Los fueguinos, entre los más endeudados con tarjetas de crédito del país

En un informe en base a datos del Banco Central de la República Argentina sostiene que los habitantes de Tierra del Fuego se ubican en la segunda posición entre los distritos con la cantidad de personas más endeudadas con tarjetas de crédito del país.

Según el documento señala que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires encabezan el ránking con deudas promedio de $1.257.000, seguidos por Tierra del Fuego con $1.095.053 por habitante y, Santa Cruz con casi $750.000.

En el otro extremo se encuentran La Rioja con $172.000 por habitante.

Los datos recogen las deudas de tarjetas de crédito registradas entre julio de 2024 y julio de 2025 donde pasó de $9,6 billones a $20,3 billones, cifra que representa un incremento de 55% ajustado por inflación.

El dato, publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), refleja el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hábitos financieros de los argentinos.

En ese período, el número de personas con deuda activa en tarjetas de crédito alcanzó los 11.542.592, algo que equivale a casi una cuarta parte de la población nacional.

Entre los datos más significativos señala que el 91,2% arrastra saldos impagos de hasta 30 días; un 3,2% acumula atrasos de entre 31 y 90 días. (Agencia OPI Tierra del Fuego)