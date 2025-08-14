Los menores de Universitario viajan a 28 de Noviembre

El Club Universitario de esta ciudad viajará hoy rumbo a 28 de Noviembre, en la Cuneca Carbonífera de la provincia de Santa Cruz, donde entre mañana y el domingo 7 se jugará la segunda fecha del Campeonato Provincial de Handball (Zona Sur), en la categoría Menores, organizado por la Asociación Amigos del Rocha (AsoAR), entidad que regula disciplina en la Zona Sur santacruceña.

RIO GRANDE.- El certamen contará con la participación de elencos de 28 de Noviembre, Puerto San Julián y Río Gallegos, además de los representantes fueguinos.

En total serán 5 equipos en la rama masculina y 4 en la femenina. En ambos casos se jugará a una rueda, todos contra todos (10 partidos entre los varones, y 6 entre las mujeres).

En el cuadro adjunto aparece la programación del torneo, que concluirá a las 15:00 del domingo, con la entrega de premios.

Antecedente

La primera fecha tuvo lugar del viernes 24 al domingo 26 de mayo, en San Julián. Allí hubo 6 conjuntos masculinos, armándose 2 zonas y pasando los dos primeros a las semifinales. Y cuatro en la rama femenina, luego de cuya ronda clasificatoria los dos primeros disputaron el título, mientras que los ubicados en los puestos tercero y cuarto fueron por el bronce.

El título

El cuerpo técnico de Universitario en ambas ramas estuvo encabezado por el profesor Luciano Obiol. En femenino, sus dirigidas debutaron con una exigua derrota ante 28 de Noviembre (13-14), sumando seguidamente sendos triunfos ante Patagonia y Lucho Fernández, ambos provenientes de Río Gallegos. En un triple empate, las riograndenses pasaron a la final, donde volvieron a batir a las del Gimnasio Municipal Lucho Fernández, mientras que tercero quedó 28 de Noviembre (21-9 a Patagonia).

Entre los varones, Uni empató a 16 con 28 de Noviembre, siendo superado luego por Patagonia, y quedando 3° en la Zona B. De esta forma, disputaron el partido por el quinto lugar, superando a los riogalleguenses de Juan Bautista Rocha.

En las semis, Lucho Fernández y 28 de Noviembre doblegaron –respectivamente- a Patagonia (4°) y San Julián (3°). Finalmente, el título quedó en poder de Fernández (18-17).

2° TORNEO PROVINCIAL DE HANDBALL (MENORES)

N° Día Hora Rama Partido

01 Viernes 15 15:00 Masculina Lucho Fernández (RGL)-Universitario (RGR)

02 Viernes 15 16:10 Masculina Handball 28 (28/11)-Patagonia HC (RGL)

03 Viernes 15 17:20 Femenina Handball 28 (28/11)-Patagonia HC (RGL)

04 Viernes 15 18:30 Femenina Universitario (RGR)-Lucho Fernández (RGL)

05 Viernes 15 19:40 Masculina Lucho Fernández (RGL)-Handball 28 (28/11)

06 Viernes 15 20:50 Masculina San Julián-Patagonia HC (RGL)

07 Sábado 16 10:00 Masculina Lucho Fernánddez (RGL)-San Julián

08 Sábado 16 11:10 Masculina Handball 28 (28/11)-Universitario (RGR)

09 Sábado 16 12:20 Femenina Lucho Fernández (RGL)-Patagonia HC (RGL)

10 Sábado 16 16:00 Femenina Universitario (RGR)-Handball 28 (28/11)

11 Sábado 16 17:10 Masculina Patagonia HC (RGL)-Universitario (RGR)

X Sábado 16 18:30 ———— Acto de Apertura

12 Sábado 16 19:30 Masculina Handball 28 (28/11)-San Julián

13 Domingo 17 10:00 Femenina Lucho Fernández (RGL)-Handball 28 (28/11)

14 Domingo 17 11:10 Masculina Lucho Fernández (RGL)-Patagonia HC (RGL)

15 Domingo 17 12:20 Masculina San Julián-Universitario (RGR)

16 Domingo 17 13:30 Femenina Universitario (RGR)-Patagonia HC (RGL)

X Domingo 17 15:00 ———— Premiación

Gimnasio: Anexo Polideportivo Hermanos Páez (28 de Noviembre).