Los primeros egresados UNA hicieron historia en Río Grande

57 estudiantes de Río Grande y Ushuaia, de distintas disciplinas, junto a sus familias, docentes, autoridades municipales y referentes institucionales, celebraron la finalización de sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Se trata de la primera camada de egresados y egresadas de la institución en Tierra del Fuego, un hecho que marca un hito para la educación artística fueguina.

RÍO GRANDE.- Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes culminaron su formación en las tecnicaturas en “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, y en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

Estas propuestas formativas fueron posibles gracias al convenio entre el Municipio de Río Grande y la UNA, reafirmando la articulación institucional y el compromiso compartido con la educación pública, gratuita y de calidad. En este marco, estudiantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin continúan desarrollando sus trayectorias académicas.

En este sentido, la riograndense Rocío Quiroz Gauna, egresada de la carrera de Instrumentista Orquestal con orientación en Piano, destacó: “desde muy chica soñaba con estudiar música a nivel universitario, pero no había podido hacerlo por cuestiones económicas. Hoy cumplir este sueño en mi ciudad es algo muy especial. El hecho de que la carrera se dicte en Río Grande, de manera gratuita, es una oportunidad enorme para quienes vivimos en Tierra del Fuego, donde muchas veces las posibilidades de formación artística son limitadas. Aprendí muchísimo, no solo en técnica pianística sino también en teoría, historia de la música y en el trabajo en conjunto con otros músicos. Me emociona todo lo que crecí, no solo como música sino también como persona. Estoy profundamente agradecida por haber formado parte de este proyecto”.

Además de Rocío, estudiante de Río Grande, también se recibieron 10 estudiantes de la ciudad de Ushuaia, quienes resaltaron la importancia de contar con una universidad nacional en la provincia que les permitiera profesionalizar su arte sin tener que emigrar.

En este marco, Javier Peralta, egresado de la tecnicatura en “Intérprete de Danzas Folclóricas y Tango”, expresó: “me siento pleno y muy orgulloso por este logro. profesionalizar la danza y crecer como artistas es un avance enorme. Este título viene a completar y sumar a mi formación artística. Agradezco al Municipio de Río Grande por el convenio con la UNA que permitió a los jóvenes fueguinos estudiar una carrera universitaria sin tener que salir de la provincia. Fue un placer conocer y aprender de los docentes de la UNA, excelentes profesionales y mejores personas”.

Por su parte, Ivón Tillería, quien se recibió de Técnica Superior en Instrumentista Orquestal especializada en Clarinete, manifestó “estoy feliz de haber cumplido esta meta que hasta hace poco parecía imposible. Antes debíamos desplazarnos a Buenos Aires, con el enorme costo que esto implicaba. Gracias a este convenio pudimos estudiar desde nuestra provincia y profesionalizarnos en nuestras disciplinas. Fue un esfuerzo compartido, tanto de los profesores que viajaron a Río Grande como de nosotros, los estudiantes de Ushuaia que debíamos trasladarnos en condiciones difíciles. Haberlo logrado es una gran alegría y un orgullo inmenso”.

Este hito educacional en Río Grande no solo representa la conclusión de una etapa académica, sino también un paso significativo para consolidar la educación artística universitaria en Tierra del Fuego. Los nuevos profesionales se incorporan a la vida cultural con el compromiso de seguir transmitiendo, desde el arte, la identidad y la memoria colectiva de la provincia.