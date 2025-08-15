Deportes

Los Sub 18 se preparan con un Pentagonal en el Anexo

viernes 15 de agosto de 2025
Diario El Sureño
A poco menos de cuatro meses para los ratificados 32° Juegos Binacionales de la Araucanía, cuya sede pasó de Tierra del Fuego a La Pampa, este fin de semana los seleccionados Sub 18 de Voleibol tendrán competencia, con sendos torneos Pentagonales a jugarse desde hoy y hasta el domingo 17, en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF. El domingo se jugará por el título y por el tercer puesto (los únicos partidos al mejor de 5 sets).

RIO GRANDE.- Organiza la Secretaría de Deportes de la provincia, con el acompañamiento de Universitario y Academia TdF Vóley.

Campeonato Oficial

También hoy, en el mismo espacio, proseguirá el Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), que comenzó una semana atrás. Mañana la actividad se trasladará a Ushuaia.

OPUESTO. Martina López encabezará la ofensiva de Metalúrgico, campeón del Apertura AVRG.

En Sub 16 femenino (Zona A), Academia TdF Vóley venció por 2-1 al local CDM, en el Polideportivo Alejandro Guata Navarro (sábado 9), con éstos parciales: 25-27 (27’), 23-25 (24’) y 15-10 (14’). La síntesis: Academia: 2.Lucía Silva (3), 4.Alma Vergara (8), 8.Martina Vargas (2), 9.Alma Báez (8), 10.Valentina Pauletti (6), 14.Isabella Leiva (10) y 7.Luciana Arriagada (1); líberos: 1.Zoe Castro, 5.Guadalupe Pardo (1). E: Jeremías Sipaila. CDM: 4.Julieta O’Lery (14), 8.Victoria Navoni (3), 9.Uma Gómez (4), 10.Zoe García (1), 14.Maia López (3), 15.Umma López (2), 5.Eugenia Solís  (2) y 11.Lucía Herrera (1). E: Micaela Cruz.  

PENTAGONAL MASCULINO

Día      Hora   Partido

Viernes 15      19:00   Santa Cruz-CeDeFyS

Viernes 15      20:30   T.Fuego-Academia

Sábado 16       09:00   Universitario-T.Fuego

Sábado 16       10:30   Academia-Santa Cruz

Sábado 16       12:00   CeDeFyS-Universitario

Sábado 16       13:30   Santa Cruz-T.Fuego

Sábado 16       15:00   T.Fuego-CeDeFyS

Sábado 16       16:30   Santa Cruz-Universitario

Sábado 16       18:00   Academia-Universitario

Sábado 16       19:30   Academia-CeDeFyS

Domingo 17    10:00   3° puesto (3°-4°)

Domingo 17    12:00   Final (1°-2°)

FEMENINO

Día      Hora   Partido

Viernes 15      19:00   Santa Cruz-Metalúrgico

Viernes 15      20:30   T.Fuego-Universitario

Sábado 16       09:00   Academia-Universitario

Sábado 16       10:30   Metalúrgico-T.Fuego

Sábado 16       12:00   Santa Cruz-Academia

Sábado 16       13:30   Universit.-Metalúrgico

Sábado 16       15:00   Metalúrgico-Academia

Sábado 16       16:30   T.Fuego-Santa Cruz

Sábado 16       18:00   Academia-T.Fuego   

Sábado 16       19:30   Universitario-Santa Cruz

Domingo 17    10:00   3° puesto (3°-4°)

Domingo 17    12:00   Final (1°-2°)

OFICIAL (RESULTADOS)

Categ. Partido           Resultado

F-May AEP “B”-AEP            0-2 (14-25/14-25)

F-May AEP “C”-Imago         2-0 (25-15/25-19)

F-18-A            AEP-Municipal          2-0 (25-5/25-7)

F-18-B            AEP “C”-AEP “B”     0-2 (18-25/18-25)

F-16-A            CDM-Academia         1-2 (25-27/23-25/15-10)

F-16-A            AEP “B”-Imago         2-0 (25-7/25-2)

F-16-B            AEP “C”-Galicia        0-2 (10-25/11-25)

F-14-A            Municipal-Galicia     1-2 (19-25/25-23/5-15)

F-14-A            Imago-Galicia “B”     1-2 (25-22/19-25/5-15)

F-13-A            Estrella V-Academia 2-0 (25-10/25-13)

F-13-A            AEP-Tolkeyen           2-0 (25-13/25-9)

F-13-B            Galicia-Municipal     2-0 (25-20/25-18)

F-12    Imago-Municipal “B”            2-1 (25-19/26-28/16-14)

F-12    Tolkeyén-Municipal  0-2 (15-25/15-25)

M-18   AEP-Galicia   x

M-14   Tolkeyen-Galicia       x

OFICIAL (PROGRAMACION)

Día      Hora   Categ. Partido

V15     10:30   F-12    C.Deporte-Estrella V

V15     12:00   F-14-B            CDM-ADeFu

V15     13:30   F-14-A            Academia-C.Deporte

V15     15:00   F-16-B            Universitario-Estrella V

V15     16:30   M-14   Estrella Austral-Academia

Día      Hora   Categ. Partido

S16      15:00   F-12    Municipal “B”-Tolkeyén

S16      16:00   F-12    Imago-Municipal

S16      17:30   F-14-A            AEP-Galicia “B”

S16      18:30   M-14   AEP-Tolkeyén

S16      20:00   M-May           Mutual Policía-Imago

Gimnasios: Viernes 15, Anexo del Microestadio (Río Grande); Sábado 16, Polideportivo Cochocho Vargas (Ushuaia).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *