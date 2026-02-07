Los Polos Creativos abren sus inscripciones

Los Polos Creativos de la provincia, inician las inscripciones a sus Talleres Anuales en las tres ciudades, este lunes 9 de febrero, de manera online, a través de su plataforma digital https://polos.aif.gob.ar/

Desde la web y a partir de esa fecha, niñas, niños, jóvenes y adultos, podrán conocer los cursos, talleres y trayectos formativos, los detalles de cada propuesta, requisitos, fechas y sedes, de forma simple y segura.

Las y los interesados, deberán ingresar al portal, realizar su registro por única vez y buscar el Polo Creativo de su ciudad para poder conocer las propuestas.

Los Talleres, iniciarán el lunes 23 de febrero en toda la provincia, sumando nuevos trayectos a los ya establecidas en los Polos, como “Más Juego, Más Aprendo”, “Análisis de Datos con IA”, “Chatbots con IA y Autom”, “Mini Startup con IA”, “Ajedrez”, “Robótica”, “Alfabetización Digital”, “Sweet Home 3D”, “Makers Kids”, “Blender – Modelado y Animación 3D”, “Master Plan y Diseño”, “Producción Contenidos de Redes Sociales”, “Desarrollo de Videojuegos”, “Dibujo Digital”, “Producción Digital”, entre otros, todos referidos a programación, diseño y habilidades digitales, fomentando el desarrollo tecnológico en la comunidad fueguina.

Cabe remarcar, que todas estas propuestas son abiertas, gratuitas, con modalidad de cursada tanto virtual como presencial, con el objetivo de generar oportunidades vinculadas a la economía del conocimiento y a las nuevas tecnologías, ofreciendo herramientas que buscan impulsar la creatividad y el desarrollo profesional.

Para mayor información, podrán consultar también en los Polos Creativos de cada ciudad y/o a través de las redes sociales @conocimientotdf

Río Grande | Thorne 1406 – (2964)619522

Tolhuin | Pedro Oliva 880 – (2901)498171

Ushuaia | Gobernador Paz 836 – (2901)307443