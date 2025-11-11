Los médicos acusados dieron su versión

En el juicio por homicidio culposo contra dos médicos que hoy inició en Río Grande, los imputados declararon ante los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal. Mañana brindarán sus testimonios los padres del bebé fallecido.

RÍO GRANDE. – Los médicos acusados del delito de «homicidio culposo» que están enjuiciados en tribunales de esta ciudad, hoy brindaron sus respectivas declaraciones ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal.

Una de las imputadas, la tocoginecóloga Valeria Pastori, declaró ante el Tribunal y brindó su versión de los hechos y presentó un informe con su explicación sobre las causas del fallecimiento del bebé. Además, respondió las preguntas formuladas por las partes.

Luego fue el turno del obstetra acusado, Rodolfo Guido Pérez, quien pidió que se leyera su declaración indagatoria tomada con anterioridad y posteriormente respondió las consultas de su defensa.

Finalmente, el Tribunal de Juicio dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9:30 horas, donde esta previsto las declaraciones de los padres del bebé fallecido y otros testigos convocados.

El caso

El 16 de noviembre de 2015 en la clínica CEMEP de Río Grande, la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez atendieron a una mujer en un trabajo de parto; En la acusación fiscal, indican que los profesionales no habrían realizado los controles necesarios durante el parto, lo que derivó en el fallecimiento del bebé.

Ahora los profesionales médicos mencionados están acusados del delito «homicidio culposo» en un juicio oral y público.

Tribunal de Juicio, presidido por Pedro Fernández e integrado por los jueces Fernando González y Eduardo Boccard