Los deportistas fueguinos se preparan para los JAdAR

El próximo martes 9, en el Monumento a la Bandera, que se yergue en Rosario, frente al Paraná, quedarán inaugurados los Primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), organizados en forma conjunta por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).
RIO GRANDE.- Las competencias, en tanto, se desarrollarán entre el sábado 6 y el domingo 14 (los certámenes de hipismo y de patinaje artístico serán los que se anticipen al acto del apertura).
Está previsto que los JAdAR se realicen cada cuatro años, en la temporada anterior a los Juegos Suramericanos, cuya próxima edición (la número 13) tendrá por sede a la misma ciudad santafesina, en 2026, como sucediera en 1982.
El torneo multideportivo servirá para ampliar la competencia de los deportistas argentinos en el marco del ciclo olímpico, y también para definir –en algunas disciplinas- a los atletas que representarán a Argentina en la contienda subcontinetal.
Habrá dos subsedes: en Rafaela tendrán lugar las pruebas de ciclismo (pista, ruta y MTB), al tiempo que en la Laguna Setúbal –aledaña a la capital provincial- se competirá en canotaje, remo y triatlón, y sus variantes de deporte adaptado.
En los cuadros adjuntos aparecen las disciplinas, ordenadas de acuerdo al calendario; al igual que la agenda para los deportistas fueguinos, que estarán presentes en estas disciplinas: ajedrez, judo y parajudo, lucha olímpica, taekwondo, atletismo y paraateletismo, esgrima y levantamiento olímpico.
AGENDA PARA LOS FUEGUINOS
Día/s Deporte Deportista Ciudad
Ma09/Mi10 Ajedrez Darío Jurado Ushuaia
Ma09/Mi10 Ajedrez Daiana Ojeda Ushuaia
Miércoles 10 Judo Luca Avellaneda Ushuaia
Miércoles 10 Judo Mariano Coto R.Grande
Miércoles 10 ParaJudo Rocío Ledesma R.Grande
Vi12/Sá13 Lucha Olímpica Horacio O.Miranda R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) Natalia Fernández R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) María Mazzolie R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) Camila Villordo R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) Miguel Fernández R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) Elías González R.Grande
Vi12/Do14 Taekwondo (WT) Alejo Santibáñez R.Grande
Sá13/Do14 Atletismo Renata Godoy Ushuaia
Sá13/Do14 Para Atletismo Mahia Alonso R.Grande
Sá13/Do14 Esgrima Athina Gonzales Ushuaia
Sá13/Do14 Levantamiento Valentina Castro R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Yamila Olivera R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Malena Roche R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Fernán Navarro Tolhuin
Sá13/Do14 Levantamiento Uriel Peña R.Grande
I JUEGOS JADAR ROSARIO 2025
Fecha Deporte Lugar
Sá06/D14 Ecuestre/ParaE. Jockey C. (Fisherton)
Lu08/Mi10 Patinaje Artístico Patinódromo
Martes 09 Inauguración Monumento Bandera
Ma09/Mi10 Ajedrez Museo de la Ciudad
Ma09/Mi10 Gimnasia Artística Club Provincial 27
Ma09/Mi10 Remo/ParaRemo Laguna Setúbal (SF)
Ma09/Mi10 Tiro con Arco Hipódromo
Ma09/Ju11 Badminton Rosario Central
Ma09/Ju11 Squash Pueyrredón Squash
Ma09/Ju11 Voleibol playa Predio Ferial (Arena)
Ma09/Ju12 Tenis Mesa/Para TM Predio Ferial (A)
Ma09/Vi12 Golf Jockey C. (Fisherton)
Ma09/Vi12 Pentatlón Moderno Jockey C. (Fisherton)
Ma09/Vi12 Voleibol Náutico Sp.Avellaneda
Miércoles 10 Judo/ParaJudo Predio Ferial (B)
Mi10/Ju11 Béisbol 5 Hiódromo
Mi10/Ju11 Boxeo Predio Ferial (C)
Mi10/Vi12 Canotaje/ParaCan. Laguna Setúbal (SF)
Mi10/Vi12 Pelota Club Huracán
Mi10/Sá13 Tiro Dep./Para TD Newell’s
Mi10/D14 Handball Newell´s
Mi10/Do14 Hockey Gimnasia y Esgrima
Mi10/Do14 Tenis Gimnasia y Esgrima
Ju11/Vi12 Fútbol p/Ciegos Hipódromo
Ju11/Sá13 Boccia Club Provincial 27
Viernes 12 Ciclismo MTB Rafaela (Autódromo)
Viernes 12 Rugby 7 Gimnasia y Esgrima
Vi12/Sá13 Gimnasia Trampolín Club Provincial 27
Vi12/Sá13 Lucha Club Provincial 27
Vi12/Sá13 Patinaje Velocidad Patinódromo
Vi12/Do14 Handball playa Predio Ferial (Arena)
Vi12/Do14 Cic./ParaC. Ruta Rafaela (Ruta N° 34)
Vi12/Do14 Gimnasia Rítmica Club Provincial 27
Vi12/Do14 Karate Predio Ferial (B)
Vi12/Do14 Taekwondo/ParaT. Predio Ferial (A)
Vi12/Do14 Triatlón/ParaTria. Laguna Setúbal (SF)
Sábado 13 Básquetbol 3×3 Plaza de las Ciencias
Sábado 13 Cic./ParaC. Pista Rafaela (Velódromo)
Sá13/Do14 Atletismo/ParaAt. Estadio Municipal
Sá13/Do14 Esgrima Club Universitario
Sá13/Do14 Lev./ParaL. Pesas Predio Ferial (C)
Sá13/Do14 Natación Artística C.Provincial (Country)
Sá13/Do14 Waterpolo C.Provincial (Country)
Sá13/Do14 Wushu Kung Fu Club Provincial 27
Domingo 14 Clausura