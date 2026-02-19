Deportes

Los Fueguinos vencieron en la final a Zamudio/Zocco

jueves 19 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Los juveniles Luz Ibarra y Maximiliano Suárez (integrantes de Los Fueguinos, 1° en la Zona D) superaron en tie break a Martín Zamudio y Natasha Zocco (ganadores de la Zona B), con parciales de 21-23, 21-16 y 15-11), en la final del torneo de voleibol playa reservado para duplas mixtas, y disputado entre el viernes 13 y el domingo 15, en el Arenero de Bilbao 1370.

RIO GRANDE.- Mientras que el tercer puesto le correspondió a Los Akazitos (Florencia Averbuj/Pablo Valenzuela), al imponerse por 2-0 (21-18/21-15) a Tomás Vejar/Camila Zerpa.

SEMIFINAL I. Tomás Vejar y Camila Zerpa (4°), junto a Natasha Zocco y Martín Zamudio (2°).

El certamen fue organizado por Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). La competencia contó con el auspicio de Cero.Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César.Mondaca, Autocrédito, Tiempo Libre y Toque Fueguino.

El torneo reunió a 19 equipos (3 zonas de 5, y 1 de 4), y en total se jugaron 44 partidos (8, 20 y 16 en cada jornada).

QUINTOS. Dylan González y Loana Maidana (C.Deporte).
SEXTOS. Thiago Tévez y Angelina Vargas (1° en la Zona C).
SEPTIMAS. Zoe García y Ana Paz (2° en la Zona B)
OCTAVAS. Agustina González y Catalina Donatti.

Al margen de la ronda final quedaron estas 11 formaciones: D.Orellano/Rocío Bronzuoli; César Mondaca/Noelia Altamirano/Irene Velázqueez; Fernanda Vargas/Thiago González/Kiara Mancilla (Zona A); Tirabuzones; Estrella Austral (Dylan Ríos/Alma Eymann); Fueguitos (Zona B); KOI; Flavia Juárez/Daniela Andrada; Oscar Zárate/B.González (Zona C); Maia Palomero/Martina Mazza; Román Caucota/Casafús (Zona D).

El desarrollo

ESTRELLA AUSTRAL. Dylan Ríos y Alma Eymann.

Hasta el penúltimo juego, los encuentros comenzaron 7-7 en cada uno de los dos primeros sets, finalizando en 21; y 0-0 el tie break, concluyendo en 8 (en ambos casos, con mínima ventaja). Mientras que el duelo por el título arrancó en 0 en cada uno de los parciales, con un cotejo normal de playa (hasta 21 en los dos primeros sets, y hasta 15 en caso de necesitarse un tercero, siempre con una diferencia mínima de 2 tantos).

TRIO I. Irene Velázquez, César Mondaca y Nolia Altamirano.

Estos fueron los resultados de los cuartos de final: Vejar/Zerpa-D.González/Maidana 2-1; Zamudio/Zocco-Donatti/A.Gonzalez 2-0; Averbuj/Valenzuela-Tévez/A.Vargas 2-0; e Ibarra/Suárez-García/Paz 2-0. Y en semifinales, Zamudio/Zocco-Vejar/Zerpa 2-0 (21-19/21-15); e Ibarra/Suárez-Averbuj/Valenzuela 2-0 (21-19/21-20).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0    RIOS/EYMANN

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio      17/1     4.Dylan Ríos  3/3

15.Natasha Zocco      5/1       19.Alma Eymann       0/3

Totales           22/2     Totales           3/6

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-11 (7-7/12-7/17-8), en 7’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-8 (7-7/12-8/17-8), en 5’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Ríos/Eymann (Estrella Austral) 19. Duración: 15’. Zona: B (14/02).

DONATTI/GONZALEZ      2 * 0    MAZZA/PALOMERO

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

9.Catalina Donatti      9/2       2.Martina Mazza        2/4

13.Agustina González           11/3     4.Maia Palomero        0/4

Totales           20/5     Totales           2/8

Parciales: 1° set: Donatti/González 21-11 (7-7/12-10/17-11), en 7’. 2° set: Donatti/González 21-10 (7-7/12-8/17-9), en 6’. Puntos: Donatti/González 42, Mazza/Palomero 21. Duración: 16’. Zona: D (14/02).

ALTAMIRANO/MONDACA          2 * 1    GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

4.Irene Velázquez      4/1       2.Thiago González     13/7

10.Noe.Altamirano    5/5       10.Fernanda Vargas   7/3

6.César Mondaca       10/4     3.Kiara Mancilla        2/4

Totales           19/10   Totales           22/12  

Parciales: 1° set: Altamirano/Mondaca 21-19 (7-7/12-10/17-16/20-17), n 10’. 2° set: González/Mancilla 21-16 (7-7/10-12/17-14), en 8’. 3° set: Altamirano/Mondaca 8-6 (2-4/7-4), en 5’. Puntos: Altamirano/Mondaca 45, González/Mancilla 46. Duración: 28’. Zona: A (14/02).

AVERBUJ/VALENZUELA 2 * 0    GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

11.Pablo Valenzuela  6/6       2.Thiago González     13/7

13.Florencia Averbuj 7/4       10.Fernanda Vargas   1/8

                        3.Kiara Mancilla        0/2

Totales           13/10   Totales           3/15

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-16 (7-7/10-12/17-15), en 8’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-11 (7-7/12-8/17-9), en 7’. Puntos: Averbuj/Valenzuela (Akazitos) 42, González/Mancilla 27. Duración: 17’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA        2 * 0    ALTAMIRANO/MONDACA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa          8/2       4.Irene Velázquez      2/2

9.Tomás Vejar           12/3     10.Noe.Altamirano    0/3

6.César Mondaca       2/3

Totales           20/5     Totales           4/8      

Parciales: 1° set: Vejar/Zerpa 21-11 (7-7/12-10/17-10), en 7’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-12 (7-7/12-8/17-9), en 8’. Puntos: Vejar/Zerpa 42,  Altamirano/Mondaca 23. Duración: 17’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA        2 * 0    GONZALEZ/MANCILLA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa          7/3       2.Thiago González     8/3

9.Tomás Vejar           14/2     10.Fernanda Vargas   6/4

                        3.Kiara Mancilla        0/0

Totales           21/5     Totales           14/7

Parciales: 1° set: Vejar/Zerpa 21-19 (7-7/12-10/17-15), en 9’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-14 (7-7/12-8/17-9), en 8’. Puntos: Vejar/Zerpa 42,  González/Mancilla 33. Duración: 20’. Zona: A (14/02).

VEJAR/ZERPA        2 * 1    GONZALEZ/MAIDANA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

7.Camila Zerpa          6/8       5.Loana Maidana       7/7

9.Tomás Vejar           11/4     9.Dylan González      10/10

Totales           17/12   Totales           17/17

Parciales: 1° set: González/Maidana 21-19 (7-7/12-9/17-15/19-18), en 7’. 2° set: Vejar/Zerpa 21-15 (7-7/12-9/17-11), en 7’. 3° set: Vejar/Zerpa 8-7 (2-4/6-6), en 3’. Puntos: Vejar/Zerpa 48, González/Maidana 43. Duración: 24’. Arbitro: Sandro Aguirres. Ronda: cuartos de final 1 (15/02).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0    DONATTI/GONZALEZ

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio      11/2     4.Catalina Donatti      4/5

15.Natasha Zocco      8/5       19.Agustina González           3/4

Totales           19/7     Totales           7/9

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-11 (7-7/12-9/17-11), en 8’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-17 (7-7/11-12/17-12), en 9’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Donatti/González 28. Duración: 20’. Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 2 (15/02).

AVERBUJ/VALENZUELA 2 * 0    TEVEZ/VARGAS

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

11.Pablo Valenzuela  9/4       21.Thiago Tévez        6/4

13.Florencia Averbuj 11/1     7.Angelina Vargas     3/4

Totales           20/5     Totales           9/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-13 (7-7/12-8/17-10), en 9’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-15 (7-7/12-8/17-12), en 9’. Puntos: Averbuj/Valenzuela (Akazitos) 42, Tévez/Vargas 28. Duración: 20’.

Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 3 (15/02).

IBARRA/SUAREZ   2 * 0    GARCIA/PAZ

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

8.Maxi.Suárez            12/5     10.Zoe García 4/1

9.Luz Ibarra    8/5       17.Ana Paz     2/7

Totales           20/10   Totales           6/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Valenzuela 21-16 (7-7/12-11/17-12), en 9’. 2° set: Averbuj/Valenzuela 21-14 (7-7/12-9/17-10), en 9’. Puntos: Suárez/Ibarras (Los Fueguinos) 42, García/Paz 30. Duración: 21’.  Arbitro: Nadir Bellafronte. Ronda: cuartos de final 4 (15/02).

ZAMUDIO/ZOCCO 2 * 0    VEJAR/ZERPA

N°/Jugador/a +/-       N°/Jugador/a +/-

6.Martín Zamudio      18/5     7.Camila Zerpa          3/3

15.Natasha Zocco      2/5       9.Tomás Vejar           7/5

Totales           20/10   Totales           10/8

Parciales: 1° set: Zamudio/Zocco 21-19 (7-7/10-12/14-17), en 11’. 2° set: Zamudio/Zocco 21-15 (7-7/12-10/17-14), en 10’. Puntos: Zamudio/Zocco 42, Vejar/Zerpa 34. Duración: 23’. Arbitros: José Aramayo (1°)/Edgardo Zayas (2°). Ronda: semifinal 1 (15/02).

RONDA FINAL

Etapa  Partido           Res.

Cuartos           Vejar/Zerpa (A-1)-D.González/Maidana (C-2)       2-1

Cuartos           Zamudio/Zocco (D-2)-Donatti/A.Gonzalez (B-1)   2-0

Cuartos           Averbuj/Valenzuela (A-2)-Tévez/A.Vargas (C-1)  2-0

Cuartos           Ibarra/Suárez (D-1)-García/Paz (B-2)          2-0

Semif  Zamudio/Zocco-Vejar/Zerpa 2-0

Semif  Ibarra/Suárez-Averbuj/Valenzuela   2-0

3° Pto. Averbuj/Valenzuela-Vejar/Zerpa     2-0

Final   Ibarra/Suárez-Zamudio/Zocco          2-1

POSICIONES FINALES

1.Luz Ibarra/Maximiliano Suárez (D-1)

2.Martín Zamudio/Natasha Zocco (D-2)

3.Florencia Averbuj/Pablo Valenzuela (A-2)

4.Tomás Vejar/Camila Zerpa            (A-1)

5.Dylan González/Loana Maidana (C-2)

6.Thiago Tévez/Angelina Vargas (C-1)

7.Zoe García/Ana Paz (B-2)

8.Catalina Donatti/Agustina González (B-1)

