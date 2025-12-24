Los salarios volvieron a quedar por debajo de la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que, por segundo mes consecutivo, los salarios volvieron a caer derrotados contra la inflación. Los salarios registrados (públicos más privados formales) subieron 2 por ciento, contra un IPC que en ese período fue del 2,3 por ciento.

BUENOS AIRES.- No se contabiliza en esta situación el alza de 4,2 que tuvieron los ingresos privados informales, dado que es un indicador que tiene cinco meses de rezago y hace tiempo los especialistas le piden al organismo que deje de usarlo por su falta de representatividad. De hecho, sólo ese sueldo que no es representativo logró superar a la inflación. El resto, todo para abajo.

Los que más sufrieron, como a lo largo de año, fueron los públicos registrados, que subieron 1,9 por ciento. En tanto que los privados registrados aumentaron 2,1 por ciento.

Nadín Argañaraz, de IARAF, especificó que “respecto a noviembre de 2023 los salarios privados registrados se encuentran 0,9% debajo y los del sector público un 14,4% debajo (33,3% los nacionales y 5,5% los provinciales)”.

Explicó además que “de mantenerse estos niveles reales durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 4,9% y los públicos provinciales con uno del 8,8%. Por su parte, los públicos nacionales caerían un 9,4%”.