Los resultados del Selectivo local rumbo a ParaAraucanía

Cristian Díaz (PC 36), Víctor Valor (PC 38), Juan Maza (Intelectual), Osvaldo Verrón (Visual 12), Maico Velardez (Motor 56), Daniel Godoy (Motor 57), Florencia Agüero (PC 35), Valeria Tévez, Jennifer Galván, Morena Bauer, Ana Varela (Intelectuales) y Mahia Alonso (Visual 13) lograron el pase a la instancia provincial –que en principio se disputaría el viernes 19, en la Pista Municipal Oscar “Cabezón” Oyarzún, en Ushuaia- del Selectivo para los Juegos ParaAraucanía, tras sus desempeños el pasado sábado 6, en la etapa local de atletismo adaptado (ParaAtletismo), realizada en inmediaciones del gimnasio Jorge Muriel.

RIO GRANDE.- En dicha jornada se realizaron pruebas de velocidad (100 metros), mediofondo (1.500 metros) y fondo (5.000 metros); y concursos de salto de longitud y lanzamientos (bala, disco y jabalina). SELECTIVO PARAARAUCANIA. El sábado 6 hubo pruebas de velocidad, mediofondo y fondo, y concursos de salto en largo y lanzamientos de bala, disco y jabalina en inmediaciones del Jorge Muriel.

En el cuadro adjunto aparecen los resultados en cada categoría para Personas con Discapacidad (PcD), junto a los tiempos parciales y acumulados de Díaz en la prueba de mayor extensión.

El certamen binacional tendrá por sede a Punta Arenas, del 18 al 22 de noviembre. Agradecemos al profesor Nahuel Velázquez por el envío de los resultados. Entretanto, el 25 y 26 de este mes tendrá lugar el 11° Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga” (boccias, atletismo y natación), organizado por el CAAD.

RESULTADOS

Masculino: PC 36: 5.000 metros: Cristian Díaz 24:57.0. PC 38: 100 metros: Víctor Valor 14.8. 1.500 metros: Valor 6:37.9. Bala: Valor 6,78. Intelectual: 100 metros: 1.Juan Maza 14.5; 2.Iván Suigo 14.8; 3.Owen Ramírez 15.0. 1.500 metros: 1.Maza 5:51.2; 2.Daniel Sena 6:49.9; 3.Suigo 7:20.7; 4.Mario Márquez 8:27.1. Salto en largo: 1.Suigo 4,70; 2.Osiris 3,10; 3.Márquez 3,09. Visual 12: 100 metros: 1.Osvaldo Verrón 17.9; 2.Julián 20.2. Motor 56: Bala: Maico Velardez 5,10. Disco: Velardez 7,80. Jabalina: Velardez 10,80. Motor 57: Bala: Daniel Godoy 5,63. Disco: Godoy 9,40. Jabalina: Godoy 12,74. Femenino: PC 35: Bala: Florencia Agüero 3,25. Intelectual: 100 metros: 1.Valeria Tévez 17.7; 2.Jennifer Galván 17.8; 3.Morena Bauer 19.4. 1.500 metros: Tévez 9:00.0. Salto en largo: 1.Bauer 3,97; 2.Galván 3,65. Bala: 1.Galván 6,00; 2.Ana Varela 4,50; 3.Bauer 4,35. Visual 13: 100 metros: Mahia Alonso 14.6. Salto en largo: Alonso 3,70.

5.000 METROS (PARCIALES)

V Km. Parc. Acum.

01 0,20 0:53 0:53

02 0,52 1:32 2:25

03 0,84 1:35 4:00

04 1,16 1:38 5:38

05 1,48 1:37 7:15

06 1,80 1:35 8:50

07 2,12 1:38 10:28

08 2,44 1:38 12:06

V Km. Parc. Acum.

09 2,76 1:37 13:43

10 3,08 1:38 15:21

11 3,40 1:38 16:59

12 3,72 1:36 18:35

13 4,04 1:34 20:09

14 4,36 1:38 21:47

15 4,68 1:37 23:24

16 5,00 1:33 24:57