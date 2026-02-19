Los Fueguinos vencieron en la final a Zamudio/Zocco

Los juveniles Luz Ibarra y Maximiliano Suárez (integrantes de Los Fueguinos, 1° en la Zona D) superaron en tie break a Martín Zamudio y Natasha Zocco (ganadores de la Zona B), con parciales de 21-23, 21-16 y 15-11), en la final del torneo de voleibol playa reservado para duplas mixtas, y disputado entre el viernes 13 y el domingo 15, en el Arenero de Bilbao 1370.

RIO GRANDE.- Mientras que el tercer puesto le correspondió a Los Akazitos (Florencia Averbuj/Pablo Valenzuela), al imponerse por 2-0 (21-18/21-15) a Tomás Vejar/Camila Zerpa. SEMIFINAL I. Tomás Vejar y Camila Zerpa (4°), junto a Natasha Zocco y Martín Zamudio (2°).

El certamen fue organizado por Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). La competencia contó con el auspicio de Cero.Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César.Mondaca, Autocrédito, Tiempo Libre y Toque Fueguino.

El torneo reunió a 19 equipos (3 zonas de 5, y 1 de 4), y en total se jugaron 44 partidos (8, 20 y 16 en cada jornada). QUINTOS. Dylan González y Loana Maidana (C.Deporte). SEXTOS. Thiago Tévez y Angelina Vargas (1° en la Zona C). SEPTIMAS. Zoe García y Ana Paz (2° en la Zona B) OCTAVAS. Agustina González y Catalina Donatti.

Al margen de la ronda final quedaron estas 11 formaciones: D.Orellano/Rocío Bronzuoli; César Mondaca/Noelia Altamirano/Irene Velázqueez; Fernanda Vargas/Thiago González/Kiara Mancilla (Zona A); Tirabuzones; Estrella Austral (Dylan Ríos/Alma Eymann); Fueguitos (Zona B); KOI; Flavia Juárez/Daniela Andrada; Oscar Zárate/B.González (Zona C); Maia Palomero/Martina Mazza; Román Caucota/Casafús (Zona D).

El desarrollo ESTRELLA AUSTRAL. Dylan Ríos y Alma Eymann.

Hasta el penúltimo juego, los encuentros comenzaron 7-7 en cada uno de los dos primeros sets, finalizando en 21; y 0-0 el tie break, concluyendo en 8 (en ambos casos, con mínima ventaja). Mientras que el duelo por el título arrancó en 0 en cada uno de los parciales, con un cotejo normal de playa (hasta 21 en los dos primeros sets, y hasta 15 en caso de necesitarse un tercero, siempre con una diferencia mínima de 2 tantos). TRIO I. Irene Velázquez, César Mondaca y Nolia Altamirano.

Estos fueron los resultados de los cuartos de final: Vejar/Zerpa-D.González/Maidana 2-1; Zamudio/Zocco-Donatti/A.Gonzalez 2-0; Averbuj/Valenzuela-Tévez/A.Vargas 2-0; e Ibarra/Suárez-García/Paz 2-0. Y en semifinales, Zamudio/Zocco-Vejar/Zerpa 2-0 (21-19/21-15); e Ibarra/Suárez-Averbuj/Valenzuela 2-0 (21-19/21-20).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0 RIOS/EYMANN

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio 17/1 4.Dylan Ríos 3/3

15.Natasha Zocco 5/1 19.Alma Eymann 0/3

Totales 22/2 Totales 3/6

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-11 (7-7/12-7/17-8), en 7’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-8 (7-7/12-8/17-8), en 5’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Ríos/Eymann (Estrella Austral) 19. Duración: 15’. Zona: B (14/02).

DONATTI/GONZALEZ 2 * 0 MAZZA/PALOMERO

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

9.Catalina Donatti 9/2 2.Martina Mazza 2/4

13.Agustina González 11/3 4.Maia Palomero 0/4

Totales 20/5 Totales 2/8

Parciales: 1° set: Donatti/González 21-11 (7-7/12-10/17-11), en 7’. 2° set: Donatti/González 21-10 (7-7/12-8/17-9), en 6’. Puntos: Donatti/González 42, Mazza/Palomero 21. Duración: 16’. Zona: D (14/02).

ALTAMIRANO/MONDACA 2 * 1 GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

4.Irene Velázquez 4/1 2.Thiago González 13/7

10.Noe.Altamirano 5/5 10.Fernanda Vargas 7/3

6.César Mondaca 10/4 3.Kiara Mancilla 2/4

Totales 19/10 Totales 22/12

Parciales: 1° set: Altamirano/Mondaca 21-19 (7-7/12-10/17-16/20-17), n 10’. 2° set: González/Mancilla 21-16 (7-7/10-12/17-14), en 8’. 3° set: Altamirano/Mondaca 8-6 (2-4/7-4), en 5’. Puntos: Altamirano/Mondaca 45, González/Mancilla 46. Duración: 28’. Zona: A (14/02).

AVERBUJ/VALENZUELA 2 * 0 GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

11.Pablo Valenzuela 6/6 2.Thiago González 13/7

13.Florencia Averbuj 7/4 10.Fernanda Vargas 1/8

3.Kiara Mancilla 0/2

Totales 13/10 Totales 3/15

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-16 (7-7/10-12/17-15), en 8’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-11 (7-7/12-8/17-9), en 7’. Puntos: Averbuj/Valenzuela (Akazitos) 42, González/Mancilla 27. Duración: 17’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA 2 * 0 ALTAMIRANO/MONDACA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa 8/2 4.Irene Velázquez 2/2

9.Tomás Vejar 12/3 10.Noe.Altamirano 0/3

6.César Mondaca 2/3

Totales 20/5 Totales 4/8

Parciales: 1° set: Vejar/Zerpa 21-11 (7-7/12-10/17-10), en 7’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-12 (7-7/12-8/17-9), en 8’. Puntos: Vejar/Zerpa 42, Altamirano/Mondaca 23. Duración: 17’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA 2 * 0 GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa 7/3 2.Thiago González 8/3

9.Tomás Vejar 14/2 10.Fernanda Vargas 6/4

3.Kiara Mancilla 0/0

Totales 21/5 Totales 14/7

Parciales: 1° set: Vejar/Zerpa 21-19 (7-7/12-10/17-15), en 9’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-14 (7-7/12-8/17-9), en 8’. Puntos: Vejar/Zerpa 42, González/Mancilla 33. Duración: 20’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA 2 * 1 GONZALEZ/MAIDANA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa 6/8 5.Loana Maidana 7/7

9.Tomás Vejar 11/4 9.Dylan González 10/10

Totales 17/12 Totales 17/17

Parciales: 1° set: González/Maidana 21-19 (7-7/12-9/17-15/19-18), en 7’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-15 (7-7/12-9/17-11), en 7’. 3° set: Vejar/Zerpa 8-7 (2-4/6-6), en 3’. Puntos: Vejar/Zerpa 48, González/Maidana 43. Duración: 24’. Arbitro: Sandro Aguirres. Ronda: cuartos de final 1 (15/02).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0 DONATTI/GONZALEZ

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio 11/2 4.Catalina Donatti 4/5

15.Natasha Zocco 8/5 19.Agustina González 3/4

Totales 19/7 Totales 7/9

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-11 (7-7/12-9/17-11), en 8’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-17 (7-7/11-12/17-12), en 9’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Donatti/González 28. Duración: 20’. Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 2 (15/02).

AVERBUJ/VALENZUELA 2 * 0 TEVEZ/VARGAS

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

11.Pablo Valenzuela 9/4 21.Thiago Tévez 6/4

13.Florencia Averbuj 11/1 7.Angelina Vargas 3/4

Totales 20/5 Totales 9/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-13 (7-7/12-8/17-10), en 9’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-15 (7-7/12-8/17-12), en 9’. Puntos: Averbuj/Valenzuela (Akazitos) 42, Tévez/Vargas 28. Duración: 20’.

Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 3 (15/02).

IBARRA/SUAREZ 2 * 0 GARCIA/PAZ

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

8.Maxi.Suárez 12/5 10.Zoe García 4/1

9.Luz Ibarra 8/5 17.Ana Paz 2/7

Totales 20/10 Totales 6/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-16 (7-7/12-11/17-12), en 9’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-14 (7-7/12-9/17-10), en 9’. Puntos: Suárez/Ibarras (Los Fueguinos) 42, García/Paz 30. Duración: 21’. Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 4 (15/02).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0 VEJAR/ZERPA

N°/Jugador/a +/- N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio 18/5 7.Camila Zerpa 3/3

15.Natasha Zocco 2/5 9.Tomás Vejar 7/5

Totales 20/10 Totales 10/8

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-19 (7-7/10-12/14-17), en 11’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-15 (7-7/12-10/17-14), en 10’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Vejar/Zerpa 34. Duración: 23’. Arbitros: José Aramayo (1°)/Edgardo Zayas (2°). Ronda: semifinal 1 (15/02).

RONDA FINAL

Etapa Partido Res.

Cuartos Vejar/Zerpa (A-1)-D.González/Maidana (C-2) 2-1

Cuartos Zamudio/Zocco (D-2)-Donatti/A.Gonzalez (B-1) 2-0

Cuartos Averbuj/Valenzuela (A-2)-Tévez/A.Vargas (C-1) 2-0

Cuartos Ibarra/Suárez (D-1)-García/Paz (B-2) 2-0

Semif Zamudio/Zocco-Vejar/Zerpa 2-0

Semif Ibarra/Suárez-Averbuj/Valenzuela 2-0

3° Pto. Averbuj/Valenzuela-Vejar/Zerpa 2-0

Final Ibarra/Suárez-Zamudio/Zocco 2-1

POSICIONES FINALES

1.Luz Ibarra/Maximiliano Suárez (D-1)

2.Martín Zamudio/Natasha Zocco (D-2)

3.Florencia Averbuj/Pablo Valenzuela (A-2)

4.Tomás Vejar/Camila Zerpa (A-1)

5.Dylan González/Loana Maidana (C-2)

6.Thiago Tévez/Angelina Vargas (C-1)

7.Zoe García/Ana Paz (B-2)

8.Catalina Donatti/Agustina González (B-1)