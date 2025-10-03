Los deportes individuales brillaron, a pura medalla

La delegación fueguina selló la participación de los deportes individuales en los presentes Juegos Nacionales Evita con una enorme jornada a pura medallas. El cuarto día de competencia arrojó enormes alegrías deportivas para los deportista fueguinos en Mar del Plata: taekwondo, levantamiento olímpico, atletismo, lucha, freestyle y BMX, los destacados.

La taekwondista fueguina Zamira Recalde (-50 kg) -en un excelente desempeño- se impuso en el último combate de la jornada competitiva en el tatami emplazado en el CEF N° 1 y se apropió de la medalla de oro de su segmento.

El levantamiento olímpico consiguió el primer puesto del acumulado final de la competencia luego de sumar dos platas y un bronce, que se añadieron a las dos cosechadas en la competencia disputada el día jueves. Melina Portillo se quedó con la plata en 63 kg, Nicolás Paredes se adjudicó la plata en 71 kg, mientras que Fabricio Argüello sumó el bronce en 65 kg.

La lucha olímpica se llevó una plata y un bronce en su estadía final en el CEF N° 1, Zoe Díaz (65kg) se quedó con la presea plateada en tanto que Natanael Criado fue bronce en el segmento 58 kg.

Por su parte, el atletismo cosechó una plata más para el medallero fueguino de la mano del lanzador Máximo Díaz, que se llevó el segundo escalón del podio de la prueba del lanzamiento de la bala, con un registro personal de 13,88 mtrs.

En los deportes urbanos, el BMX y el freestyle sellaron su momento a pura emoción y felicidad por enaltecer la bandera de Tierra del Fuego en el Skate Park en lo más alto del podio. Octavio Miranda cumplió con la expectativas depositadas y se apoderó del oro tras una fantástica primera pasada, por su parte, Simón Caballero culminó con la dorada en la disciplina freestyle.

El atletismo adaptado se despidió de la presente versión de los Juegos con una destacada participación de Miqueas Maidana y Maico Velardez. Miqueas se alistó en las pruebas de 100 mtrs finalizó 10° y en el salto en largo fue 9° con una marca de 2,55 mtrs, y en el lanzamiento de bala; mientras que Maico terminó en el 2° puesto del lanzamiento de bala con un registro personal de 4,39 mtrs y fue 5° en los 100 mtrs.

En los deportes de conjunto, el futsal masculino se impuso por 6 a 1 a Catamarca y se metió en la final de los Juegos Nacionales Evita 2025 y buscará, desde las 11.30 hs de este sábado, el oro frente a CABA; en tanto que el elenco femenino de futsal, que derrotó este viernes por 2 a 1 a Corrientes jugará, desde las 8.00 hs, ante CABA por la medalla de bronce.