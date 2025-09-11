Los jubilados volvieron a marchar al Congreso

Jubilados y organizaciones políticas marcharon alrededor del Congreso en reclamo de un aumento para el sector previsional y contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, entre otras demandas.

BUENOS AIRES (NA).- Los jubilados se dieron cita, como todos los miércoles, desde las 16:00 en la Plaza Congreso, acompañados por sindicatos combativos y movimientos piqueteros independientes.

El sector había realizado el miércoles último una movilización al Congreso en la que contó con el acompañamiento de distintos organismos de derechos humanos, además de organizaciones políticas como la CTA Autónoma, UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.

En esa oportunidad, la marcha se extendió hasta Plaza de Mayo para finalizar en la explanada de la Casa Rosada.