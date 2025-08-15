Los Sub 18 se preparan con un Pentagonal en el Anexo

A poco menos de cuatro meses para los ratificados 32° Juegos Binacionales de la Araucanía, cuya sede pasó de Tierra del Fuego a La Pampa, este fin de semana los seleccionados Sub 18 de Voleibol tendrán competencia, con sendos torneos Pentagonales a jugarse desde hoy y hasta el domingo 17, en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF. El domingo se jugará por el título y por el tercer puesto (los únicos partidos al mejor de 5 sets).

RIO GRANDE.- Organiza la Secretaría de Deportes de la provincia, con el acompañamiento de Universitario y Academia TdF Vóley.

Campeonato Oficial

También hoy, en el mismo espacio, proseguirá el Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), que comenzó una semana atrás. Mañana la actividad se trasladará a Ushuaia. OPUESTO. Martina López encabezará la ofensiva de Metalúrgico, campeón del Apertura AVRG.

En Sub 16 femenino (Zona A), Academia TdF Vóley venció por 2-1 al local CDM, en el Polideportivo Alejandro Guata Navarro (sábado 9), con éstos parciales: 25-27 (27’), 23-25 (24’) y 15-10 (14’). La síntesis: Academia: 2.Lucía Silva (3), 4.Alma Vergara (8), 8.Martina Vargas (2), 9.Alma Báez (8), 10.Valentina Pauletti (6), 14.Isabella Leiva (10) y 7.Luciana Arriagada (1); líberos: 1.Zoe Castro, 5.Guadalupe Pardo (1). E: Jeremías Sipaila. CDM: 4.Julieta O’Lery (14), 8.Victoria Navoni (3), 9.Uma Gómez (4), 10.Zoe García (1), 14.Maia López (3), 15.Umma López (2), 5.Eugenia Solís (2) y 11.Lucía Herrera (1). E: Micaela Cruz.

PENTAGONAL MASCULINO

Día Hora Partido

Viernes 15 19:00 Santa Cruz-CeDeFyS

Viernes 15 20:30 T.Fuego-Academia

Sábado 16 09:00 Universitario-T.Fuego

Sábado 16 10:30 Academia-Santa Cruz

Sábado 16 12:00 CeDeFyS-Universitario

Sábado 16 13:30 Santa Cruz-T.Fuego

Sábado 16 15:00 T.Fuego-CeDeFyS

Sábado 16 16:30 Santa Cruz-Universitario

Sábado 16 18:00 Academia-Universitario

Sábado 16 19:30 Academia-CeDeFyS

Domingo 17 10:00 3° puesto (3°-4°)

Domingo 17 12:00 Final (1°-2°)

FEMENINO

Día Hora Partido

Viernes 15 19:00 Santa Cruz-Metalúrgico

Viernes 15 20:30 T.Fuego-Universitario

Sábado 16 09:00 Academia-Universitario

Sábado 16 10:30 Metalúrgico-T.Fuego

Sábado 16 12:00 Santa Cruz-Academia

Sábado 16 13:30 Universit.-Metalúrgico

Sábado 16 15:00 Metalúrgico-Academia

Sábado 16 16:30 T.Fuego-Santa Cruz

Sábado 16 18:00 Academia-T.Fuego

Sábado 16 19:30 Universitario-Santa Cruz

Domingo 17 10:00 3° puesto (3°-4°)

Domingo 17 12:00 Final (1°-2°)

OFICIAL (RESULTADOS)

Categ. Partido Resultado

F-May AEP “B”-AEP 0-2 (14-25/14-25)

F-May AEP “C”-Imago 2-0 (25-15/25-19)

F-18-A AEP-Municipal 2-0 (25-5/25-7)

F-18-B AEP “C”-AEP “B” 0-2 (18-25/18-25)

F-16-A CDM-Academia 1-2 (25-27/23-25/15-10)

F-16-A AEP “B”-Imago 2-0 (25-7/25-2)

F-16-B AEP “C”-Galicia 0-2 (10-25/11-25)

F-14-A Municipal-Galicia 1-2 (19-25/25-23/5-15)

F-14-A Imago-Galicia “B” 1-2 (25-22/19-25/5-15)

F-13-A Estrella V-Academia 2-0 (25-10/25-13)

F-13-A AEP-Tolkeyen 2-0 (25-13/25-9)

F-13-B Galicia-Municipal 2-0 (25-20/25-18)

F-12 Imago-Municipal “B” 2-1 (25-19/26-28/16-14)

F-12 Tolkeyén-Municipal 0-2 (15-25/15-25)

M-18 AEP-Galicia x

M-14 Tolkeyen-Galicia x

OFICIAL (PROGRAMACION)

Día Hora Categ. Partido

V15 10:30 F-12 C.Deporte-Estrella V

V15 12:00 F-14-B CDM-ADeFu

V15 13:30 F-14-A Academia-C.Deporte

V15 15:00 F-16-B Universitario-Estrella V

V15 16:30 M-14 Estrella Austral-Academia

Día Hora Categ. Partido

S16 15:00 F-12 Municipal “B”-Tolkeyén

S16 16:00 F-12 Imago-Municipal

S16 17:30 F-14-A AEP-Galicia “B”

S16 18:30 M-14 AEP-Tolkeyén

S16 20:00 M-May Mutual Policía-Imago

Gimnasios: Viernes 15, Anexo del Microestadio (Río Grande); Sábado 16, Polideportivo Cochocho Vargas (Ushuaia).