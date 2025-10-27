Los trabajadores de oficios en Argentina ¿Una especie en extinción?

Según un estudio realizado por Amanco Wavin en 2024, prácticamente no hay plomeros entre los 18 y los 25 años, lo que implica un problema en un futuro cercano. Además, es una profesión netamente masculina, casi el 98% son hombres. Según un informe del Banco Mundial e INDEC, hay un déficit de 25% de trabajadores especializados (plomeros, albañiles, etc.), lo que encarece la construcción entre un 8% y 12%. En contraste con todo esto, el CEO de Nvidia, Jensen Huang manifestó recientemente que “la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas”.

BUENOS AIRES.- Cuando en 20 años necesites un plomero solo encontrarás creadores de contenido e influencers. Podría ser un chiste, pero también una realidad ya que, según un estudio de Amanco Wavin de 2024, prácticamente no se registraron plomeros jóvenes entre los 18 y los 25 años. A ello podríamos sumarle que según un informe del Banco Mundial e INDEC, hay un déficit de 25% de trabajadores especializados (plomeros, albañiles, etc.), lo que encarece la construcción entre un 8% y 12%.

Datos de la investigación del cual participaron más de 200 plomeros

El 98% son hombres.

Prácticamente, no existen plomeros entre los 18 y los 25 años. (20,9%).

La mayoría se encuentra entre los 46 y 55 años (41%).

Un 84% eligió el trabajo por su vocación y un 15% por necesidad.

Un 60% realiza capacitaciones.

Un 66% considera que los tutoriales de YouTube no son competencia para la profesión.

Actualmente, el rango etario que registra una menor cantidad de plomeros es entre los 26 y 35 (13,4%).

Aquí surge la pregunta:

En unos años, ¿Argentina podría quedarse sin plomeros?

“En el país existe una gran necesidad de trabajadores calificados en oficios, pero la situación enfrenta un desbalance entre oferta y demanda, problemas estructurales en la educación técnica y una falta de políticas sostenidas que valoricen y profesionalicen estos trabajos”, consideró Víctor Guajardo, gerente General de Amanco Wavin Argentina. “Nosotros, como empresa vinculada a la construcción, vemos, corroborado con datos de nuestro trabajo, que los jóvenes no se están volcando hacia la plomería ni hacia otros oficios manuales, lo que seguramente lleve en algunos años a una situación compleja al momento de buscar un profesional que puede hacer una reparación en el hogar”, agregó.

En contraste con estos datos, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, manifestó recientemente que “la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas ya que el Chat GPT no puede reparar los caños rotos. Gran parte de estos trabajos no requiere título universitario y los sueldos serán muy altos”. Esa demanda, según Huang, “se incrementará de forma notable por el auge en la construcción de centros de datos. Vamos a necesitar miles de ellos para construir todas estas fábricas”. El directivo señaló, además, “que el sector de oficios cualificados en las economías globales experimentará un fuerte crecimiento, al punto de que será necesario duplicar su fuerza laboral cada año”. Hasta que se los necesita, los oficios manuales (como plomería, electricidad, albañilería, herrería) no siempre suelen ser valorados socialmente.

Estas son algunas de las consecuencias de la situación actual de los oficios:

Brecha generacional y falta de relevo.

Muchos oficios tradicionales están en riesgo de desaparecer porque los jóvenes no se están formando en ellos. Ese es el caso de los plomeros, como ya se mencionó, a los que se suman torneros, matriceros, relojeros y zapateros, entre otros.

Informalidad educativa

Hay muchos oficios que se aprenden de forma autodidacta, por herencia familiar o en talleres informales, sin certificación oficial, lo que limita las oportunidades de empleo formal.

Falta de valorización social

Los oficios manuales (como plomería, electricidad, albañilería, herrería) no siempre suelen ser valorados socialmente -hasta que se los necesita, claro-. Esto lleva a que muchos jóvenes no los consideren una opción profesional válida, aunque tengan buena salida laboral.

Desarticulación entre educación y demanda laboral

Existen pocas escuelas técnicas actualizadas o con recursos adecuados para enseñanza y formación de oficios. Es importante resaltar que la formación técnica disponible no siempre está alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

Precarización laboral

En muchos casos, los trabajadores de oficios no están formalizados: trabajan en negro, sin aportes, sin cobertura médica ni derechos laborales. A esto se suma la realidad de que la inestabilidad económica dificulta sostener microemprendimientos o PyMEs en el sector.

Demanda alta, oferta escasa y encarecimiento: La escasez de plomeros genera demoras; quienes tienen buena reputación están agendados con semanas o incluso meses de anticipación.

Falta de incentivos y apoyo estatal: No hay suficientes programas sostenidos de fomento al trabajo técnico u oficios. Las capacitaciones suelen ser muy puntuales.

Condiciones laborales y percepción del oficio: Aunque la plomería requiere de cierto esfuerzo físico y demanda horarios irregulares, alrededor del 70% de los plomeros considera que está bien remunerado, sólo el 16% cree lo contrario.

Falta de certificación: Uno de los problemas es la ausencia de regulación o matrícula nacional del oficio, lo que muchas veces genera disparidades en capacitación y calidad del servicio

Implicancias en los oficios: Los sectores vinculados a los oficios (construcción, doméstico, plomería, manufactura, cuentapropistas) comparten elevados niveles de informalidad. Esto impacta en: falta de aportes jubilatorios, cobertura médica y derechos legales. Esto incentiva una mayor vulnerabilidad económica, especialmente para jóvenes y mujeres.

“Creemos que es necesario fomentar la plomería entre los jóvenes como salida laboral y también entre las mujeres buscando una mayor diversidad en el sector, pero también pensando en el futuro y atendiendo a sus necesidades,” culminó Guajardo. Los oficios son fundamentales para el desarrollo económico y social del país, y su sostenibilidad depende de políticas públicas, educación técnica y mayor valorización social. Fuente: Prensa de Amanco Wavin en Argentina.