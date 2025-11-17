Los dos Camioneros fueguinos empataron

El sábado por la tarde tanto en esta ciudad como en la capital provincial se completó la quinta fecha de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol; en Río Grande jugaron los dos Camioneros fueguinos y hubo tabla, igualaron 0 a 0 y determinó que el Verde local clasifique directamente a la tercera fase, y que el Verde capitalino se ilusione con acceder a la segunda fase como uno de los mejores segundos de la Región.

RIO GRANDE.- En Ushuaia, igualaron 2 a 2 Mercantil y Unión Santiago; los riograndenses dejaron pasar una oportunidad de oro para luchar por el segundo lugar de la Zona 2 y el próximo domingo juegan de local una verdadera final ante Camioneros de Ushuaia con la obligación de ganar y golear; lo debe hacer por cuatro goles de diferencia para robarle esa condición al Camión capitalino.

Los goles de Mercantil fueron alcanzados por Benjamín Fuentes y Facundo Florentín, mientras que para los santiagueños marcaron Néstor Cruz y Franco Achával; desperdiciaron un tiro penal y volvieron a jugar sin un arquero convencional.

Más allá de la clasificación del Verde local, no quedaron para nada conformes con lo realizado dentro del terreno de juego, donde falló primero el cuerpo técnico al parar un equipo muy vertical, dejando de lado un medio campo de tenencia y juego, que fue lo que caracterizó al actual puntero de la Zona, y así, al no logar conectar de la mejor manera a sus delanteros, a lo largo de la primera etapa fue todo empuje y remates de fuera del área que tampoco inquietaron al arquero rival, sobre todo porque los remate de Jere Ponce fueron muy apresurados.

La visita se mostró bien parada pese a que en la primera etapa el intenso viento lo favoreció; así y todo no arriesgó de más, aunque sí tuvo las situaciones más clara para marcar; a los 8 minutos una gran llegada por derecha de Joaquín Gatica y su remate se fue cruzado pegado al palo.

Pero la más clara del primer tiempo llegó a los 44 minutos cuando Rubén Gallo derribó dentro del área a Brandon Espinoza y el propio Espinoza ejecutó la pena máxima y se encontró con una enorme atajada de Panchito Martínez, quien no pudo evitar dar rebote y le quedó picando al mismo delantero quien, exigido por el arquero, estrelló el balón en el travesaño, e instantes más tarde, se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo el Verde local cambió el esquema; rompió el 4-4-2 para jugar con un 4-3-3 con Jony Torres reemplazando a Luis Cárdenas y mandando a su ubicación de origen a Gino Carbonell.

Y a los 2 minutos pareció darle la razón a la dupla técnica, dado que al goleador Torres le llegó un centro desde la derecha la cual bajó de pecho y de media vuelta sacó un remate seco pero que le salió al medio del arco donde lo esperaba Di Lella.

Pero a medida que fueron pasando los minutos, el Camión riograndense abusó de los pelotazos y los delanteros no fueron bien asistidos, encima a los 24 minutos, a la salida de un córner rival, falló Martínez en la salida, dio rebote y el Verde capitalino tuvo dos chances en la misma jugada de mandar la pelota a la red.

Al no ver reacción, Vargas y Llanes mandaron a la cancha más cambios, arriba terminaron jugando Zaracarías Romero, Luciano Salazar y Jony Torres, mientras que Ponce se retrasó un poco más para ver si se podía asociar con Mauricio Bravo, el otro de buen pie, mientras que arriesgó jugando con línea de tres para sumar a Alejo Carrera porque Picho Bravo había quedado muy solo en la contención.

Y casi el local lo gana a los 41 minutos cuando Salazar habilitó entre líneas a Torres y Jony mano a mano con el arquero no la pudo colocar bien junto al palo y el arquero mandó la pelota al tiro de esquina, fue, por lejos, la situación más clara del Verde que pese a no ganar, el punto le alcanzó para ganar la Zona 3 y clasificar directamente a la tercera fase.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 13 5 4 0 1 20 1

2° Camioneros Ush 8 5 2 2 1 7 4

3° Unión Santiago 5 5 1 2 2 7 12

4° Mercantil Ush 1 5 0 1 4 2 19

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Michael Ombrosi Camioneros RG 4

Ismael Monte Camioneros RG 3

Gastón Cornejo Unión Santiago 3

Luciano Salazar Camioneros RG 3

Jonatan Torres Camioneros RG 3

Lucas Cejas Camioneros RG 2

Néstor Cruz Unión Santiago 2

Brandon Espinoza Camioneros Ush. 2

Jeremías Ponce Camioneros RG 2

Zacarías Romero Camioneros RG 2

Franco Achaval Unión Santiago 1

Alan Barría Camioneros RG 1

Franco Bueno Camioneros Ush 1

Marcelo Casasola Camioneros Ush. 1

Benjamín Fuentes Mercantil 1

Facundo Florentín Mercantil 1

Alejandro Maddonni Camioneros Ush. 1

Joaquín Mansilla Camioneros Ush. 1

Gabriel Morinigo Unión Santiago 1

Felipe Reynoso Camioneros Ush. 1