Los muertos por las inundaciones en Brasil llegan a 126 y las lluvias vuelven

Las lluvias regresaron el viernes a Río Grande do Sul, donde los muertos por inundaciones históricas en el estado más meridional de Brasil sumaban 126, además de 141 personas que aún están desaparecidas, dijeron las autoridades locales.

CANOAS – BRAISL (Reuters/NA).- Las lluvias intensas, vinculadas a la fuerte corriente de El Niño de este año, que se encontró con otros frentes climáticos, provocaron que varios ríos y lagos de la región alcanzaran sus niveles más altos y se desbordaran.

Las inundaciones anegaron el centro de Porto Alegre, la capital del estado, y convirtieron en ríos las calles de las ciudades periféricas, desplazando a más de 300.000 personas de sus hogares.

La lluvia comenzó nuevamente después de una pausa de un día que permitió que el nivel del río Guaiba de Porto Alegre cayera por debajo de un récord de 5 metros. El grupo de meteorólogía Met Sul dijo que las lluvias deberían persistir hasta el lunes, con un “alto riesgo de tormentas” durante el fin de semana.

El volumen de lluvia superó los 400 milímetros en los primeros cinco días de mayo en Rio Grande do Sul, mucho más que el promedio de entre 140 y 180 milímetros para todo el mes, informó el Instituto Meteorológico Nacional.

En Canoas, una de las ciudades más afectadas cerca de Porto Alegre, más de 6.000 personas se alojaban en un gimnasio universitario convertido en refugio.

Aparecida de Fátima Fagundes dijo que le costaba dormir allí porque no podía dejar de pensar en “el peor día” de su vida.

“Sigo recordando a la gente diciendo ayuda , ayuda “, dijo.

“Fue horrible”.

El Gobierno estatal dijo que más de 385.000 personas no tenían agua y unas 20 ciudades estaban sin servicios de telecomunicaciones.



Continúan las donaciones

Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), 20 camiones del Ejército brasileño y vehículos de empresas voluntarios transportarán 400 toneladas de donaciones, entre ropa, colchones y agua potable. y comida rumbo a Canoas este sábado.

La aeronave despegará de la Base Aérea de Brasilia, en una acción cooperativa entre la FAB, el Ejército y miembros de la sociedad civil en apoyo a la población de Rio Grande do Sul (RS), debido a las inundaciones en el estado.

En tanto, la empresa estatal brasileña Correos recibió 10.000 toneladas de donaciones para distribuir a toda la población en Río Grande do Soul.

Además, el sistema de correos amplió la cantidad de agencias para recibir agua (prioridad), alimentos básicos, materiales de higiene personal, materiales de tintorería, ropa de cama y baño y alimentos para mascotas.

“Tenemos muchas cajas provenientes de varios estados de Brasil. Correos está recolectando donaciones de la gente y aquí ocurre la organización para llevarlas a toda la población necesitada”, explicó el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho.

(Reporte de Leonardo Benassatto en Canoas, Fernando Cardoso, André Romani y Ana Mano en Sao Paulo, Fabio Teixeira en Río de Janeiro; edición en español de Javier López de Lérida).

CRÉDITO FOTO PORTADA: Una vista de drone muestra un automóvil en una calle inundada en Eldorado do Sul, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Foto NA- REUTERS/Amanda Perobelli