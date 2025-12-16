Deportes

Los equipos fueguinos, en deuda

martes 16 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Por primera vez en 28 años (y 26 ediciones) ningún equipo de Tierra del Fuego se ubicó entre los primeros 8 clasificados en los Juegos de la Araucanía, cuya 32° versión se disputó la semana pasada, en La Pampa.

RIO GRANDE.- Las dos últimas ocasiones que había ocurrido algo similar sucedió en Los Lagos 1996 y Chubut 1997, las primeras participaciones fueguinas tras un par de faltazos (en Bío Bío 1994 y La Pampa 1995). Esta vez, ninguno de los seis planteles logró pasar al menos a la Ronda Estímulo (puestos 5° al 8°, sobre un total de 13 delegaciones). 

NOVENO. El básquetbol masculino, el mejor ubicado.

El básquetbol masculino se ubicó 9° (saldo: 2-3; promedio: 70,40-74,60); 10° el voleibol masculino (1-5; sets: 8-15); 11° las mujeres de fútbol (1-0-3; goles: 9-11) y voleibol (2-5; 10-15); 12° el fútbol masculino (0-1-3; 4-7); y 13° el básquetbol femenino (0-4; 41,50/69,75 de media). Se adjunta el cuadro con la síntesis en el período pospandemia (no hubo Binacionales en 2020 y 2021), detallando victorias, empates y derrotas, goles, promedio de tantos y sets ganados y perdidos).

FUTBOL FEMENINO (GENERAL PICO)

Zona A: 1.La Pampa 6 (5-0); 2.Los Lagos 3 (2-4); 3.Los Ríos 0 (1-4). Zona B: 1.Araucanía 6 (13-0); 2.Santa Cruz 3 (6-3); 3.Aysén (0-16). Zona C: TdF-Ñuble 1-3; Chubut-TdF 3-0; Ñuble-Chubut 1-3. Posiciones: 1.Chubut 6 (6-1); 2.Ñuble 3 (4-4); 3.TdF 0 (1-6). Zona D: 1.R.Negro 9 (13-0); 2.Bío Bío 4 (10-3); 3.Neuquén 4 (7-5); 4.Magallanes 0 (0-22). R.Campeonato (1°/4°): Araucanía-R.Negro 1-1 (penales: 2-4); La Pampa-Chubut 1-0; (Final) La Pampa-R.Negro 1-0; (3°) Araucanía-Chubut 2-0. R.Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-Bío Bío 3-1; Los Lagos-Ñuble 2-1; (5°) Santa Cruz-Los Lagos 1-1 (3-0); (7°) Bío Bío-Ñuble 3-2. R.Consuelo (9°/12°): Aysén-Neuquén 0-13; Los Ríos-TdF 3-2; (9°) Neuquén-Los Ríos 3-0; (11°) TdF-Aysén 6-2. Puesto 13°: Magallanes.

FUTBOL. Las mujeres quedaron 11°, con una goleada final; los varones fueron 12°, con tres caídas por la mínima diferencia.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Gc       Df.

1.La Pampa     12        4          4          0          0          7          0          +7

2.Río Negro    10        5          3          1          1          14        2          +12

3.Araucanía    10        4          3          1          0          16        1          +15

4.Chubut         6          4          2          0          2          6          4          +2

5.Santa Cruz   7          4          2          1          1          10        5          +5

6.Los Lagos    7          4          2          1          1          5          6          -1

7.Bío Bío        7          5          2          1          2          14        8          +6

8.Ñuble           3          4          1          0          3          7          9          -2

9.Neuquén      10        5          3          1          1          23        5          +18

10.Los Ríos    3          4          1          0          3          4          9          -5

11.T.del Fuego           3          4          1          0          3          9          11        -2

12.Aysén         0          4          0          0          4          2          35        -33

13.Magallanes            0          3          0          0          3          0          22        -22

FUTBOL MASCULINO (SANTA ROSA)

Zona A: La Pampa-Magallanes 2-0; TdF-La Pampa 0-1; Magallanes-TdF 1-0. Posiciones: 1.La Pampa 6 puntos (goles: 3-0); 2.Magallanes 3 (1-2); 3.TdF 0 (0-2). Zona B: 1.R.Negro 6 (6-1); 2.Ñuble 3 (5-2); 3.Aysén 0 (0-8). Zona C: 1.Araucanía 6 (5-0); 2.Chubut 3 (3-1); 3.Los Ríos 0 (0-7). Zona D: 1.Bío Bío 9 (6-0); 2.Santa Cruz 4 (4-2); 3.Neuquén 4 (4-2); 4.Los Lagos 0 (0-10). Ronda Campeonato (1°/4°): R.Negro-Bío Bío 1-2; La Pampa-Araucanía 2-0; (Final) La Pampa-Bío Bío 3-3 (penales: 6-5); (3°) R.Negro-Araucanía 1-1 (5-4). Ronda Estímulo (5°/8°): Magallanes-Chubut 1-6; Ñuble-Santa Cruz 1-1 (0-3); (5°) Santa Cruz-Chubut 1-1 (3-1); (7°) Ñuble-Magallanes 2-0. Ronda Consuelo (9°/12°): TdF-Los Ríos 2-3; Aysén-Neuquén 0-2; (9°) Neuquén-Los Ríos 7-1; (11°) Aysén-TdF 2-2 (3-0). Puesto 13°: Los Lagos.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Gc       Df.

1.La Pampa     10        4          3          1          0          8          3          +5

2.Bío  Bío       13        5          4          1          0          11        4          +7

3.Río Negro    7          4          2          1          1          8          4          +4

4.Araucanía    7          4          2          1          1          6          3          +3

5.Santa Cruz   6          5          1          3          1          6          4          +2

6.Chubut         7          4          2          1          1          10        3          +7

7.Ñuble           7          4          2          1          1          8          3          +5

8.Magallanes  3          4          1          0          3          2          10        -8

9.Neuquén      10        5          3          1          1          13        3          +10

10.Los Ríos    3          4          1          0          3          4          16        -12

11.Aysén         1          4          0          1          3          2          12        -10

12.T.del Fuego           1          4          0          1          3          4          7          -3

13.Los Lagos  0          3          0          0          3          0          10        -10

VOLEIBOL FEMENINO (A.ROCA/QUEHUE/GRAL.ACHA)

Zona A: TdF: 0-3 (14-25/18-25/16-25) vs. Araucanía; 1-3 vs. (21-25/25-21/17-25/14-25) R.Negro; 0-3 (10-25/21-25/12-25) vs. La Pampa; 1-3 (26-24/22-25/16-25/21-25) vs. Los Lagos; 3-0 (25-15/25-23/25-14) vs. Ñuble; 1-3 (26-24/22-25/16-25/21-25) vs. Magallanes. Posiciones: 1.La Pampa 12 puntos (sets: 18-1); 2.R.Negro 11 (16-5); 3.Araucanía 10 (12-8); 4.Los Lagos 9 (10-14); 5.Magallanes 8 (9-16); 6.TdF 7 (7-15); 7.Ñuble 6 (5-18). Zona B: 1.Chubut 10 (15-3); 2.Bío Bío 8 (13-6); 3.Neuquén 8 (12-8); 4.Santa Cruz 8 (9-8); 5.Los Ríos 6 (3-13); 6.Aysén 5 (1-15). Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Bío Bío 3-0; Chubut-R.Negro 0-3; (Final) La Pampa-R.Negro 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-2. Ronda Estímulo (5°/8°): Araucanía-Santa Cruz 0-3; Los Lagos-Neuquén 1-3; (5°) Santa Cruz-Neuquén 3-1; (7°) Araucanía-Los Lagos 3-2. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Ríos-Magallanes 3-2; (11°/12°) TdF-Aysén 3-0 (25-14/25-18/25-20). Puesto 13°: Ñuble.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Df.

1.La Pampa     16        8          8          0          24        1          +23

2.Río Negro    14        8          6          2          19        8          +11

3.Bío Bío        11        7          4          3          16        11        +5

4.Chubut         12        7          5          2          17        9          +8

5.Santa Cruz   12        7          5          2          15        9          +6

6.Neuquén      11        7          4          3          16        12        +4

7.Araucanía    13        8          5          3          15        13        +2

8.Los Lagos    11        8          3          5          13        20        -7

9.Los Ríos      8          6          2          4          6          15        -9

10.Magallanes            9          7          2          5          11        19        -8

11.T.del Fuego           9          7          2          5          10        15        -5

12.Aysén         6          6          0          6          1          18        -17

13.Ñuble         6          6          0          6          5          18        -13

VOLEIBOL MASCULINO (EDUARDO CASTEX)

Zona A: 1.La Pampa 12 puntos (sets: 18-1); 2.Neuquén 11 (15-5); 3.Santa Cruz 10 (13-8); 4.Ñuble 9 (13-11); 5.Los Lagos 8 (7-14); 6.Araucanía 7 (5-16); 7.Aysén 6 (2-18). Zona B: TdF: 2-3 (19-25/28-26/15-25/28-26/13-15) vs. R.Negro; 0-3 (22-25/17-25/21-25) vs. Bío Bío; 0-3 (21-25/16-25/21-25) vs. Chubut; 1-3 (25-21/18-25/19-25/21-25) vs. Los Ríos; 3-0 (25-18/25-15/25-22) vs. Magallanes. Posiciones: 1.Bío Bío 10 (15-5); 2.Chubut 9 (14-4); 3.Los Ríos 8 (11-9); 4.R.Negro 7 (10-12); 5.TdF 6 (6-12); 6.Magallanes 5 (1-15). Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Chubut 3-0; Bío Bío-Neuquén 1-3; (Final) La Pampa-Neuquén 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-1. Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-R.Negro 3-1; Ñuble-Los Ríos 3-2; (5°) Santa Cruz-Ñuble 3-2; (7°) R.Negro-Los Ríos 3-0. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Lagos-TdF 3-2 (25-27/26-24/25-15/22-25/15-8); (11°/12°) Araucanía-Magallanes 3-2; Puesto 13°: Aysén.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Df.

1.La Pampa     16        8          8          0          24        1          +23

2.Neuquén      14        8          6          2          18        9          +9

3.Bío Bío        13        7          6          1          19        9          +10

4.Chubut         11        7          4          3          15        10        +5

5.Santa Cruz   14        8          6          2          19        11        +8

6.Ñuble           12        8          4          4          18        16        +2

7.Río Negro    10        7          3          4          14        15        -1

8.Los Ríos      10        7          3          4          13        15        -2

9.Los Lagos    10        7          3          4          10        16        -6

10.T.del Fuego           7          6          1          5          8          15        -7

11.Araucanía  9          7          2          5          8          18        -10

12.Magallanes            6          6          0          6          3          18        -15

13.Aysén         6          6          0          6          2          18        -16

BASQUETBOL FEMENINO (GRAL. ACHA)

Zona A: 1.Neuquén 8 puntos (tantos: 275/199); 2.Los Lagos 7 (229/210); 3.Los Ríos 6 (221/230); 4.La Pampa 5 (193/222); 5.Araucanía 4 (203/260). Zona B: 1° fecha: TdF-Magallanes (postergado, jugado el 8/12) 54-72 (9-15/25-29/39-53); Ñuble-Chubut 43-40. 2° fecha: Magallanes-Ñuble 50-40; TdF-Chubut 39-69 (12-18/24-37/30-52). 3° fecha: Magallanes-Chubut 62-57; TdF-Ñuble 48-54 (8-19/25-37/38-46). Posiciones: 1.Magallanes 6 (184/151); 2.Ñuble 5 (137/138); 3.Chubut 4 (166/144); 4.TdF 3 (141/195). Zona C: 1.R.Negro 6 (256/176); 2.Bío Bío 5 (225/156); 3.Aysén 4 (154/262); 4.Santa Cruz 3 (198/239). Ronda Campeonato (1°/4°): Neuquén-Bío Bío 65-74; Magallanes-R.Negro 51-73; (3°) Neuquén-Magallanes 68-33; (Final) Bío Bío-R.Negro 52-73. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 64-52; Ñuble-Los Ríos 38-64; (7°) Chubut-Ñuble 60-41; (5°) Los Lagos-Los Ríos 71-55. Ronda Consuelo (9°/11°): Aysén-Santa Cruz 45-75; La Pampa-Santa Cruz 37-56; La Pampa-Aysén 63-42. 12°/13° puesto: Araucanía-TdF 84-25 (24-6/43-15/63-21).

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Tf        Prom.  Tc        Prom.

1.Río Negro    10        5          5          0          402      80,40   279      55,80

2.Bío Bío        8          5          3          2          351      70,20   294      58,80

3.Neuquén      11        6          5          1          408      68,00   306      51,00

4.Magallanes  8          5          3          2          268      53,60   292      58,40

5.Los Lagos    11        6          5          1          364      60,67   317      52,83  

6.Los Ríos      9          6          3          3          340      56,67   339      56,50

7.Chubut         7          5          2          3          278      55,60   249      49,80

8.Ñuble           7          5          2          3          216      43,20   262      43,67

9.Santa Cruz   7          5          2          3          329      65,80   321      64,20

10.La Pampa   8          6          2          4          293      48,83   320      53,33

11.Aysén         6          5          1          4          241      48,20   400      80,00

12.Araucanía  6          5          1          4          287      57,40   285      57,00

13.T.del Fuego           4          4          0          4          166      41,50   279      69,75

BASQUETBOL MASCULINO (SANTA ROSA)

Zona A: 1.Los Lagos 7 puntos (tantos: 380/244); 2.Santa Cruz 7 (282/223); 3.La Pampa 7 (305/252); 4.Los Ríos 5 (213/306); 5.Ñuble 4 (153/308). Zona B: 1° fecha: Bío Bío-Chubut 69-59; TdF-Araucanía 65-71 (24-14/43-41/58-50). 2° fecha: Bío Bío-Araucanía 67-57; Chubut-TdF 76-65 (16-14/25-32/52-46). 3° fecha: Bío Bío-TdF 76-62 (22-13/40-38/57-51); Chubut-Araucanía 50-70. Posiciones: 1.Bío Bío 6 (212/178); 2.Araucanía 5 (198/182); 3.Chubut 4 (185/204); 4.TdF 3 (192/223). Zona C: 1.R.Negro 6 (315/162); 2.Neuquén 5 (294/212); 3.Magallanes 4 (222/268); 4.Aysén 3 (149/338). Ronda Campeonato (1°/4°): Santa Cruz-Neuquén 53-66; Bío Bío-R.Negro 68-83; (Final) R.Negro-Neuquén 74-64; (3°) Santa Cruz-Bío Bío 71-69. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 61-64; Araucanía-La Pampa 64-85; (5°) La Pampa-Chubut 66-62; (7°) Los Lagos-Araucanía 104-69. Ronda Consuelo (9°/11°): Magallanes-Los Ríos 72-70; TdF-Los Ríos 87-84 (suplementario); TdF-Magallanes 73-66. 12°/13° puesto: Aysén-Ñuble 59-43.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Tf        Prom.  Tc        Prom.

1.Río Negro    10        5          5          0          472      94,40   294      58,80

2.Neuquén      8          5          3          2          424      70,67   349      69,80

3.Santa Cruz   10        6          4          2          406      67,67   358      59,67

4.Bío Bío        8          5          3          2          349      69,80   332      66,40

5.La Pampa     11        6          5          1          456      76,00   374      62,33

6.Chubut         7          5          2          3          311      62,20   331      66,20

7.Los Lagos    10        6          4          2          545      90,83   377      62,83

8.Araucanía    7          5          2          3          331      66,20   371      74,20

9.T.del Fuego 7          5          2          3          352      70,40   373      74,60

10.Magallanes            6          5          2          3          360      72,00   411      82,20

11.Los Ríos    7          6          1          5          367      61,17   465      77,50

12.Aysén         5          4          1          3          208      52,00   381      95,25

13.Ñuble         5          5          0          5          196      39,20   367      73,40

DESEMPEÑOS POSPANDEMIA

Deporte          Los Lagos 2022         Río Negro 2023         Aysén 2024     La Pampa 2025            Res.

Básquetbol F  13° (0-6; 34,17-67,00)           12° (1-4; 40,00-57,00)           13° (0-4; 39,25-67,00) 13° (0-4/41,50-69,75)            1-18

Básquetbol M 8° (4-4; 63,50-71,50) 8° (1-4; 61,60-79,40) 8° (2-3; 53,80-76,40) 9° (2-3; 70,40-74,60)   9-14

Fútbol F          10° (0-2-2; 3-16)        11° (2-2-1; 14-8)        8° (2-0-3; 6-23)          11° (1-0-3; 9-11)   5-4-9

Fútbol M        8° (1-1-2; 2-6)            9° (2-0-2; 9-5)            9° (1-1-2; 5-12)          12° (0-1-3; 4-7)     4-3-9

Voleibol F       7° (4-4; 16-13)           8° (3-4; 12-13)           5° (4-3; 13-11)           11° (2-5; 10-15) 13-15

Voleibol M     8° (3-4; 13-14)           7° (3-4; 14-13)           12° (0-6; 1-18)           10° (1-5; 8-15)      7-19

