Rodríguez 32:01 Pedro Molina 32:37

50 16/11 C/Abuso Infantil/MPF (9,45 km) Francisco Zsilavecz 37:42 Facundo Alvarez 39:11 Alexis López 40:32

51 16/11 C/Abuso Infantil/MPF (5 km.) Cristian Cisterna 20:10 Cristian Zeniquel 20:24 Lisandro Foresi 20:37

52 22/11 Epic Trail (16 km.) Braian Montes 1:11:44 Víctor Marchisio 1:17:34 Walter Alvarado 1:19:55

53 23/11 4° Carrera x la Vida (10,08 km) Elías Greco 36:03 Francisco Zsilavecz 38:41 Pedro Molina 39:32

54 23/11 Complementaria (5 km.) Sergio Rodríguez 19:31 Nicolás Valle 21:02 Esteban Loto 22:29

55 06/12 10° Ushuaia TR (42 km.) Joaquín Narváez 4:21:37 2.Braian Montes 4:30:00 4.Franco Isorna 4:43:34

56 06/12 10° Ushuaia TR (30 km.) Emiliano Lago 3:30:47 4.Enamuel Ferreri 3:47:16 6.David Alarcón 4:11:21

57 06/12 10° Ushuaia TR (21 km.) Carlos Becerra 1:55:20 5.Ezequiel Dawson 2:08:22 6.Pablo Salgado 2:15:43

58 06/12 10° Ushuaia TR (10 km.) Dante Caro 1:00:03 2.José Lemos 1:07:13 3.Leonardo González 1:08:15

59 07/12 1° C.Lago Escondido (16 km.) Andrés Gómez 1:10:39 Cristian Cisterna 1:11:49 Rubén Toloza 1:12:26

60 07/12 1° C.Lago Escondido (16 km.) Carlos Uribe 33:37 Javier Vázquez 37:28 Cristian Díaz 38:47

61 12/12 2° Nocturna FM Origen (7 km.) Pablo Ernaga 23:55 Elías Greco 25:06 Francisco Zsilavecz 26:42

62 21/12 Aniv.T.Golosinas (7,6 km) ElíasGreco 27:43 Francisco Zsilavecz 28:12 Pedro Molina 28:47