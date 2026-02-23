Los famosos celebraron los 99 años de Mirtha y expresaron su afecto en redes sociales

Cine, Tv y Series

Mirtha Legrand cumple hoy 99 años y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotos y declaraciones de amor para la conductora que marcó generaciones con sus históricas “mesazas”.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde la mañana distintas figuras del espectáculo compartieron imágenes junto a la diva.

Una de las primeras en saludarla fue la conductora Susana Roccasalvo, quien publicó una foto abrazada a Mirtha en un estudio de televisión, en donde escribió: “Feliz cumple querida Chiquita”, acompañado de emojis de corazón, torta y brindis.

Por su parte, Nancy Duré compartió un collage con distintas fotos junto a Mirtha tomadas en eventos, galas y estudios de televisión, y en su historia destacó: “Hoy cumple años la reina @mirthalegrand”.

También se sumó Fátima Florez, quien publicó una foto tomada durante una cena: “Feliz cumple Mirtha”, escribió junto a un corazón, aplausos y una rosa roja, etiquetando a la diva.

La humorista posó sonriente junto a la conductora, en una imagen que refleja elegancia y el estilo que caracterizan a ambas en eventos públicos.

Otro de los saludos más emotivos fue el de Cris Morena, ya que, en su cuenta de Instagram compartió una foto sentada junto a Mirtha y escribió: “Hoy es un día muy especial. Feliz cumpleaños queridísima @mirthalegrand. Te admiro, te celebro y te quiero mucho. Que tengas un día maravilloso”.

El posteo recibió miles de “me gusta” y comentarios, reflejando el enorme cariño del público hacia la conductora.

Finalmente, con casi 100 años, Mirtha continúa siendo una figura central de la televisión argentina y un símbolo de elegancia, trayectoria y permanencia.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La actriz y conductora Mirtha Legrand recibió el premio Martín Fierro Leyenda de la televisión, durante la ceremonia llevada a cabo en el Hotel Hilton. Foto NA: Prensa Martín Fierro.

