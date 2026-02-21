Los docentes dicen que «corre riesgo el inicio de clases»

Los docentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuyo titular, Sergio Romero, está a cargo de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que «si no se concreta una convocatoria urgente a paritaria, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará «por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno» el normal funcionamiento del ciclo lectivo».

Asimismo, señalaron: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión —del Estado Nacional— de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

“Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

“Entendemos que el Gobierno —continuaron— debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos. El salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Por otro lado, a partir del borrador conocido, “anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el Sistema Educativo argentino”.

“Los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el Sistema Educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “el Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.