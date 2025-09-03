Deportes

Los deportistas fueguinos se preparan para los JAdAR

miércoles 3 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El próximo martes 9, en el Monumento a la Bandera, que se yergue en Rosario, frente al Paraná, quedarán inaugurados los Primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), organizados en forma conjunta por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

RIO GRANDE.- Las competencias, en tanto, se desarrollarán entre el sábado 6 y el domingo 14 (los certámenes de hipismo y de patinaje artístico serán los que se anticipen al acto del apertura).

ATLETISMO. Renata Godoy junto a Lucas Doffo, su entrenador.

Está previsto que los JAdAR se realicen cada cuatro años, en la temporada anterior a los Juegos Suramericanos, cuya próxima edición (la número 13) tendrá por sede a la misma ciudad santafesina, en 2026, como sucediera en 1982.

El torneo multideportivo servirá para ampliar la competencia de los deportistas argentinos en el marco del ciclo olímpico, y también para definir –en algunas disciplinas- a los atletas que representarán a Argentina en la contienda subcontinetal.

JUDO. Luca Avellaneda (derecha), 3° en el Nacional Apertura.

Habrá dos subsedes: en Rafaela tendrán lugar las pruebas de ciclismo (pista, ruta y MTB), al tiempo que en la Laguna Setúbal –aledaña a la capital provincial- se competirá en canotaje, remo y triatlón, y sus variantes de deporte adaptado.

En los cuadros adjuntos aparecen las disciplinas, ordenadas de acuerdo al calendario; al igual que la agenda para los deportistas fueguinos, que estarán presentes en estas disciplinas: ajedrez, judo y parajudo, lucha olímpica, taekwondo, atletismo y paraateletismo, esgrima y levantamiento olímpico.

AJEDREZ. Darío Jurado irá junto a Daiana Ojeda.

AGENDA PARA LOS FUEGUINOS

Día/s   Deporte          Deportista      Ciudad

Ma09/Mi10    Ajedrez           Darío Jurado   Ushuaia

Ma09/Mi10    Ajedrez           Daiana Ojeda  Ushuaia

Miércoles 10  Judo    Luca Avellaneda        Ushuaia

Miércoles 10  Judo    Mariano Coto R.Grande

Miércoles 10  ParaJudo         Rocío Ledesma          R.Grande

Vi12/Sá13      Lucha Olímpica         Horacio O.Miranda    R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       Natalia Fernández      R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       María Mazzolie         R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       Camila Villordo         R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       Miguel Fernández      R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       Elías González           R.Grande

Vi12/Do14     Taekwondo (WT)       Alejo Santibáñez        R.Grande

Sá13/Do14      Atletismo        Renata Godoy Ushuaia

Sá13/Do14      Para Atletismo           Mahia Alonso R.Grande

Sá13/Do14      Esgrima          Athina Gonzales        Ushuaia

Sá13/Do14      Levantamiento           Valentina Castro        R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Yamila Olivera          R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Malena Roche            R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Fernán Navarro          Tolhuin

Sá13/Do14      Levantamiento           Uriel Peña      R.Grande

I JUEGOS JADAR ROSARIO 2025

Fecha  Deporte Lugar

Sá06/D14        Ecuestre/ParaE.          Jockey C. (Fisherton)

Lu08/Mi10     Patinaje Artístico       Patinódromo

Martes 09       Inauguración  Monumento Bandera

Ma09/Mi10    Ajedrez           Museo de la Ciudad

Ma09/Mi10    Gimnasia Artística     Club Provincial 27

Ma09/Mi10    Remo/ParaRemo        Laguna Setúbal (SF)

Ma09/Mi10    Tiro con Arco Hipódromo

Ma09/Ju11     Badminton      Rosario Central

Ma09/Ju11     Squash            Pueyrredón Squash

Ma09/Ju11     Voleibol playa           Predio Ferial (Arena)

Ma09/Ju12     Tenis Mesa/Para TM Predio Ferial (A)

Ma09/Vi12     Golf    Jockey C. (Fisherton)

Ma09/Vi12     Pentatlón Moderno    Jockey C. (Fisherton)

Ma09/Vi12     Voleibol         Náutico Sp.Avellaneda

Miércoles 10  Judo/ParaJudo            Predio Ferial (B)

Mi10/Ju11      Béisbol 5        Hiódromo

Mi10/Ju11      Boxeo Predio Ferial (C)

Mi10/Vi12     Canotaje/ParaCan.     Laguna Setúbal (SF)

Mi10/Vi12     Pelota  Club Huracán

Mi10/Sá13      Tiro Dep./Para TD     Newell’s

Mi10/D14       Handball         Newell´s

Mi10/Do14     Hockey           Gimnasia y Esgrima

Mi10/Do14     Tenis   Gimnasia y Esgrima

Ju11/Vi12       Fútbol p/Ciegos         Hipódromo

Ju11/Sá13       Boccia Club Provincial 27

Viernes 12      Ciclismo MTB           Rafaela (Autódromo)

Viernes 12      Rugby 7          Gimnasia y Esgrima

Vi12/Sá13      Gimnasia Trampolín  Club Provincial 27

Vi12/Sá13      Lucha  Club Provincial 27

Vi12/Sá13      Patinaje Velocidad    Patinódromo

Vi12/Do14     Handball playa           Predio Ferial (Arena)

Vi12/Do14     Cic./ParaC. Ruta        Rafaela (Ruta N° 34)

Vi12/Do14     Gimnasia Rítmica      Club Provincial 27

Vi12/Do14     Karate Predio Ferial (B)

Vi12/Do14     Taekwondo/ParaT.     Predio Ferial (A)

Vi12/Do14     Triatlón/ParaTria.      Laguna Setúbal (SF)

Sábado 13       Básquetbol 3×3          Plaza de las Ciencias

Sábado 13       Cic./ParaC. Pista        Rafaela (Velódromo)

Sá13/Do14      Atletismo/ParaAt.      Estadio Municipal

Sá13/Do14      Esgrima          Club Universitario

Sá13/Do14      Lev./ParaL. Pesas      Predio Ferial (C)

Sá13/Do14      Natación Artística      C.Provincial (Country)

Sá13/Do14      Waterpolo      C.Provincial (Country)

Sá13/Do14      Wushu Kung Fu         Club Provincial 27

Domingo 14    Clausura

