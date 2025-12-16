Los equipos fueguinos, en deuda

Por primera vez en 28 años (y 26 ediciones) ningún equipo de Tierra del Fuego se ubicó entre los primeros 8 clasificados en los Juegos de la Araucanía, cuya 32° versión se disputó la semana pasada, en La Pampa.
RIO GRANDE.- Las dos últimas ocasiones que había ocurrido algo similar sucedió en Los Lagos 1996 y Chubut 1997, las primeras participaciones fueguinas tras un par de faltazos (en Bío Bío 1994 y La Pampa 1995). Esta vez, ninguno de los seis planteles logró pasar al menos a la Ronda Estímulo (puestos 5° al 8°, sobre un total de 13 delegaciones).
El básquetbol masculino se ubicó 9° (saldo: 2-3; promedio: 70,40-74,60); 10° el voleibol masculino (1-5; sets: 8-15); 11° las mujeres de fútbol (1-0-3; goles: 9-11) y voleibol (2-5; 10-15); 12° el fútbol masculino (0-1-3; 4-7); y 13° el básquetbol femenino (0-4; 41,50/69,75 de media). Se adjunta el cuadro con la síntesis en el período pospandemia (no hubo Binacionales en 2020 y 2021), detallando victorias, empates y derrotas, goles, promedio de tantos y sets ganados y perdidos).
FUTBOL FEMENINO (GENERAL PICO)
Zona A: 1.La Pampa 6 (5-0); 2.Los Lagos 3 (2-4); 3.Los Ríos 0 (1-4). Zona B: 1.Araucanía 6 (13-0); 2.Santa Cruz 3 (6-3); 3.Aysén (0-16). Zona C: TdF-Ñuble 1-3; Chubut-TdF 3-0; Ñuble-Chubut 1-3. Posiciones: 1.Chubut 6 (6-1); 2.Ñuble 3 (4-4); 3.TdF 0 (1-6). Zona D: 1.R.Negro 9 (13-0); 2.Bío Bío 4 (10-3); 3.Neuquén 4 (7-5); 4.Magallanes 0 (0-22). R.Campeonato (1°/4°): Araucanía-R.Negro 1-1 (penales: 2-4); La Pampa-Chubut 1-0; (Final) La Pampa-R.Negro 1-0; (3°) Araucanía-Chubut 2-0. R.Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-Bío Bío 3-1; Los Lagos-Ñuble 2-1; (5°) Santa Cruz-Los Lagos 1-1 (3-0); (7°) Bío Bío-Ñuble 3-2. R.Consuelo (9°/12°): Aysén-Neuquén 0-13; Los Ríos-TdF 3-2; (9°) Neuquén-Los Ríos 3-0; (11°) TdF-Aysén 6-2. Puesto 13°: Magallanes.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.
1.La Pampa 12 4 4 0 0 7 0 +7
2.Río Negro 10 5 3 1 1 14 2 +12
3.Araucanía 10 4 3 1 0 16 1 +15
4.Chubut 6 4 2 0 2 6 4 +2
5.Santa Cruz 7 4 2 1 1 10 5 +5
6.Los Lagos 7 4 2 1 1 5 6 -1
7.Bío Bío 7 5 2 1 2 14 8 +6
8.Ñuble 3 4 1 0 3 7 9 -2
9.Neuquén 10 5 3 1 1 23 5 +18
10.Los Ríos 3 4 1 0 3 4 9 -5
11.T.del Fuego 3 4 1 0 3 9 11 -2
12.Aysén 0 4 0 0 4 2 35 -33
13.Magallanes 0 3 0 0 3 0 22 -22
FUTBOL MASCULINO (SANTA ROSA)
Zona A: La Pampa-Magallanes 2-0; TdF-La Pampa 0-1; Magallanes-TdF 1-0. Posiciones: 1.La Pampa 6 puntos (goles: 3-0); 2.Magallanes 3 (1-2); 3.TdF 0 (0-2). Zona B: 1.R.Negro 6 (6-1); 2.Ñuble 3 (5-2); 3.Aysén 0 (0-8). Zona C: 1.Araucanía 6 (5-0); 2.Chubut 3 (3-1); 3.Los Ríos 0 (0-7). Zona D: 1.Bío Bío 9 (6-0); 2.Santa Cruz 4 (4-2); 3.Neuquén 4 (4-2); 4.Los Lagos 0 (0-10). Ronda Campeonato (1°/4°): R.Negro-Bío Bío 1-2; La Pampa-Araucanía 2-0; (Final) La Pampa-Bío Bío 3-3 (penales: 6-5); (3°) R.Negro-Araucanía 1-1 (5-4). Ronda Estímulo (5°/8°): Magallanes-Chubut 1-6; Ñuble-Santa Cruz 1-1 (0-3); (5°) Santa Cruz-Chubut 1-1 (3-1); (7°) Ñuble-Magallanes 2-0. Ronda Consuelo (9°/12°): TdF-Los Ríos 2-3; Aysén-Neuquén 0-2; (9°) Neuquén-Los Ríos 7-1; (11°) Aysén-TdF 2-2 (3-0). Puesto 13°: Los Lagos.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.
1.La Pampa 10 4 3 1 0 8 3 +5
2.Bío Bío 13 5 4 1 0 11 4 +7
3.Río Negro 7 4 2 1 1 8 4 +4
4.Araucanía 7 4 2 1 1 6 3 +3
5.Santa Cruz 6 5 1 3 1 6 4 +2
6.Chubut 7 4 2 1 1 10 3 +7
7.Ñuble 7 4 2 1 1 8 3 +5
8.Magallanes 3 4 1 0 3 2 10 -8
9.Neuquén 10 5 3 1 1 13 3 +10
10.Los Ríos 3 4 1 0 3 4 16 -12
11.Aysén 1 4 0 1 3 2 12 -10
12.T.del Fuego 1 4 0 1 3 4 7 -3
13.Los Lagos 0 3 0 0 3 0 10 -10
VOLEIBOL FEMENINO (A.ROCA/QUEHUE/GRAL.ACHA)
Zona A: TdF: 0-3 (14-25/18-25/16-25) vs. Araucanía; 1-3 vs. (21-25/25-21/17-25/14-25) R.Negro; 0-3 (10-25/21-25/12-25) vs. La Pampa; 1-3 (26-24/22-25/16-25/21-25) vs. Los Lagos; 3-0 (25-15/25-23/25-14) vs. Ñuble; 1-3 (26-24/22-25/16-25/21-25) vs. Magallanes. Posiciones: 1.La Pampa 12 puntos (sets: 18-1); 2.R.Negro 11 (16-5); 3.Araucanía 10 (12-8); 4.Los Lagos 9 (10-14); 5.Magallanes 8 (9-16); 6.TdF 7 (7-15); 7.Ñuble 6 (5-18). Zona B: 1.Chubut 10 (15-3); 2.Bío Bío 8 (13-6); 3.Neuquén 8 (12-8); 4.Santa Cruz 8 (9-8); 5.Los Ríos 6 (3-13); 6.Aysén 5 (1-15). Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Bío Bío 3-0; Chubut-R.Negro 0-3; (Final) La Pampa-R.Negro 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-2. Ronda Estímulo (5°/8°): Araucanía-Santa Cruz 0-3; Los Lagos-Neuquén 1-3; (5°) Santa Cruz-Neuquén 3-1; (7°) Araucanía-Los Lagos 3-2. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Ríos-Magallanes 3-2; (11°/12°) TdF-Aysén 3-0 (25-14/25-18/25-20). Puesto 13°: Ñuble.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.
1.La Pampa 16 8 8 0 24 1 +23
2.Río Negro 14 8 6 2 19 8 +11
3.Bío Bío 11 7 4 3 16 11 +5
4.Chubut 12 7 5 2 17 9 +8
5.Santa Cruz 12 7 5 2 15 9 +6
6.Neuquén 11 7 4 3 16 12 +4
7.Araucanía 13 8 5 3 15 13 +2
8.Los Lagos 11 8 3 5 13 20 -7
9.Los Ríos 8 6 2 4 6 15 -9
10.Magallanes 9 7 2 5 11 19 -8
11.T.del Fuego 9 7 2 5 10 15 -5
12.Aysén 6 6 0 6 1 18 -17
13.Ñuble 6 6 0 6 5 18 -13
VOLEIBOL MASCULINO (EDUARDO CASTEX)
Zona A: 1.La Pampa 12 puntos (sets: 18-1); 2.Neuquén 11 (15-5); 3.Santa Cruz 10 (13-8); 4.Ñuble 9 (13-11); 5.Los Lagos 8 (7-14); 6.Araucanía 7 (5-16); 7.Aysén 6 (2-18). Zona B: TdF: 2-3 (19-25/28-26/15-25/28-26/13-15) vs. R.Negro; 0-3 (22-25/17-25/21-25) vs. Bío Bío; 0-3 (21-25/16-25/21-25) vs. Chubut; 1-3 (25-21/18-25/19-25/21-25) vs. Los Ríos; 3-0 (25-18/25-15/25-22) vs. Magallanes. Posiciones: 1.Bío Bío 10 (15-5); 2.Chubut 9 (14-4); 3.Los Ríos 8 (11-9); 4.R.Negro 7 (10-12); 5.TdF 6 (6-12); 6.Magallanes 5 (1-15). Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Chubut 3-0; Bío Bío-Neuquén 1-3; (Final) La Pampa-Neuquén 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-1. Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-R.Negro 3-1; Ñuble-Los Ríos 3-2; (5°) Santa Cruz-Ñuble 3-2; (7°) R.Negro-Los Ríos 3-0. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Lagos-TdF 3-2 (25-27/26-24/25-15/22-25/15-8); (11°/12°) Araucanía-Magallanes 3-2; Puesto 13°: Aysén.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.
1.La Pampa 16 8 8 0 24 1 +23
2.Neuquén 14 8 6 2 18 9 +9
3.Bío Bío 13 7 6 1 19 9 +10
4.Chubut 11 7 4 3 15 10 +5
5.Santa Cruz 14 8 6 2 19 11 +8
6.Ñuble 12 8 4 4 18 16 +2
7.Río Negro 10 7 3 4 14 15 -1
8.Los Ríos 10 7 3 4 13 15 -2
9.Los Lagos 10 7 3 4 10 16 -6
10.T.del Fuego 7 6 1 5 8 15 -7
11.Araucanía 9 7 2 5 8 18 -10
12.Magallanes 6 6 0 6 3 18 -15
13.Aysén 6 6 0 6 2 18 -16
BASQUETBOL FEMENINO (GRAL. ACHA)
Zona A: 1.Neuquén 8 puntos (tantos: 275/199); 2.Los Lagos 7 (229/210); 3.Los Ríos 6 (221/230); 4.La Pampa 5 (193/222); 5.Araucanía 4 (203/260). Zona B: 1° fecha: TdF-Magallanes (postergado, jugado el 8/12) 54-72 (9-15/25-29/39-53); Ñuble-Chubut 43-40. 2° fecha: Magallanes-Ñuble 50-40; TdF-Chubut 39-69 (12-18/24-37/30-52). 3° fecha: Magallanes-Chubut 62-57; TdF-Ñuble 48-54 (8-19/25-37/38-46). Posiciones: 1.Magallanes 6 (184/151); 2.Ñuble 5 (137/138); 3.Chubut 4 (166/144); 4.TdF 3 (141/195). Zona C: 1.R.Negro 6 (256/176); 2.Bío Bío 5 (225/156); 3.Aysén 4 (154/262); 4.Santa Cruz 3 (198/239). Ronda Campeonato (1°/4°): Neuquén-Bío Bío 65-74; Magallanes-R.Negro 51-73; (3°) Neuquén-Magallanes 68-33; (Final) Bío Bío-R.Negro 52-73. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 64-52; Ñuble-Los Ríos 38-64; (7°) Chubut-Ñuble 60-41; (5°) Los Lagos-Los Ríos 71-55. Ronda Consuelo (9°/11°): Aysén-Santa Cruz 45-75; La Pampa-Santa Cruz 37-56; La Pampa-Aysén 63-42. 12°/13° puesto: Araucanía-TdF 84-25 (24-6/43-15/63-21).
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G P Tf Prom. Tc Prom.
1.Río Negro 10 5 5 0 402 80,40 279 55,80
2.Bío Bío 8 5 3 2 351 70,20 294 58,80
3.Neuquén 11 6 5 1 408 68,00 306 51,00
4.Magallanes 8 5 3 2 268 53,60 292 58,40
5.Los Lagos 11 6 5 1 364 60,67 317 52,83
6.Los Ríos 9 6 3 3 340 56,67 339 56,50
7.Chubut 7 5 2 3 278 55,60 249 49,80
8.Ñuble 7 5 2 3 216 43,20 262 43,67
9.Santa Cruz 7 5 2 3 329 65,80 321 64,20
10.La Pampa 8 6 2 4 293 48,83 320 53,33
11.Aysén 6 5 1 4 241 48,20 400 80,00
12.Araucanía 6 5 1 4 287 57,40 285 57,00
13.T.del Fuego 4 4 0 4 166 41,50 279 69,75
BASQUETBOL MASCULINO (SANTA ROSA)
Zona A: 1.Los Lagos 7 puntos (tantos: 380/244); 2.Santa Cruz 7 (282/223); 3.La Pampa 7 (305/252); 4.Los Ríos 5 (213/306); 5.Ñuble 4 (153/308). Zona B: 1° fecha: Bío Bío-Chubut 69-59; TdF-Araucanía 65-71 (24-14/43-41/58-50). 2° fecha: Bío Bío-Araucanía 67-57; Chubut-TdF 76-65 (16-14/25-32/52-46). 3° fecha: Bío Bío-TdF 76-62 (22-13/40-38/57-51); Chubut-Araucanía 50-70. Posiciones: 1.Bío Bío 6 (212/178); 2.Araucanía 5 (198/182); 3.Chubut 4 (185/204); 4.TdF 3 (192/223). Zona C: 1.R.Negro 6 (315/162); 2.Neuquén 5 (294/212); 3.Magallanes 4 (222/268); 4.Aysén 3 (149/338). Ronda Campeonato (1°/4°): Santa Cruz-Neuquén 53-66; Bío Bío-R.Negro 68-83; (Final) R.Negro-Neuquén 74-64; (3°) Santa Cruz-Bío Bío 71-69. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 61-64; Araucanía-La Pampa 64-85; (5°) La Pampa-Chubut 66-62; (7°) Los Lagos-Araucanía 104-69. Ronda Consuelo (9°/11°): Magallanes-Los Ríos 72-70; TdF-Los Ríos 87-84 (suplementario); TdF-Magallanes 73-66. 12°/13° puesto: Aysén-Ñuble 59-43.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G P Tf Prom. Tc Prom.
1.Río Negro 10 5 5 0 472 94,40 294 58,80
2.Neuquén 8 5 3 2 424 70,67 349 69,80
3.Santa Cruz 10 6 4 2 406 67,67 358 59,67
4.Bío Bío 8 5 3 2 349 69,80 332 66,40
5.La Pampa 11 6 5 1 456 76,00 374 62,33
6.Chubut 7 5 2 3 311 62,20 331 66,20
7.Los Lagos 10 6 4 2 545 90,83 377 62,83
8.Araucanía 7 5 2 3 331 66,20 371 74,20
9.T.del Fuego 7 5 2 3 352 70,40 373 74,60
10.Magallanes 6 5 2 3 360 72,00 411 82,20
11.Los Ríos 7 6 1 5 367 61,17 465 77,50
12.Aysén 5 4 1 3 208 52,00 381 95,25
13.Ñuble 5 5 0 5 196 39,20 367 73,40
DESEMPEÑOS POSPANDEMIA
Deporte Los Lagos 2022 Río Negro 2023 Aysén 2024 La Pampa 2025 Res.
Básquetbol F 13° (0-6; 34,17-67,00) 12° (1-4; 40,00-57,00) 13° (0-4; 39,25-67,00) 13° (0-4/41,50-69,75) 1-18
Básquetbol M 8° (4-4; 63,50-71,50) 8° (1-4; 61,60-79,40) 8° (2-3; 53,80-76,40) 9° (2-3; 70,40-74,60) 9-14
Fútbol F 10° (0-2-2; 3-16) 11° (2-2-1; 14-8) 8° (2-0-3; 6-23) 11° (1-0-3; 9-11) 5-4-9
Fútbol M 8° (1-1-2; 2-6) 9° (2-0-2; 9-5) 9° (1-1-2; 5-12) 12° (0-1-3; 4-7) 4-3-9
Voleibol F 7° (4-4; 16-13) 8° (3-4; 12-13) 5° (4-3; 13-11) 11° (2-5; 10-15) 13-15
Voleibol M 8° (3-4; 13-14) 7° (3-4; 14-13) 12° (0-6; 1-18) 10° (1-5; 8-15) 7-19