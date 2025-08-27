Los riograndenses en el Medio Maratón de Buenos Aires

Elías Greco (Atletismo Río Grande) fue el mejor fondista local clasificado en el multitudinario Medio Maratón de Buenos Aires (21,097 kilómetros), disputado el pasado domingo 24.

RIO GRANDE.- Greco cronometró oficialmente 1:20:33, y un tiempo neto de 1:19:20, a una media de 3:45 por kilómetro. Se ubicó 120° en su categoría (20 a 29 años), sobre un total de 1.919 clasificados. Asimismo, quedó 406° en su rama (sobre 13.588 varones), y 434° en la general absoluta (hubo 24.981 fondistas que completaron la distancia). ELIAS GRECO. El mejor riograndense en Buenos Aires. GINA BRIZUELA. Terminó los 21,097 kilómetros en 1:30:42.

Más atrás llegaron Francisco Zsilavecz (30/34 años), con un tiempo bruto de 1:24:20 (neto, 1:23:07); y Nicolás Valle (35/39 años), con 1:25:54 y 1:23:53, respectivamente.

También fue destacado el desempeño de Gina Brizuela (30/34 años), también de Atletismo Río Grande, con un oficial de 1:30:42, y un neto de 1:29:28, siendo 38° de 1.797 en su división de edad; 141° de 11.393 en su rama; y 1.549° en la general absoluta. FRANCISCO ZSILAVECZ. Corrió a una media de 3:56.

De esta forma mejoró la marca de Cristina Llaser del Medio Maratón de Río Grande 2011 (10/04) -1:32:36-. La fondista que vivió en Ushuaia posee como mejor registro el 1:28:23 del 5° Medio Maratón del Petróleo (04/12/2011).

En el cuadro adjunto aparecen las marcas publicadas en el sitio oficial de la competencia: se incluye el tiempo oficial (bruto, desde la puesta en marcha de la carrera); el neto; el promedio sobre este último; y el puesto en la categoría de edad, en su rama y en la general absoluta. EN PAREJA. Mercedes Leiva y Martín Lengnick. SERGIO NOGUERA. Hoy en Neuquén, marcó 1:22:17 (neto, 1:19:23).

MEDIO MARATON DE BUENAS AIRES 2025

Atleta Marca Neto Prom. Categoría Sexo General

Elías Greco (18/29) 1:20:33 1:19:20 3:45 120/1.919 406/13.588 434/24.981

Francisco Zsilavecz (30/34) 1:24:20 1:23:07 3:56 145/2.007 641/13.588 689/24.981

Nicolás Valle (35/39) 1:25:54 1:23:53 3:58 214/2.294 804/13.588 869/24.981

Gina Brizuela (30/34) 1:30:42 1:29:28 4:14 38/1.797 141/11.393 1.549/24.981

Darío Romero (35/39) 1:40:36 1:38:35 4:40 742/2.294 3.248/13.588 3.751/24.981

Fernando Medina (45/49) 1:41:15 1:40:56 4:47 441/1.891 3.384/13.588 3.933/24.981

Mighens Guzmán (30/34) 1:43:51 1:43:32 4:54 763/2.007 4.033/13.588 4.800/24.981

Sabrina Correa (35/39) 2:00:22 1:59:16 5:42 617/1.834 3.461/11.393 11.901/24.981

Martín Lengnick (50/54) 2:05:32 2:05:18 5:56 952/1.484 9.690/13.588 14.517/24.981

Mercedes Leiva (50/54) 2:05:35 2:05:20 5:56 435/1.264 4.841/11.393 14.540/24.981

Valeria Miranda (40/44) 2:26:02 2:23:27 6:48 1.535/1.812 9.355/11.393 21.929/24.981