Los mejores en los 21 y 10 kilómetros

El malargüino Carlos Becerra (1:55:20) y la ushuaiense María José Paz (2:48:05) se impusieron en los 21 kilómetros del 10° Ushuaia Trail Race, organizado por Beagle Eventos Deportivos, con salida y llegada en la Casa del Deporte de la capital provincial. Mientras que en los 10 kilómetros triunfaron el local Dante Caro (1:00:03) y Cristina Bustos (1:09:16), de Tolhuin.

RIO GRANDE.- Un par de días atrás se publicaron a todos los fueguinos que completaron los 42 kilómetros, donde vencieron los catamarqueños Joaquín Narváez (4:21:37) y Anabel Oviedo (5:03:33). Allí los mejores isleños fueron Braian Montes (2°) y Evangelina Arroyabe (3°).

Mientras que al frente de los 30 kilómetros quedaron Emiliano Lago (La Matanza) -3:30:47- y Emilce Giménez (Godoy Cruz) -4:14:15-, siendo Emiliano Ferreri (4°) y Verónica Pancotto (2°) los mejores fueguinos. PODIO. Martínez (2°), Bustos (1°) y Bonino (3°).

21 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.

1.Carlos Becerra Malargüe 1 1° 30/39 1:55:20 5:30

2.Ezequiel Pauluzak Castelar 2 1° 40/49 2:00:17 5:44

3.Esteban Páez Córdoba 3 1° 18/29 2:06:07 6:00

Fueguinos: 5.Ezequiel Dawson (U/5) (3° 18/29) 2:08:22; 6.Pablo Salgado (U/6) (2° 30/39) 2:15:43; 8.Matías Zuloaga (U/8) (4° 18/29) 2:16:49; 10.Jorge Garrido (U/10) (2° 50/59) 2:20:42; 11.Maxi.Saucedo (U/11) (4° 30/39) 2:22:28; 12.Walter Alvarado (RG/12) (5° 30/39) 2:33:17; 13.Kevin Martines (U/13) (5° 18/29) 2:33:30; 14.Martín Alfaro (U/14) (3° 40/49) 2:34:00; 16.Iván Loiza (U/16) (7° 30/39) 2:34:25; 17.Víctor Pereyra (U/17) (2° 50/59) 2:37:59. Velocidad del ganador: 10,924 km/h. Clasificados: 124 (fueguinos: 41). Abandonos: 0 (1 descalificado).

10 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.

1.Dante Caro Ushuaia 1 1° 40/49 1:00:03 6:00

2.José Luis Lemos Ushuaia 2 1° 21/29 1:07:13 6:43

3.Leonardo González Ushuaia 3° 1° 30/39 1:08:15 6:49

Otros fueguinos: 4.Joaquín Pastoriza (U/5) (2° 21/29) 1:09:31; 5.Nicolás Encina (U/6) (2° 30/39) 1:09:56; 6.Manuel Pérez (U/7) (3° 30/39) 1:10:52; 7.Santino Cardoso (U/8) (1° 16/20) 1:12:24; 8.Alejandro Pérez (U/9) (4° 30/39) 1:13:15; 11.Daniel Kelm (U/12) (5° 30/39) 1:15:29; 12.Gustavo González (U/14) (1° 50/59) 1:16:50. Velocidad del ganador: 9,991 km/h. Clasificados: 58 (fueguinos: 31). Abandonos: 0 (4 descalificados).

21 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.

1.María José Paz Ushuaia 20 1° 30/39 2:48:05 8:00

2.Valeria Coronel Trelew 28 1° 40/49 2:54:55 8:20

3.Liliana González Pta.Alta 30 2° 40/49 2:57:06 8:26

Otras fueguinas: 4.Lucila Venier (RG/35) (1° 18/29) 3:01:45; 6.Mara Caviglia (U/42) (3° 30/39) 3:04:29; 9.Carina Galarraga (U/48) (4° 40/49) 3:12:28; 10.Carolina Yoo (RG/49) (5° 30/39) 3:12:30; 15.Agustina Martínez (RG/57) (7° 30/39) 3:20:33; 16.Fátima Quirino (U/58) (8° 40/49) 3:21:00; 18.Neli Quintón (U/61) (1° 50/59) 3:22:22; 23.Gisel Soto (U/72) (9° 30/39) 3:27:29; 24.Juliana Felicioni (U/73) (10° 30/39) 3:28:15. Velocidad de la ganadora: 7,496 km/h. Clasificadas: 141 (fueguinas: 39). Abandonos: 0.

10 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.

1.Cristina Bustos Tolhuin 4 1° 30/39 1:09:16 6:56

2.Olivia Martínez S.Nicolás 13 1° 12/15 1:16:49 7:41

3.Yésica Bonino La Plata 15 1° 40/49 1:17:04 7:42

Otras fueguinas: 4.Cindy Ríos (U/16) (2° 30/39) 1:17:15; 5.Silvana Santana (RG/19) (2° 40/49) 1:19:46; 6.Yésica Tejeda (U/22) (3° 30/39) 1:22:39; 9.Josefina Vespasiano (U/33) (5° 30/39) 1:26:57; 12.Pamela Oyarzo (U/39) (3° 40/49) 1:30:34; 13.Macarena Valverde (U/41) (7° 30/39) 1:31:41; 14.Luz Morales (U/42) (8° 30/39) 1:31:42; 15.Paula Guillotti (U/43) (9° 30/39) 1:32:59; 18.Gabriela Favale (U/48) (10° 30/39) 1:37:06. Velocidad de la ganadora: 8,655 km/h. Clasificadas: 105 (fueguinas: 35). Abandonos: 0.