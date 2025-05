Los Troncos dio la nota, le sacó un empate al Eléctrico

El domingo desde muy temprano en la tarde y hasta los últimos minutos del día se jugaron los cotejos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional y, a la espera de las revanchas, la nota de los primeros juegos la dio Los Troncos, el equipo clasificado cuarto en la Zona A, le igualó 5 a 5 a Luz y Fuerza, el mejor del Grupo B, y la definición quedó al rojo vivo en esta llave.

RIO GRANDE.- Quienes dieron un paso muy firme en búsqueda de las semifinales fueron San Isidro y Camioneros; el Tachero derrotó muy bien a Escuela Argentina 8 a 2, mientras que el Verde hizo lo propio con Deportivo Río Grande a quien doblegó por 5 a 0.

Otro de los juegos muy parejos de la jornada fue el triunfo de Rosario 6 a 4 sobre Estrella Austral, y si bien el ganador sacó una luz de diferencia, para nada es definitoria y cualquier cosa puede pasar, más aún si se tiene en cuenta que en este primer choque los de la Margen Sur no contaron con la presencia de Nico Paredes, quien a su vez viaja hoy junto a Luz y Fuerza rumbo a Río Turbio a jugar la Eliminatoria Regional de Ascenso.

Pero todo apuntaba a que los candidatos pasen cómodos a primera cita de cuartos, y para Los Troncos no fue nada sencillo, incomodó mucho al Eléctrico y metió un cortocircuito que dejó muy preocupados a los orientados por Leo Villafañe.

Y eso que fue Luz y Fuerza quien abrió el marcador a través de un penal del Pipi Flores -a él se lo habían cometido- pero casi de inmediato Tomás Ramírez pegó de larga distancia y sorprendió a todos al meterle la pelota abajo junto a un palo.

No hubo un claro dominador en la primera etapa, fueron gol a gol, y si bien siempre el que se adelantó en el marcador fue el Eléctrico, de inmediato el elenco Azul igualaba las acciones, aprovechando varias distracciones del rival quien regaló no menos de tres goles por salidas mal hechas o pelotas no rechazadas cuando ameritaba hacerlo.

Y cuando la primera etapa parecía morir en igualdad, Brian Valderas hizo lo suyo; se la llevó en velocidad, dejó a todos atrás y la colocó junto al palo más lejano del arquero, un gol con su sello para permitir que los de Villafañe se fueran 4-3 arriba al descanso largo.

El segundo tiempo no fue tan abierto como el primero, hubo mayores recaudos, incluso Luz y Fuerza mandó a la cancha a Jorge Fresia, su símbolo, quien no había sumado minutos en la primera etapa por una molestia que arrastraba del jueves pasado, pero el partido ameritaba unos minutos de su armador.

Pese a que mereció algún gol más en los primeros pasajes, fue Kevin Maldonado quien igualó las acciones a los 9:20, y el mencionado Fresia colocó el 5-4 para su equipo, y cuando al cotejo le restaban 4 minutos, Alan Flynn ganó una trabajada pelota dentro del área que le quedó a él para empujarla a la red y decretar la igualdad que, a la postre fue definitoria, pero el cierre tuvo otras cosas.

Luz y Fuerza tuvo chances más claras para ganar el juego, incluso la enorme tapada de Fernando Adasme quien se jugó a los pies del delantero rival y sacó la pelota estirando su pierna en el aire, sacando una vaselina que tenía destino de golazo.

Los jugadores de Los Troncos tuvieron algunos pasajes de alto vuelo, sobre todo cuando la conducción pasaba por los pies de Tobías Petrone, un chico con mucho panorama, y si bien el Eléctrico fue un poquito más, quedó claro que no tenía todos sus sentidos en éste juego, como que ya estaba con la cabeza en el viaje a la localidad carbonífera.

Tachero liberado

La presentación de San Isidro fue convincente, jugó muy liberado y con jugadores que retomaron el nivel que se conoce de ellos, sobre todo el de Lucas Vera de gran cotejo o Rodrigo Ojeda quien volvió a ser clave en defensa y muy vivo la hora de asistir a sus compañeros.

Y enfrente estuvo Escuela Argentina, elenco que le había sacado los primeros puntos a Camioneros, pero esta vez fue superado ampliamente por un Tachero que volvió a demostrar la calidad de sus jugadores y la nueva idea de juego de su entrenador Damián Barría, el cual borró prácticamente a los que jugaban en los anteriores elencos del Club.

Los seis goles de diferencia que sacó en el encuentro de ida es casi indescontable para un equipo que si bien le puso garra y corazón a la hora de correr y meter, no tuvo juego colectivo en ofensiva para poder dañar al rival, y esa será la misión que tendrá que pulir para complicar al adversario en la revancha.

Más allá del alza de nivel en los jugadores mencionados, la figura de la tarde fue Gonzalo González, quien está atravesando un buen momento en el equipo y en su nueva función, mucho más adelantado y no tanto como generador de juego.

Lo dejó Verde de bronca

Camioneros tuvo que batallar mucho durante la primera etapa ante Deportivo Río Grande, y el 1-0 conseguido por Jeremías Ponce fue la única diferencia en los veinte minutos iniciales, luego todo fue muy trabado, muy luchado y el Verde no pudo plasmar sus intenciones, las cuales no fueron lo claras que se esperaba, mientras que si bien al rival le faltaron llegadas a fondo, las que tuvo fueron de peligro y chocaron en la resistencia de Alejandro Godoy, arquero que lo exigieron poco pero siempre respondió con aciertos.

La segunda etapa fue otra cosa, Camioneros lo salió a buscar más y lo dominó a gusto, tanto que con otro golazo de Jere Ponce y otros dos de Facundo Perpetto colocaron la clara diferencia de uno y otro, y el rival se enroscó mal y terminó perdiendo dos jugadores importantes para la revancha por ser expulsados.

En el cierre, con el Depo arriesgando, le robaron la pelota al arquero quien se había adelantado en la cancha y Mauro Rain manejó la contra para luego asistir a Franco Yacante quien tocó con suavidad la pelota a la red y cerró el 5-0 casi definitorio.

Rosario llega con ventaja

Tras el 6-4 que le propinó Rosario a Estrella son los primeros quienes llegan con ventaja a la revancha, pero para nada definitiva, dado que la primera etapa fue sumamente pareja pese a las intenciones de Rosario de ser el protagonista del juego.

De movida se adelantó Rosario por intermedio de un golazo de Maxi Ferreyra; sin embargo en una pelota que le robaron a Wlady González Thiago Benítez puso el 1 a 1, aunque Estrella estaba sacado con uno de los árbitros y no se pudo abstraer de esto, tanto que mandó al rival tres veces al punto del tiro libre sin barrera, y en las tres ocasiones Rosario falló para pasar al frente en el marcador.

Pero sí lo logró no bien arrancó el complemento, en una ráfaga de juego de alto nivel a los cinco minutos se puso arriba 4-1 primero y 5-2 después, pero luego se tomó un «viaje» y permitió el repunte de los orientados por Tony Achar que se metieron en juego al quedar 4-5. Rosario estuvo más calmo en el cierre y tras robar una pelota en el ataque del rival sacó una contra tremenda que fue bien finalizada por Wlady González para sellar el primer juego.

Cuartos de final – Ida

San Isidro 8 – 2 Escuela Argentina

San Isidro: Gonzalo González (3), Lucas Vera (2), Leonidas González (2) y Gabriel Sánchez.

Escuela Argentina: Agustín Ciechanowicz y Matías Rocha.

Arbitros: Christian Farieri y Javier Bustos.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Franco Juárez en Escuela Argentina.

Rosario RG 6 – 4 Estrella Austral

Rosario RG: Maximiliano Ferreyra (3), Mauro Machao (2) y Wladimir González.

Estrella Austral: Thiago Benítez (2), Mario Vera y Daniel Lemos.

Arbitros: Javier Bustos y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado David González en Estrella Austral.

Luz y Fuerza 5 – 5 Los Troncos

Luz y Fuerza: Oscar Flores, Lisandro Velásquez, Román Andrade, Brian Valderas y Jorge Fresia.

Los Troncos: Kevin Maldonado (2), Tomás Ramírez, Tobías Petrone y Alan Flynn.

Arbitros: Julio Mereles y Javier Bustos.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Camioneros 5 – 0 Deportivo Río Grande

Camioneros: Jeremías Ponce (2), Facundo Perpetto (2) y Franco Yacante.

Arbitros: Christian Farieri y Javier Bustos.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsados Tomás Elías, Claudio Llancapani y el DT Esteban Carrizo, todo en Deportivo Río Grande.