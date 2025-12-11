Los Fronterizos

Sin competencia a nivel local desde hace tres meses, los boxeadores riograndenses sí tienen actividad en la región.

RIO GRANDE.- El pasado sábado 6, en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha, de Río Gallegos, se realizó una velada por el 140° Aniversario de la capital santacruceña, y en cuya pelea de fondo (el festival contó con 15 combates) estuvo en juego la Copa Ciudad.

Ganaron Magdalena Ojeda (Escuela Municipal 2 de Abril), a Daira Morales (Gimnasio Municipal Eva Perón), en -54; y Alejo Márquez (Camioneros/-57) a Jeremías Pérez (The Fighter), en Cadetes. Ainara Quiroga (EM2A) igualó con Oriana Castro (Benjamin Verón/-54); y Sasha Garzón (Camioneros) perdió frente a Sandra Torres (The Fighter/-60).

Pasado mañana, en tanto, Pedro Gómez (Escuela Municipal B° CAP) irá a Puerto Natales, junto a Lisandro (debutante) y Tobías Navarro, y probablemente Yoshep Cruz. Además, dos de sus pupilos (Yonathan Flores y Karina Gómez) están concentrados en el CeNARD porteño.