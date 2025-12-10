Los ganadores del Rally de los Lagos del Fin del Mundo

La Edición XXVI del Rally de los Lagos del Fin del Mundo de Mountain Bike no sólo tuvo como grandes protagonistas a Angela Nieva y a Gonzalo Pasdevicell, ganadores de la general en ambas ramas y de las divisionales Master A y Master B Damas respectivamente, sino que además brillaron otros grandes protagonistas.

RIO GRANDE.- La divisional Sub 23 desde el vamos tuvo sólo tres participantes, dos de ellos debieron abandonar la prueba por distintas razones y la victoria quedó en poder de Andrés Rodríguez, corredor de Ushuaia que venía por detrás de Lucas Torres, quien era gran candidato a ganar la general, pero una fea rodada a la postre lo dejó afuera de la carrera; mientras que Gaby Salguero quien venía en el quinto lugar de la general, tuvo un desperfecto mecánico no bien arrancó la segunda parte de la competencias tras el stop & go.

Una de las categorías más competitivas fue la Elite, divisional que renació después de mucho tiempo cuando no había muchos corredores competitivos, y la victoria quedó en poder de Tomás Cárdenas quien volvió a la acción después de cuatro años, y si bien llegó con lo justo pudo sostener la victoria sobre un Ismael Echeverría que se le acercó muchísimo sobre el cierre y que a lo largo de toda la carrera fue gran animador y en cierto momento de la competencia marchaba en tercer lugar, por lo menos así pasó por La Carmen.

Detrás clasificaron Nicolás Cichero, Juan Pablo Villarroel, Fabricio Prada, Jonathan Iriarte y Jonathan Machado.

La Master A estuvo muy concurrida, la misma fue ganada por Gonzalo Pasdevicelli, pero tuvo muchos protagonistas que si bien no lo pudieron seguir, el segundo fue Walter Ortiz quien llegó casi a media hora del ganador, mientras que luego clasificaron Rodrigo Retuerto, Iván Serafín, Fabián López, Leandro Toledo, Francisco Bravo, Damián Aguilera y Gerardo Adorno.

En Master B1, el dominio de Mauricio Núñez fue absoluto tanto que le sacó veinte minutos exactos al chileno José Joaquín Curtze Vega quien fue su escolta; mientras que Pepa Rohr completó el podio con una excelente actuación.

La enorme actuación de Mauricio Núñez -casi sin entrenamiento previo se decidió a último momento defender el título alcanzado el año pasado- quien tras una primera mala etapa donde no conocía las nuevas picadas perdió mucho tiempo y tuvo una enorme y sorprendente recuperación en el segundo tramo tras el descanso de 30 minutos, tanto que superó al mismo ganador de la general.

Más atrás llegaron Guillermo Bahamonde, Nicolás Chifflet, Sebastián Aguila, Jaime Barría, Miguel Cejas, Lucas Robles, Fernando More, Alfredo Barrios, Armando Graciano y Leonardo Gómez.

En Master B2, la victoria quedó en poder de Héctor Avendaño Hille, el hombre de Punta Arenas que más veces participó de este Rally y no dejamos de agradecer siempre por su participación, sumando otros dos compañeros que también animaron la prueba.

Detrás del ganador arribó Martín Molina, otro corredor del Continente que vino varias veces desde su Villa Cañás natal y por muchos kilómetros fue gran animador de la carrera junto al ganador; en tanto que luego clasificaron Darío Martínez y Gabriel Manrique.

Entre los Master C1 quien brilló con luz propia fue el triatleta Darío Ferreira que ganó la prueba con mucha suficiencia, sacándole 23 minutos a Ariel Contreras, quien sufrió un pinchazo que lo retrasó mucho y no le permitió hacer magia a la hora de descontar; Manuel Lincopán completó el podio.

En Master C2 se anotaron varios corredores que ya dejaron la categoría, que son Master D pero que quisieron hacer la totalidad del recorrido, y vieron cómo Rubén Melgarejo se adueñó de forma apabullante de la divisional, seguido por dos referentes mayores, el gran Arturo Ponce y el Vikingo Sommariva; mientras que Hugo Contreras finalizó más atrás.

En la divisional Master D, la cual realizó el trazado corto de 32 kilómetros, la victoria fue para el experimentado José Toranza seguido de Juan Pablo Alvarez; mientras que hubo siete participantes en la categoría Cicloturismo, que si bien tuvieron su tiempo, la misma no fue competitiva.

Entre las Damas se sabe que Angela Nieva fue la ganadora en Master B, escoltada por Bárbara D’Annunzio y Ema Aniñanco.

En Elite la ganadora fue la Ushuaiense Eliana Fritz, mientras que en Master A la victoria le correspondió a Lucila Licusatti y Daiana Do Santos.