Los repuestos para el generador de Tolhuin arribarán en las próximas horas

La DPE informa que habiéndose detectada la falla en el generador Cummins N2 ya se han solicitado los repuestos que arribarán a la provincia en las próximas horas.

Personal de la dependencia junto a técnicos de la empresa Sullair que se encuentran en Tolhuin identificaron que el desperfecto se produjo en la placa de diodos y varistor del generador.

Los repuestos necesarios para solucionar el inconveniente fueron encargados y arribarán en las próximas horas vía aérea desde la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto continuarán los cortes programados según el cronograma informado que a continuación se recuerda:

Domingo 17 de agosto de 13:00 a 19:00h

Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).

Barrio 9 de Octubre – Barrio Altos de la Montaña

Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

RP23

Domingo 17 de agosto de 19:00 a 00:00h y Lunes 18 de agosto de 00:00 a 1:00h

Barrio Provincias Unidas Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio) IPV 1

Sepan disculpar las molestias.