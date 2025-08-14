Deportes

Los menores de Universitario viajan a 28 de Noviembre

jueves 14 de agosto de 2025
El Club Universitario de esta ciudad viajará hoy rumbo a 28 de Noviembre, en la Cuneca Carbonífera de la provincia de Santa Cruz, donde entre mañana y el domingo 7 se jugará la segunda fecha del Campeonato Provincial de Handball (Zona Sur), en la categoría Menores, organizado por la Asociación Amigos del Rocha (AsoAR), entidad que regula disciplina en la Zona Sur santacruceña.

RIO GRANDE.- El certamen contará con la participación de elencos de 28 de Noviembre, Puerto San Julián y Río Gallegos, además de los representantes fueguinos.

En total serán 5 equipos en la rama masculina y 4 en la femenina. En ambos casos se jugará a una rueda, todos contra todos (10 partidos entre los varones, y 6 entre las mujeres).

En el cuadro adjunto aparece la programación del torneo, que concluirá a las 15:00 del domingo, con la entrega de premios.

Antecedente

La primera fecha tuvo lugar del viernes 24 al domingo 26 de mayo, en San Julián. Allí hubo 6 conjuntos masculinos, armándose 2 zonas y pasando los dos primeros a las semifinales. Y cuatro en la rama femenina, luego de cuya ronda clasificatoria los dos primeros disputaron el título, mientras que los ubicados en los puestos tercero y cuarto fueron por el bronce.

El título

El cuerpo técnico de Universitario en ambas ramas estuvo encabezado por el profesor Luciano Obiol. En femenino, sus dirigidas debutaron con una exigua derrota ante 28 de Noviembre (13-14), sumando seguidamente sendos triunfos ante Patagonia y Lucho Fernández, ambos provenientes de Río Gallegos. En un triple empate, las riograndenses pasaron a la final, donde volvieron a batir a las del Gimnasio Municipal Lucho Fernández, mientras que tercero quedó 28 de Noviembre (21-9 a Patagonia).

Entre los varones, Uni empató a 16 con 28 de Noviembre, siendo superado luego por Patagonia, y quedando 3° en la Zona B. De esta forma, disputaron el partido por el quinto lugar, superando a los riogalleguenses de Juan Bautista Rocha.

En las semis, Lucho Fernández y 28 de Noviembre doblegaron –respectivamente- a Patagonia (4°) y San Julián (3°). Finalmente, el título quedó en poder de Fernández (18-17). 

2° TORNEO PROVINCIAL DE HANDBALL (MENORES)

N°       Día      Hora   Rama  Partido

01        Viernes 15      15:00   Masculina       Lucho Fernández (RGL)-Universitario (RGR)

02        Viernes 15      16:10   Masculina       Handball 28 (28/11)-Patagonia HC (RGL)

03        Viernes 15      17:20   Femenina        Handball 28 (28/11)-Patagonia HC (RGL)

04        Viernes 15      18:30   Femenina        Universitario (RGR)-Lucho Fernández (RGL)

05        Viernes 15      19:40   Masculina       Lucho Fernández (RGL)-Handball 28 (28/11)

06        Viernes 15      20:50   Masculina       San Julián-Patagonia HC (RGL)

07        Sábado 16       10:00   Masculina       Lucho Fernánddez (RGL)-San Julián

08        Sábado 16       11:10   Masculina       Handball 28 (28/11)-Universitario (RGR)

09        Sábado 16       12:20   Femenina        Lucho Fernández (RGL)-Patagonia HC (RGL)

10        Sábado 16       16:00   Femenina        Universitario (RGR)-Handball 28 (28/11)

11        Sábado 16       17:10   Masculina       Patagonia HC (RGL)-Universitario (RGR)

X         Sábado 16       18:30   ————       Acto de Apertura

12        Sábado 16       19:30   Masculina       Handball 28 (28/11)-San Julián

13        Domingo 17    10:00   Femenina        Lucho Fernández (RGL)-Handball 28 (28/11)

14        Domingo 17    11:10   Masculina       Lucho Fernández (RGL)-Patagonia HC (RGL)

15        Domingo 17    12:20   Masculina       San Julián-Universitario (RGR)

16        Domingo 17    13:30   Femenina        Universitario (RGR)-Patagonia HC (RGL)

X         Domingo 17    15:00   ————       Premiación

Gimnasio: Anexo Polideportivo Hermanos Páez (28 de Noviembre).

